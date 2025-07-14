Печально известный дорожный долгострой в ВКО планируют завершить осенью

261
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В районе Алтай в ходе реконструкции дороги в обход Осиновского перевала приступили к завершению самого сложного участка – моста через речку Пихтовка, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото автора

Как рассказали в областном филиале АО "НК "ҚазАвтоЖол", на сегодня на финишный этап вышли работы по возведению восьми мостовых опор. Их максимальная высота - 42 м, длина моста - 175 м. Особенностью проекта является то, что путепровод в силу сложного горного рельефа строится не под прямым углом к берегам, а по горизонтальной кривой. Инженерное сооружение должно соединить два реконструируемых участка, задуманных, чтобы обойти отрезок серпантинов Осиновский перевал на автотрассе Усть-Каменогорск – Алтай – Катон-Карагай – Рахмановские ключи.

«На первом участке с 56-го по 72 километр полностью завершены буровзрывные работы, дорожная техника ведет отсыпку полотна. На втором участке с 72-го по 88 километр также ведутся земляные работы. Планируем, что объект полностью завершим в этом году, осенью», - сообщили в филиале «ҚазАвтоЖол».  

Проектно-сметная документация реконструкции дороги в обход Осиновского перевала протяженностью 28 км была разработана в 2014 году. Стройка стартовала в 2017 году, однако в 2018-м была приостановлена в связи с затянувшейся процедурой перевода земель из государственного лесного фонда в транспортные земли. На протяжении пяти лет объект числился долгостроем. В 2024 году после корректировки ПСД работы возодновились.

Новый дорожный участок в обход серпантинов Осиновского перевала является важным элементом туристической инфраструктуры. Он сокращает время в пути для отдыхающих, направляющихся на Бухтарминское водохранилище или в Катон-Карагайский район. Кроме того, новая дорога делает маршрут безопасным и доступным на протяжении всего года.

Всего в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по развитию транспортной инфраструктуры и созданию новых точек роста в Восточном Казахстане в текущем году запланирована реконструкция 392 км республиканских дорог на сумму 37 млрд тенге, а также 339 км дорог областного и районного значения га сумму 14 млрд тенге.

 

#строительство #ВКО #реконструкция #автодороги

Популярное

Все
«Ордабасы» вырвал победу у лидера чемпионата
Где поет душа села
Назначен директор новой Службы КНБ
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Сильная жара накроет Казахстан
В Сеуле зафиксирована рекордная жара
Развитие цифровых сервисов обсудил Бектенов с гендиректором «Яндекс Global»
Концерт ко Дню домбры прошел в столичном амфитеатре
Какие меры принимают в РК для сокращения разрыва в образовании между городом и селом
Акмолинский полицейский взял «золото» на World Police and Fire Games 2025
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Мультиспортивный турнир «Игры Будущего» в 2026 году пройдет в Астане
Более 500 алматинцев вложились в финпирамиду UILI BOLAYIK
Димаш выступил на концерте с легендами мировой оперы во Вьетнаме
Подземные толчки ощущались на юге Казахстана
Башни Нотр-Дама снова откроют для туристов
Минздрав и крупные фармкомпании договорились о снижении цен на препараты
Голливудские звезды примут участие в фестивале Comic Con Astana-2025
Sadraddin и Рухия Байдукенова представили Казахстан на фестивале искусств стран ШОС
Казахстанские штангисты с рекордами выиграли чемпионат Азии
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
Более 40 человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Совбез ООН собрался на экстренное заседание

Читайте также

12 объектов в сфере культуры возводят в Атырауской области
Мажилисмен ознакомился с ходом строительства нового микрора…
О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Астане рассказ…
Город для всех: как полицентричность создает новый баланс в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]