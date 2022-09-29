Переработку шерсти по итальянским технологиям запустят в Актобе

В Актюбинской области начнут производить нетканые материалы из переработанной шерсти по итальянским технологиям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Соответствующий Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстана, “CORMATEX S.r.l.” и Акционерным обществом “Национальная компания “KAZAKH INVEST” был подписан 26 сентября 2022 года.

Проект будет реализовывать казахстанская компания ТОО “KazFeltec” совместно с итальянским инвестором Cormatex, который помимо финансовых вливаний обеспечит предприятие итальянскими технологиями и оборудованием. Стоимость проекта оценивается в 10 млн долларов, 70% из которых – заёмные средства.

Отметим, что в Казахстане на текущий момент утилизируется около 70% шерсти. Открытие нового проекта будет иметь мультипликативный эффект. Благодаря ему казахстанские животноводы смогут сбывать шерсть и шкуры скота.