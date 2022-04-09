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Перспективы развития Национального военно-патриотического центра обсудили в Нур-Султане

В рамках реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по модернизации системы военно-патриотического воспитания с учетом глобальных вызовов и внутриполитических тенденций в Национальном военно-патриотическом центре в столице прошла конференция.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Аида Балаева, министр обороны генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков, заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Еркин Ботаканов, ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева, видные деятели культуры.

– На первый взгляд кажется, что на этой площадке впервые встречаются представители совсем разных направлений. Однако есть большая общая ценность, которая их объединяет. Это духовность и идеология, – открывая конференцию, отметила Аида Балаева. – И для военных, и для творческой культурной, научной общественности это всегда особые понятия. Ведь духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи – главная задача, требующая единства и сотрудничества всех нас.

По словам А. Балаевой, роль армии в воспитании патриотизма и силы духа у детей, стремление с малых лет быть защитником Родины была и остается ключевой. Ведь боевой дух армии, ее боеспособность зависит от патриотизма, искренней веры солдат и офицеров в великую миссию, которую они выполняют во благо своего народа. И здесь, безусловно, огромную роль играет военно-патриотическое воспитание.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что реалии современности требуют совершенствования форм воспитания молодежи и военнослужащих. Особая роль в этом направлении отводится приобщению их к культуре и искусству.

– В этом году, буквально через месяц, нашим Вооруженным силам исполнится 30 лет. Это знаменательный праздник, который все воины Вооруженных сил, в том числе все казахстанцы, должны отметить самым лучшим образом. Все вы знаете, что воинская служба связана с рисками. Как вы понимаете, если даже отбросить большое количество опасной техники, вооружения, проводимых учений, стрельб, полетов авиации и тренировок, причем в самых неблагоприятных условиях, а взять просто совместное длительное пребывание в ограниченном пространстве молодых, здоровых мужчин – это уже риски, – сказал генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков.

По словам министра обороны, с учетом задач, поставленных Главой государства в контексте идеи «Новый Казахстан», армия должна участвовать в формировании личности, воспитании молодежи, привитии ей чувства патриотизма через создание военно-патриотических клубов и их дальнейшее развитие, создание кружковой работы, активное участие в творческих мероприятиях.

Вместе с тем патриотизм необходимо воспитывать всем гражданским обществом, ведь в армию молодые люди приходят сложившейся личностью, со своим мировоззрением.

Министр обороны отметил, что на сегодняшний день возникла необходимость значительного усиления культурно-досуговой работы в войсках.

– Для нас будет очень полезным, если бы ваши режиссеры, работники театров, кино, телевидения, словом все, кто отдает талант и знания, поделились опытом и помогли нам в организации и проведении данной работы, – сказал Р. Жаксылыков.

Участники конференции обсудили вопросы развития в Вооруженных силах театрального искусства, изобразительного и литературного творчества, хореографической подготовки и других направлений культуры. Основой для этого должна стать имеющаяся материальная и творческая база Национального военно-патриотического центра.

Необходимо отметить, что в Вооруженных силах Казахстана сформированы и функционируют органы воспитательной и идеологической работы, Национальный военно-патриотический центр, имеющий в составе Центральный ансамбль Министерства обороны, Центральный военный оркестр и Государственный военно-исторический музей. В направлении военно-патриотического воспитания ими проводится масштабная работа.

Участники конференции поддержали инициативы Министерства обороны и выразили готовность к максимальному содействию в их реализации.

По итогам встречи будет выработан совместный план мероприятий по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи и повышению культурного и творческого потенциала военнослужащих.

 

 

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