Первенство планеты – в Щучинске

Такое масштабное мероприятие в Казахстане проводится впервые. В открытии планетарного первенства приняли участие высокопоставленные лица Международного союза биатлонистов (IBU), и среди них – президент IBU Олле Далин. В чемпионате участвуют спортсмены из 40 стран: от таких известных в мире биатлона, как Норвегия, Франция и Германия, до новичков в этом виде спорта – Чили и Таиланда. Нашу страну представляют 20 спортсменов, выступающих в категории юниоры и юноши.

Щучинско-Боровская курортная зона является одним из лучших мест в Казахстане для зимнего отдыха и спорта. В 2018 году в Щучинске открыт Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта, биатлонный стадион которого прошел сертификацию со стороны IBU и получил лицензию категории «А» для проведения крупнейших международных соревнований.

На церемонии открытия вице-министр культуры и спорта Куранбек Сарсен зачитал участникам и гостям приветствие от Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Собравшихся также поздравили президент Союза биатлонистов РК Ермек Кизатов, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

фото организаторов