Пенсионные накопления: задача - не тратить, а сберегать

– Жанат Бостанович, время от времени поднимается вопрос: зачем нужна накопительная пенсионная система? Не проще было бы все пенсии платить из государственного бюджета по солидарному принципу?

– Противопоставление одной модели (государственной распределительной) другой модели (индивидуальной накопительной) в пенсионных системах уже устарело.

В большинстве стран постепенно выстраи­вается многоуровневая пенсионная система, включающая как государственные, так и накопительные пенсии, формируемые с участием и работника, и работодателя. Многоуровневая (смешанная) система наиболее устойчива, поскольку источники будущего пенсионного дохода граждан диверсифицированы. Такая система успешнее решает задачу адекватного пенсионного обеспечения, приближенного к стандартам стран ОЭСР.

При этом растет значимость накопительной пенсии. В мире за последние 20 лет доля накопительных систем в совокупных пенсионных активах превысила 50%. Государственная пенсия (за счет механизма перераспределения), как правило, носит более уравнительный характер. Накопительные системы, с правом собственности граждан на свои пенсионные сбережения, позволяют им самостоятельно повысить свой пенсионный доход и не зависеть от государства. В целом государственный и накопительный компоненты пенсии не противопоставляются, а дополняют друг друга.

– Это значит, что должны расти как государственная пенсия, так и накопительная?

– Да, такая задача предусмотрена Концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года.

В странах ОЭСР в среднем доля расходов на государственную пенсию составляет 7,7% от ВВП, в Казахстане около 3%. Поскольку постепенно снижаются размеры солидарной пенсии, важно своевременно пересматривать стандарты расчета базовой пенсии нашим гражданам с учетом их трудового стажа.

Главой государства озвучены задачи по последовательному повышению минимальной базовой пенсии с 54% до 70% от прожиточного минимума, а максимальной – с 100% до 120%. Возможно, в перспективе при расчете базовой пенсии не будут огра­ничивать максимально учитываемый стаж. Это позволит стимулировать трудовую активность граждан, как это принято в международной практике.

Накопительную пенсию планируется увеличить посредством введения с 2024 года обязательных пенсионных взносов работодателя в пользу своих работников, с поэтапным ростом ставки таких взносов с 1,5% до 5%. В результате совокупная ставка обязательных взносов работника и работодателя составит 15%. В странах ОЭСР средняя ставка пенсионных взносов составляет около 18%.

Концепцией определена задача – совокупная (государственная и накопительная) пенсия должна быть не ниже 40% от трудового дохода работника, в соответствии с минимальным стандартом Меж­дународной организации труда (МОТ).

– Как развивается наша пенсионная сис­тема в сравнении с другими странами?

– Пенсионная система в Казахстане многоуровневая, соответствует ключевым стандартам международных организаций и включает оба основных компонента пенсии: государственный (базовая и солидарная пенсии) и накопительный (обязательная, обязательная профессиональная и добровольная накопительные пенсии).

В комплексном исследовании Allianz Global Pension Report были оценены показатели устойчивости пенсионной системы, демографии и адекватности пенсионных выплат для 70 стран мира. Казахстан по итогам отчета занял 20-е место и опередил страны СНГ. Из бывших стран СССР впереди Казахстана Латвия, ставшая 13-й. Эстония расположилась на 25-м месте, Литва – на 27-м месте, Россия в рейтинге заняла 33-е место.

Лучшей пенсионной системой стала Швеция, далее Бельгия, Дания, Новая Зеландия, и замыкают пятерку США.

– А какую пользу приносят пенсионные сбережения для экономики страны?

– В Казахстане пенсионные накопления составляют 14,4 трлн тенге, или около 16% ВВП (до изъятий – около 18,3%). Для сравнения, в Нидерландах пенсионные активы составляют 213% ВВП, в Швейцарии – 156%, в Австралии – 133%, в Великобритании – 124%. В других странах с накопительной пенсионной системой: Сингапур – 42%, Малайзия – 62%, Чили – 60%, Гонконг – 45%, Мексика – 20%.

