​Переосмысление взгляда на мир

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Камал Бурханов, доктор политических наук, заслуженный деятель РК

Отдельным аспектам глобализации посвящена статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». До сих пор проблема глобализации воспринималась мировым сообществом как нечто данное и необратимое. Считалось, что к ней должны были прийти все страны и народы. Конечно, очень грустно и больно осознавать факт потери в будущем национальных особенностей, традиций, языка, культуры – это «обещала» нам глобализация. В мире было много движений, общественных сил, которые выступали против процесса глобализации, но подавляющее большинство населения планеты смирилось с ней, и сторонники глобализации ежедневно и ежечасно доказывали нам, что альтернативы этому пути нет.

Развитие событий показало, что это не так. Де-факто исчезли целые государства, страны оказались отброшены на десятилетия назад, горе и страдания испытывают миллионы людей. Ситуация может развиваться непредсказуемо, что доказывают процессы, происходящие в Великобритании, США, Франции. И на деле оказывается, что противников процесса глобализации в мире стало гораздо больше – в разы, и это представляет собой серьезную экономическую, политическую и идеологическую силу.

И в данном контексте появление статьи нашего Президента является серьезным актом в развитии современных политических процессов в мире. Статья, где четко и ясно говорится о том, что в будущее мы будем двигаться, опираясь на свои духовные ценности – «мудрость Абая, перо Ауэзова, проникновенные строки Жамбыла, волшебные звуки Курмангазы, вечный зов аруа­ха», нас всех воодушевляет. Теперь уже не стоит вопрос о потере своих корней – и прежде всего духовных, моральных, нравственных, языка, культуры, традиций…

Важное место в статье Главы государства отводится национальному коду казахов. В связи с этим она становится одним из ключевых звеньев в научном осмыслении происходящих в современном мире идеолого-политических процессов. Особо подчеркнуто: модернизация сознания должна быть не просто одной из составляющих процесса обновления, таких как экономика и политика, а должна быть доминирующей силой.

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