Пенсионные накопления: задача - не тратить, а сберегать
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Алла Серикбаева
Пенсионное обеспечение для казахстанцев всегда актуальный вопрос. Особенно пристальное внимание к накопительной пенсионной системе, аккумулирующей личные сбережения вкладчиков. Ключевым инфраструктурным институтом, оператором всех финансовых и информационных потоков в этой системе является АО «Единый накопительный пенсионный фонд». Фонд, работая с населением, имеет обширную клиентскую базу, одну из самых больших по численности в стране.
О том, как работают отложенные на старость деньги и какое будущее у пенсионной системы Казахстана, рассказывает председатель правления ЕНПФ Жанат Курманов.