В мире чрезвычайно важна роль нацио­нальных сбережений. Страны, имеющие национальные сбережения, получают более высокий рост ВВП и инвестиций в экономику, смягчают наступившие кризисы, быстрее восстанавливают экономический рост, имеют более высокий страновой рейтинг. Известно, что в Казахстане Национальный фонд оказал значительную роль в преодолении глобальных кризисов. Аналогично можно сказать об иных сбережениях в стране: пенсионных активах, депозитах населения и бизнеса в банках.

Наличие в стране пенсионных сбережений особенно важно в критические периоды. К примеру, когда в 1999 году наступил дефолт в России, наши пенсионные активы поддержали государственные ценные бумаги (ГЦБ) Казахстана, размещенные на внешних рынках. Иностранные инвесторы стали спешно реализовывать ГЦБ на международных рынках. В этот сложный период Государственный накопительный пенсионный фонд (ГНПФ), как крупнейший по активам, и другие казахстанские пенсионные фонды приобрели ГЦБ, поддержав доверие к стране и обеспечив высокую доходность для своих вкладчиков.

– Почему пенсионные активы инвес­тированы в государственные ценные бумаги?

– Во многих странах ГЦБ составляют заметную долю в инвестициях пенсионных фондов. Доля ГЦБ как надежных активов особенно возрастает в периоды кризисов. В Казахстане ГЦБ также являются наиболее надежными инвестициями.

При размещении ГЦБ с привлечением пенсионных активов выигрывают и государство, и население. Вознаграждение от ГЦБ выплачивается вкладчикам. В результате деньги остаются в стране и снижается ее зависимость от внешних рынков заимствования. По мере развития емкости национального фондового рынка доля ГЦБ в пенсионных активах снижается. В Казахстане доля ГЦБ также снизилась с более 80% в начале пенсионной реформы до текущих 38–48% в 2022 году.

– Как определяется политика управления пенсионными активами и куда инвес­тируются накопления казахстанцев?

– Как известно, политика по управлению пенсионными активами всесторонне рассматривается.

Предложения по повышению эффективности управления, по направлениям инвестирования, по перечню финансовых инструментов разрабатываются Советом по управлению Национальным фондом. Перечень финансовых инструмен­тов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов в управлении Национального банка, утверждается Правительством. Национальный Банк, являясь доверительным управляющим, утверж­дает инвестиционную декларацию и инвестирует пенсионные активы.

Пенсионные активы инвестируются в финансовые инструменты по разным валютам, странам, секторам экономики и эмитентам. В текущем портфеле 71,5% занимают инвестиции, номинированные в тенге, и 28,5% – номинированные в иностранной валюте, преимущественно в долларах США. Инвестирование осуществляется исключительно на рыночных условиях.

Текущая структура основных инвестиций следующая: облигации Министерства финансов РК – около 48%, облигации квазигосударственных компаний – 12%, облигации и депозиты банков – 8%, ГЦБ иностранных государств – 6%, ценные бумаги международных финансовых организаций – 3%, корпоративные ценные бумаги казахстанских эмитентов – 2%, индексное управление внешними активами – 20%.

Через инвестиции в ценные бумаги и депозиты, в частности, финансируются такие государственные программы, как «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта занятости», проекты реального сектора экономики.

На внешнем рынке инвестирование осуществляется на индексной основе. Стратегическое распределение валютного портфеля предусматривает инвестирование в глобальные акции, облигации развитых и развивающихся рынков, корпоративные облигации эмитентов инвес­тиционного уровня.

Подробная информация ежемесячно размещается на сайте enpf.kz в разделе «Показатели – Инвестиционная деятельность», включая отчет о финансовых инструментах и обзор инвестиций за отчетный период.

Благодаря диверсификации портфеля даже в условиях усиления волатильнос­ти на глобальных финансовых рынках обеспечиваются положительный доход и положительная реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений в средне- и долгосрочной перспективе.

– Наибольшее внимание привлекает тема эффективности инвестирования пенсионных активов. Почему в текущем году обострились вопросы, связанные с инвестиционной доходностью?

– Как вы знаете, в 2022 году реализовались внешние геополитические факторы, оказав негативное влияние на финансовые рынки. Произошел большой рост инфляции и процентных ставок как в Казахстане, так и за рубежом, включая страны с развитой экономикой.

