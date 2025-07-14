В районе Алтай в ходе реконструкции дороги в обход Осиновского перевала приступили к завершению самого сложного участка – моста через речку Пихтовка, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Как рассказали в областном филиале АО "НК "ҚазАвтоЖол", на сегодня на финишный этап вышли работы по возведению восьми мостовых опор. Их максимальная высота - 42 м, длина моста - 175 м. Особенностью проекта является то, что путепровод в силу сложного горного рельефа строится не под прямым углом к берегам, а по горизонтальной кривой. Инженерное сооружение должно соединить два реконструируемых участка, задуманных, чтобы обойти отрезок серпантинов Осиновский перевал на автотрассе Усть-Каменогорск – Алтай – Катон-Карагай – Рахмановские ключи.

«На первом участке с 56-го по 72 километр полностью завершены буровзрывные работы, дорожная техника ведет отсыпку полотна. На втором участке с 72-го по 88 километр также ведутся земляные работы. Планируем, что объект полностью завершим в этом году, осенью», - сообщили в филиале «ҚазАвтоЖол».

Проектно-сметная документация реконструкции дороги в обход Осиновского перевала протяженностью 28 км была разработана в 2014 году. Стройка стартовала в 2017 году, однако в 2018-м была приостановлена в связи с затянувшейся процедурой перевода земель из государственного лесного фонда в транспортные земли. На протяжении пяти лет объект числился долгостроем. В 2024 году после корректировки ПСД работы возодновились.

Новый дорожный участок в обход серпантинов Осиновского перевала является важным элементом туристической инфраструктуры. Он сокращает время в пути для отдыхающих, направляющихся на Бухтарминское водохранилище или в Катон-Карагайский район. Кроме того, новая дорога делает маршрут безопасным и доступным на протяжении всего года.

Всего в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по развитию транспортной инфраструктуры и созданию новых точек роста в Восточном Казахстане в текущем году запланирована реконструкция 392 км республиканских дорог на сумму 37 млрд тенге, а также 339 км дорог областного и районного значения га сумму 14 млрд тенге.