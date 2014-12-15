Экономика

Перейти к взаиморасчетам в нацвалютах предлагает Казахстан участникам ШОС

Ксения Воронина
Премьер-Министр РК Карим Масимов считает возможным перейти в рамках ШОС к взаимному расчету в национальных валютах. Об этом он заявил на заседании Совета глав Правительств организации в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на primeminister.kz.

"Мы выступаем за скорейший запуск механизмов финансового сопровождения проектной деятельности в рамках ШОС. Казахстан открыт к диалогу по поиску оптимальных форматов такого механизма. Считаем также возможным приступить к взаиморасчетам в национальных валютах. У нас уже есть наработки на двустороннем уровне, которые можно было бы перевести в плоскость всей организации", – сказал Карим Масимов. 

Он также обратил внимание на необходимость перевода работы делового совета ШОС и межбанковского объединения ШОС в практическую плоскость. "Предлагаем этим двум структурам подключиться к работе над проектами двух документов в сфере торгово-экономического сотрудничества – плана мероприятий по выполнению программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества и перечня мероприятия по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках ШОС на период 2017–2021", – добавил Премьер-Министр РК.

Также на расширенном заседании совета uлава казахстанского Кабмина заявил, что государства – участники Шанхайской организации сотрудничества должны разработать стратегию развития организации до 2025 года, которая позволит придать динамику деятельности ШОС.

"В условиях продолжающейся турбулентности мировой экономики, наблюдаемого снижения темпов экономической активности, роста безработицы и социальной напряженности в мире ШОС ведется поиск путей своего дальнейшего развития. Нам предстоит провести комплексную работу по разработке стратегии развития ШОС до 2025 года, которая позволит раскрыть потенциал организации, сделать ее более сильной, способной своевременно реагировать на современные вызовы и угрозы. Тем самым удастся придать динамику деятельности организации", – сказал Масимов.

Премьер добавил, что усилить и дополнить экономическую составляющую в рамках Шанхайской организации сотрудничества может Евразийский экономический союз. "Перспективы будущего расширения организации обуславливают необходимость более масштабной экономической интеграции на пространстве ШОС. В этом плане евразийская интеграция может стать новым фактором, способным дополнить и укрепить экономическую составляющую ШОС", – пояснил он. 

При этом он отметил, что интересной также представляется инициатива Председателя КНР Си Цзиньпиня по налаживанию экономического пояса "Шелкового пути". Премьер-Министр РК считает, что возможна синхронизация вышеуказанных проектов в рамках ШОС. "Мы выступаем за то, чтобы созданные и создаваемые интеграционные объединения и экономические союзы не противопоставлялись друг другу, а плодотворно и конструктивно сотрудничали", – подчеркнул Масимов.

Он обратил внимание, что ШОС обладает огромным экономическим, финансовым, энергетическим, транспортным и научно-техническим потенциалом.

"Сегодня важно эффективное использование имеющихся ресурсов для максимальной минимизации последствий глобальных финансово-экономических потрясений. Необходима интенсификация многостороннего практического сотрудничества в рамках ШОС в целях обеспечения устойчивого социально-экономического роста государств – членов организации. Перспективы будущего расширения организации обусловливают необходимость более масштабной экономической интеграции на пространстве ШОС", – сказал Премьер-Министр.

Так, по его словам, с учетом планируемого утверждения стратегии развития ШОС согласован вопрос о необходимости инвентаризации действующего плана мероприятий по выполнению программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, а также подготовки перечня мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках ШОС на период 2017–2021 гг.

"По итогам соответствующим министерствам будет дано поручение к следующей нашей встрече подготовить проекты указанных документов, с проектами, которые должны быть реалистичными и практичными", – отметил Карим Масимов.

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