Вследствие отрицательной переоценки активов пенсионные фонды в мире понес­ли значительные инвестиционные убытки. Согласно аналитическим отчетам Willis Towers Watson отрицательная доходность с начала года в Великобритании составила -29,6%, в США -15,7%, в странах Еврозоны, Швейцарии и Канады -14,1%, в Японии -3,0%.

В Казахстане как таковых убытков нет, доходность остается положительной, хотя ниже текущей инфляции. Периоды, когда инфляция росла, как в 2022 году, до двузначных значений, уже были (1999, 2007, 2015 годы). Поскольку пенсионные активы – долгосроч­ные инвестиции, оценивать показатели доходности следует за длительный период.

За 8 лет с 2014 года (начало управления активами в НБРК) по 2021 год средняя годовая доходность пенсионных активов составляет 9,7% при средней инфляции 7,9%. В целом инвестиционный доход с 2014 года составил 6,8 трлн тенге. За весь период накопительной пенсионной системы (с 1998 по ноябрь 2022 года) накопленная доходность составила 726,3% при инфляции за весь период 669%.

– Какие есть возможности для повышения эффективности инвестиций?

– Глава государства обозначил задачу разработать эффективную инвестиционную стратегию и, в частности, расширить права вкладчиков ЕНПФ по передаче до 50% своих пенсионных накоплений в частное управление.

Согласно международной практике, наиболее эффективно пенсионные активы управляются на конкурентном рынке инвестиций, обеспечивая справедливое ценообразование и рост ликвидности. И, что важно, каждый вкладчик сможет самостоятельно выбрать одну или несколько компаний, увеличить доходность за счет расширения перечня инвестиций, повысить интерес к сбережениям и финансовую грамотность.

Если вкладчик предпочтет более консервативное управление, он может оставить (вернуть) свои накопления под управление Национального банка. В этом случае будет действовать гарантия сохранности накоплений по обязательным взносам от инфляции при выходе вкладчика на пенсию. Такая защита от инфляции реализована только в Казахстане.

– Почему пенсионные накопления многих вкладчиков невысокие? Какие основные причины?

– По многим показателям накопительная пенсионная система Казахстана сопоставима и даже лучше в сравнении с другим странами.

Общее количество пенсионных счетов составляет около 12 миллионов, из них 11,5 миллиона счетов по обязательным видам взносов. Активные счета составляют 6,9 миллиона, при занятом населении 8,8 миллиона человек, а фактическая частота поступления взносов на них равна 8,33 за год. Это означает, что большинство работающих имеет накопления в ЕНПФ. Почти 80% из них перечисляют свои взносы в течение года, что по международным меркам считается хорошими данными. К примеру, в Малайзии доля активных вкладчиков составляет 47%, а в США четверть работающих граждан не имеют пенсионных сбережений.

Основных причин невысоких накоплений две. Первая – это относительно невысокие доходы работников. Примерно 47% вкладчиков платят взносы с доходов до 4 прожиточных минимумов (около 145,6 тысячи тенге). Вторая – это пока невысокий стаж участия в системе накоп­лений. Большинство вкладчиков только начали формировать свои сбережения (52% имеют стаж отчисления взносов до 5 лет и 73% – до 10 лет) и, соответственно, пока не успели накопить. В международной практике период, необходимый для внесения взносов, инвестирования и достижения адекватных сумм накоплений, как правило, составляет 30–40 лет.

Что касается вкладчиков, регулярно перечислявших взносы в пенсионную систему более 20 лет, их средние накопления составляют около 5 миллионов тенге.

Пенсионные накопления зависят от доходов, с которых платят взносы, и в том числе от размера минимальной заработной платы (МЗП). В 2021 году взносы выросли на 24% по сравнению с 2020 годом, а за 11 месяцев 2022 года – выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это означает, что взносы растут вместе с доходами, в том числе благодаря повышению МЗП (до 60 тысяч тенге в 2022 году).

– В прошедшие годы пандемия и ограничительные меры отразились на росте пенсионных активов?

