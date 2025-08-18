Родители и законные представители могут перевести ребенка из одной школы в другую, не выходя из дома, через портал eGov.kz, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сервис позволяет выбрать любую организацию образования — по месту проживания или за его пределами.

Процесс не требует открепительных и прикрепительных талонов, а также передачи личного дела. При выборе школы сразу отображается язык обучения. При необходимости заявитель может отозвать поданную заявку.

Чтобы воспользоваться услугой:

* авторизуйтесь на портале eGov.kz и откройте раздел «Образование»;

* в подразделе «Среднее образование» выберите услугу «Прием документов для перевода детей из школы в школу», заполните поля и подпишите заявление с помощью ЭЦП;

* результат услуги можно посмотреть в Личном кабинете.