Персонаж – реальный, мир – виртуальный

В Сети гуляет видео: глава семьи сетует, что раньше в доме был один нормальный человек, который все успевал, всем помогал, был счастлив и доволен. Но потом бабушке подарили смартфон...

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Так что же происходит с нами? Почему так легко мы попали в нами же расставленную ловушку? Кого мы туда хотели поймать? С каких пор виртуальная жизнь завладела нашим разумом и разумом наших детей?

От гаджетов и Интернета уже не избавиться – очень прочно они вошли в нашу жизнь. Без Интернета не в каждом банке талончик возьмешь. А активность в соцсетях для создания личного бренда официально стали прописывать в некоторых трудовых договорах.

Как же оградить детей от пагубного влияния сетей и обеспечить им безопасность? Реальность вроде как виртуальная, а опасность от нее исходит реальная.

Все просто, говорят антропологи: мы стали лучше жить, и дети утратили способность своевременно взрослеть. Хорошо помню, что в восемь лет меня перестали возить на тренировки, ездила на автобусе с пересадкой я сама. О соблюдении правил безопасности мне рассказали родители: как перейти улицу, как вести себя, если потерялась или проехала лишнюю остановку, что делать, если занятия отменили, и так далее. У взрослых не было времени с нами миндальничать – они строили светлое будущее. И вот построили…

Мы выросли. Но, вместо того чтобы перенять их модель воспитания, радостно приняли правила современной игры и стали трястись над детьми, словно это нам добавляет статуса или баллов. На корню рубим проявления самостоятельности, контролируем каждый шаг, не позволяем выстраивать иерархию в социуме, решая за них их разногласия среди сверстников. Нам стало важно знать, без видимых на то причин, есть ли у чада дефицит кремния или селена и что там с его кортизолом...

Есть высказывание, характеризующее наш период: мы последнее поколение, которое слушалось своих родителей, и первое, которое слушается своих детей. Рафинированные отпрыски не привыкли отвечать ни за себя, ни уж тем более за кого-то другого. Естественно, что, попадая в Сеть, а все мы знаем, что сети задуманы как своеобразная модель реальной жизни, эдакий суррогат, дети не понимают и не принимают правил, не чувствуют опасности и летят, как мотыльки на пламя.

Если современный ребенок идет в магазин и его нет дольше пяти минут – сознание рисует катаст­рофу. Мой супруг вспоминает, что, когда ему было шесть, поехал купаться в фонтан возле театра имени Ауэзова, проживая в семи остановках от «водного аттракцио­на». И ведь доехал и покупался... Говорить о том, что к детскому психологу его после этого не водили, думаю, необязательно. Но науку привили, по старинке, на всю жизнь. А случись такое сейчас?

Мы сетуем, что дети вовлечены в кибермир. А сами? Мы словно соревнуемся друг с другом, прокачивая персонажи в игре под названием «Жизнь». Английский, китайский, йога, робототехника, еще и сами обвешиваем их гаджетами. Но иногда что-то идет не так, и игроки выбывают из игры. В лучшем случае просто бунтуют или замыкаются в себе.

Современные дети не чувствуют границ, не видят и не понимают опасности, у них не сформирован этот навык, сидящий под коркой у предыдущих поколений. Они попадают в расставленные сети, не думая, не фильтруя, не ставя под сомнение. Потому что в глубине души знают: придут родители и «порешают».

Ну что, мамы и папы, мы эту кашу заварили, нам и расхлебывать. Делайте выводы.