– Нет. Несмотря на ограничительные меры и приостановку в 2020 году на 6 месяцев уплаты обязательных пенсионных взносов (ОПВ) с фонда оплаты труда для отдельных категорий бизнеса вследствие пандемии, по итогам двух лет замедлилась, но в целом сохранилась положительная динамика роста активов.

Рост пенсионных активов до 2021 года ежегодно составлял около 20%. За 2021 год объем активов увеличился только на 1,2%. Однако снижение темпов роста было связано не с влиянием пандемии, а со значительным объемом выплат на улучшение жилищных условий и оплаты лечения.

– С 1 января 2021 года у вкладчиков ЕНПФ появилась возможность использовать часть своих накоплений сверх порога достаточности на жилье и лечение. На какие цели казахстанцы используют свои «излишки» и каков на сегодня объем перечисленных накоплений?

– Казахстанцы убедились, что их накоп­ления реальны и у них есть право ими воспользоваться.

С января 2021 года по 25 декабря 2022 года ЕНПФ исполнил более 1,34 миллиона заявлений вкладчиков на использование накоп­лений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках – уполномоченных операторах, переведено 3,16 триллиона тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат на жилье составила около 2,4 миллиона тенге.

Вкладчики направили свои сбережения на следующие основные цели – приобретение жилища и строительство дома (65% от общей суммы), погашение задолженности по ипотеке (8%), получение жилищных займов (6%) и пополнение жилищных строительных сбережений (8%).

На лечение было исполнено 401 165 заявлений на общую сумму 318 миллиардов тенге. Около 98% из них составили стоматологические услуги. Средняя сумма изъятия на лечение составила порядка 800 тысяч тенге.

Для удобства на сайте и в мобильном приложении были оперативно разработаны дополнительные сервисы ЕНПФ. Благодаря им вкладчики смогли увидеть всю необходимую информацию, включая сумму своих накоплений, порог достаточности и сумму, доступную к изъятию, а также отслеживать статус исполнения своего заявления. Все сервисы от приема заявлений до перевода сумм банкам – уполномоченным операторам были полностью оцифрованы и интегрированы, что было особенно важно в период пандемии.

– Были опасения, что если изъятие пенсионных средств станет массовым, то это повлияет на потенциальную доходность пенсионных активов. Что сделано для нивелирования влияния изъятий?

– Несмотря на значительный объем выплат, на общих показателях активов изъятия не сказались.

Конечно, за 2021 год прирост накоплений составил только около 1,2%, но за 11 месяцев 2022 года накопления выросли на 10%, составив 14,4 триллиона тенге. Рост накоп­лений обеспечивается за счет взносов и инвестиционного дохода. Национальный банк своевременно обеспечил поддержание необходимого объема ликвидности. За счет поступлений взносов и погашения финансовых инструментов, а также оперативного управления ликвидными активами отток средств не оказал влияния на качество инвестиционного портфеля.

Однако нужно помнить, что досрочное изъятие сказывается на размере будущей пенсии самого вкладчика. Поэтому следует оценить свою будущую совокупную пенсию (как государственную, так и накопительную), в том числе с помощью пенсионного калькулятора на сайте ЕНПФ (где предусмотрены расчеты как с учетом изъятий, так и без них), и подойти к вопросу изъятия накоплений ответственно, как это принято в развитых странах.

В целом, как отметил Глава государства: «Наша цель – не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пенсии в старости. Нужно создать стимул для выведения зарплат из тени, чтобы люди начали требовать от работодателей платить пенсионные взносы».

– Порог минимальной достаточности увеличили почти в два раза с 1 апреля 2022 года. Объясните, с чем это было связано и будет ли он в дальнейшем меняться?

– Понятие «порог минимальной дос­таточности» предусмотрено в законе о пенсионном обеспечении, а методика опре­деления порогов утверждена постановлением Правительства от 2 октября 2013 года № 1042 (с изменениями от 6 января 2021 года). Согласно методике, величины порогов учитывают индексацию будущих пенсионных выплат и взносов. При расчете используются социальные стандарты (минимальная заработная плата, минимальная пенсия, прожиточный минимум), которые также ежегодно повышаются.

