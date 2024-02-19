Перекресток улетных надежд

В социальных сетях быстро разошелся гневный комментарий народной избранницы. Позже представители аэропорта объяснили «студеную пору» кратковременным техническим сбоем: дескать, теперь термометр показывает здесь +20–22 градуса, а по норме положено всего +18.

За 11 месяцев прошлого года через аэропорт в Петропавловске прошли 85 тыс. пассажиров, и никто из них на холод не пожаловался. Да, задержки вылетов были, не отрицают, но вины аэропорта и в этом нет. Это слу­чается по причинам, не зависящим от администрации. Но пассажиры привыкли винить во всем именно аэропорт, а это несправедливо.

Было время (недавнее, между прочим), когда аэропорт в Петропавловске вообще не работал. К счастью, нашелся­ инвестор. Это случилось после нескольких попыток продажи воздушной гавани. И вот, наконец, появился хозяин. Владельцем предприятия стал единственный участник и победитель тендера – ТОО «Международный аэропорт Кызыл-Жар». За 2,8 млрд тенге аэропорт в Петропавловске был взят в доверительное управление на пять лет с последующим выкупом. Инвестор должен вложить еще 1,2 млрд тенге в модернизацию.

На первой встрече с журналистами директор предприя­тия Валихан Джилисбаев сообщил, что есть намерение запустить из Петропавловска рейсы в Тюмень, Санкт-Петербург, Шымкент, Туркестан и даже в Египет. Правда, он тут же оговорился, что полеты по этим направлениям станут доступны лишь после модернизации аэропорта, прежде всего – комплекса ГСМ, чтобы можно было произ­водить здесь заправку воздушных судов, а значит, и принимать рейсы разных направлений.

Увы, до сих пор воздушная гавань выполняет пассажирские рейсы лишь по двум направлениям: ежедневно в Астану авиакомпанией Qazaq Air и пять дней в неделю в Алматы – компанией SCAT.

После жесткой критики Ирины Смирновой представитель инвестора Евгений Тюрморезов отметил, что в настоящий момент пассажиров все устраивает, в аэропорту тепло и спокойно.

Вот если бы еще и улететь из Петропавловска можно было бы не только в Астану и Алматы… Улетные надежды.