Возьмем расчет порогов на текущий 2022 год. В 2022 году, с учетом роста МЗП до 60 000 тенге, величины порогов рассчитаны так, чтобы в будущем ежемесячная выплата из ЕНПФ была не менее 40 550 тенге, в отличие от порогов на 2021 год, при которых будущая минимальная ежемесячная выплата из ЕНПФ могла составить лишь 24 748 тенге. На 2023 год, с учетом роста МЗП до 70 000 тенге, пороги повысятся на 4–8%.

Другими словами, поскольку минимальные пороги предназначены для обеспечения вкладчика минимальной пенсионной выплатой из ЕНПФ, они должны рассчитываться ежегодно с учетом изменения минимальных социальных показателей.

– В Казахстане реализуется Концепция дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года. Как предусмотренные данным документом меры скажутся в обозримом будущем на пенсионной системе и накоплениях казахстанцев?

– Концепция модернизации казахстанской пенсионной системы принята в 2014 году, и многие ее положения уже выполнены. Некоторые требуют развития и совершенствования с учетом современных реалий.

Основная цель – сохранение коэффициента замещения дохода работника в период трудовой деятельности совокупными пенсионными выплатами на уровне не ниже 40% утраченного заработка как минимального стандарта пенсионного обеспечения. Это установлено Международной организацией труда и другими международными организациями.

Сейчас в совокупной пенсии преобладают выплаты из государственного бюджета. Так, средний показатель коэффициента замещения дохода по всем получателям пенсии по итогам 2021 года составил порядка 52%, в том числе за счет базовой пенсии – 13%, солидарной – 28%, накопительной – 11%.

Невысокий вклад накопительного компонента обусловлен размером ставки – 10%, неполным сроком формирования пенсионных накоплений и нерегулярными взносами. К примеру, средний показатель ставки взносов по странам, входящим в Организацию экономического сотрудничества и развития, составляет около 18%. Согласно актуарным расчетам ОЭСР, для достижения целевого коэффициента замещения не менее 30% необходима ставка взноса примерно 13%. При этом работник должен отчислять пенсионные взносы в течение 35–40 лет, то есть всей трудовой деятельности. Как известно, накопительная пенсионная система в Казахстане начала работать с 1998 года, то есть прошло только 24 года. Кроме того, в период становления экономики и рынка занятости не все и не всегда делали регулярные пенсионные взносы.

Со временем солидарный компонент пенсии будет сокращаться, поскольку он выплачивается только тем, кто трудился до 1998 года. Поэтому возрастает роль базовой и накопительной пенсии.

– Согласно долгосрочным прогнозам ЕНПФ и ООН в республике к 2050 году в два раза увеличится доля населения старше 65 лет. Чем это грозит пенсионной системе?

– Во многих странах происходят старение населения и рост продолжительности жизни, с одной стороны, и снижение рождае­мости, с другой стороны. Это приводит к тому, что коэффициент потенциальной поддержки (отношение количества людей трудоспособного возраста к количеству пожилых) снижается.

В Казахстане такой коэффициент составлял 7,0 в 1998 году и снизился до около 5,5 в 2022 году. По прогнозам ЕНПФ и ООН, к 2050 году на одного пожилого человека (65 лет и старше) будет приходиться лишь около 3,5 официально работающих, делаю­щих налоговые и пенсионные отчисления (в возрасте от 25 до 64 лет).

Таким образом, в перспективе совокупная пенсия (накопительная за счет 10% ОПВ и базовая) может не обеспечить целевой показатель коэффициента замещения дохода в размере 40%, предусмотренный Концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы Казахстана до 2030 года.

– Судя по прогнозам, сегодняшних 10% пенсионных взносов будет недостаточно. Это значит, что, возможно, придется повысить накопительный компонент пенсии?

– Индивидуальные актуарные расчеты (для работника со средним доходом), согласуемые с методологическим подходом ОЭСР, показывают, что обязательные взносы в размере 10% недостаточны для адекватной накопительной пенсии. Также следует принять во внимание объективное сокращение солидарной пенсии и досрочные изъятия. В настоящий момент в Казахстане ответственность за пенсионное обеспечение граждан несут государство и работник. Согласно мировой практике, значительная роль в пенсионном обеспечении также отводится работодателю. Повышение накопительного компонента в Казахстане планируется обеспечить поэтапным введением обязательных пенсионных взносов работодателя в пользу своих работников, что предусмотрено утвержденной Концепцией.

– Что делает ЕНПФ для охвата и обслуживания работников и работодателей, особенно в удаленных районах страны?

– ЕНПФ постоянно проводит информационно-разъяснительную работу с вкладчиками по всей стране.

С начала 2022 года в регионах проведено более 30 тысяч выездных презентаций в различных организациях и на предприятиях, в том числе в рамках заключенных меморандумов с местными исполнительными органами (МИО). За 11 месяцев в них приняли участие более 658 тысяч вкладчиков. Около 997 тысяч человек получили консультации по телефону. По результатам этой работы более 179 тысяч вкладчиков возобновили взносы на свои пенсионные счета.

Специалистами ЕНПФ с использованием «мобильного офиса» (специально оборудованного автобуса с интернет-связью) осуществляются выезды в удаленные регионы (по предварительной договоренности с местными исполнительными органами). Выезд «мобильного агента» (специалиста, оснащенного материалами, ноутбуком и принтером) востребован к вкладчикам с ограниченными возможностями.

Для работодателей на своем сайте ЕНПФ запустил удобный сервис «Кабинет юриди­ческого лица». Пользователи сервиса – работодатели, являющиеся налоговыми агентами, в обязанности которых входит перечисление пенсионных взносов работников. Сервис позволяет работодателям формировать, редактировать и отправлять на печать платежные поручения по оплате всех видов взносов в ЕНПФ (обязательных, обязательных профессиональных и добровольных).

В сервисе можно увидеть список работников, по которым необходимо направить взносы в ЕНПФ, с возможностью редактирования (удаления и добавления работников), а также просмотреть в истории платежей все данные по ранее сформированным платежным поручениям. Сервисом также могут пользоваться физические лица со статусом индивидуального предпринимателя при наличии у них ЭЦП.

– Насколько защищены пенсионные активы граждан Казахстана в случае роста инфляции?

– Казахстан является единственной страной в мире, где существует государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений граждан с учетом уровня инфляции.

Согласно статье 5 Закона о пенсионном обеспечении, государство гарантирует каждому вкладчику сохранность всех его фактически внесенных обязательных взносов на момент получения права на пенсионные выплаты. Расчет накопленной доходности против накопленной инфляции за весь период накопления производится автоматически. Если доходность накоплений сложилась ниже инфляции, государство эту разницу возмещает.

Право на выплату гарантии государства получают вкладчики при наступлении пенсионного возраста. Кроме того, это право имеют люди с инвалидностью І и ІІ групп, если инвалидность установлена бессрочно, лица, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Казахстана, иностранцы и лица без гражданства, перечислявшие обязательные и обязательные профессиональные пенсионные взносы, наследники, в случае смерти лица, имеющего право на выплату гарантии государства.

С января 2021 года граждане имеют право использовать часть своих пенсионных накоплений для передачи в инвестиционное управление компаниям, управляющим инвестиционным портфелем – УИП. В этом случае гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, рассчитываемого из средневзвешенной доходности всех УИП.

– Зачастую можно услышать критику, что ЕНПФ тратит накопления вкладчиков на свое содержание. Поясните, за счет каких средств существует фонд?

– Сразу следует отметить, что пенсионные активы находятся на инвестиционном счете в Национальном банке и отделены от собственных активов ЕНПФ.

Это означает, что все пенсионные взносы напрямую поступают в Национальный банк и инвестируются в течение всей трудовой деятельности вкладчика. Только при достижении пенсионного возраста (или иных установленных законом условий) пенсионные накопления вкладчика, включая его инвестиционный доход, направляются ему на выплаты.

Деятельность ЕНПФ по оказанию пенсионных услуг населению не предусматривает финансирование из республиканского бюджета. Она обеспечивается за счет собственного капитала фонда, который формируется из комиссионного вознаграждения и результатов управления собственными активами.

То есть пенсионные накопления не могут быть использованы ЕНПФ на свои расходы, кроме установленного законом размера комиссии.

– Расскажите подробнее о проведенной работе по снижению комиссии фонда.

– Законом о пенсионном обеспечении установлено комиссионное вознаграждение ЕНПФ от пенсионных активов.

За последние годы размер комиссий был существенно снижен. В 2014 году (после объе­динения пенсионных активов всех фондов в ЕНПФ) ежемесячное комиссионное вознаграждение ЕНПФ составляло 0,025% от активов и 7,5% от инвестиционного дохода. Последовательно снижаясь в последующие годы, с 2021 года для ЕНПФ сохранена комиссия только от пенсионных активов в размере 0,01%. Комиссия Национального банка от инвестиционного дохода составляет 1,5%.

В результате в Казахстане эффективная ставка комиссии в пенсионной системе – одна из самых низких в мире.

– Снизились при этом расходы ЕНПФ?

– Да, системная работа в ЕНПФ по автоматизации бизнес-процессов, развитию электронных услуг, росту производительности привела к существенному снижению расходов за последние 5 лет (в 2017–2021 годы).

Административные расходы за 2021 год по сравнению с 2016 годом снизились на 659 миллионов тенге (на 5,1%), расходы на персонал сократились на 1,2 миллиарда тенге (на 13%). Штатная численность ЕНПФ за эти годы сократилась на 35% (или на 807 единиц). Согласно республиканской статистике средняя заработная плата в фонде примерно на треть ниже, чем в среднем по финансовому рынку.

Расходы фонда направлены на организацию работы по обслуживанию населения во всех регионах, достоверному учету пенсионных накоплений и их инвестиций, предоставлению полного комплекса пенсионных услуг, развитию технических систем, информационной безопасности и защиты данных вкладчиков.

– Как обеспечиваются раскрытие информации и прозрачность деятельности фонда?

– Финансовая отчетность фонда, подготовленная в соответствии с международными стандартами (отдельно по пенсионным и собственным активам), после ежегодного независимого аудита размещается на сайте enpf.kz и в депозитарии финансовой отчетности для публичной информации.

Деятельность ЕНПФ основана на пятилетнем Плане развития, который согласовывается уполномоченным государственным органом и утверждается советом директоров. Процессы формирования бюджета, представления отчетов о расходах и капитальных вложениях законодательно регламентированы. План развития и отчет о его исполнении размещаются в реестре Комитета государственного имущества Министерства финансов (единой информационной автоматизированной системе учета госимущества).

Пенсионные активы являются собственностью вкладчиков и учитываются на их индивидуальных пенсионных счетах. ЕНПФ осуществляет учет всех финансовых ин­струментов, раскрытие информации об инвестициях, взносах, итоговых накоп­лениях, пенсионных выплатах, изъятиях (на жилье и⁄или лечение), переводах (в страховые компании и⁄или частные управляющие компании) с доступом к персонифицированной выписке.

Фактически выстроен максимально прозрачный механизм, когда каждый вкладчик может в режиме 24⁄7 контролировать свои накопления, в том числе получать push-уведомления о поступающих пенсионных взносах в мобильном приложении. Мобильное приложение ЕНПФ является одним из наиболее популярных, его «скачали» более 2,5 миллиона раз. По данным сервиса Google Analytics, более 1,2 миллиона человек – пользователи сайта ЕНПФ. Получать пенсионные услуги ЕНПФ вкладчики могут в любом формате, при этом около 93% услуг предоставляются в электронной форме.

– В мае 2022 года была информация, что Казахстан в лице ЕНПФ был высоко оценен в Международной ассоциации социального обеспечения. Расскажите подробнее.

– В начале мая в Таллинне Международная ассоциация социального обеспечения (ISSA) подвела итоги конкурса на получение награды Good Practice Award for Europe 2022. Премия очень почетная – за передовой опыт и внедрение технологий.

На конкурс поступило 96 заявок от 32 организаций из 20 стран. Среди них жюри был особо отмечен ЕНПФ за работу в рамках реализации Корпоративной стратегии на 2017–2021 годы. Фонд получил почетную грамоту с особым отличием «за успехи в расширении охвата накопительной пенсионной системой через обеспечение равного доступа, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий и повышение финансовой грамотности населения».