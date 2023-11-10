Первую в мире пересадку целого глаза провели в Америке

В мире
1277

Американские врачи провели первую в истории пересадку человеку целого глаза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Врачи в США провели первую в истории пересадку человеку целого глаза, сообщил медицинский центр Нью-Йоркского университета.

"Команда хирургов медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете провела первую в мире пересадку целого глаза и части лица 46-летнему военному ветерану из Арканзаса, перенесшему на работе поражение электрическим током высокого напряжения", - сообщил медцентр в пресс-релизе.

Согласно релизу, пациент потерял левый глаз, нос, губы, передние зубы, часть левой щеки и подбородок до кости после случайного соприкосновения с проводом под напряжением. Отмечается, что операция, которая была проведена 27 мая 2023 года, длилась около 21 часа, в ней принимали участие более 140 хирургов, медсестер и других медработников.

В релизе также отмечается, что на данный момент неизвестно, сможет ли пациент видеть новым глазом, но трансплантированный орган с момента операции демонстрирует "удивительные признаки здоровья". Утверждается, что это достижение хирургов "открывает новые возможности для будущего прогресса в лечении зрения".

#США #операция #пациент #пересадка #зрение #глаз

Популярное

Все
Есть 12-я лицензия!
«Актобе» разобрался с лидером
Есть ли шанс у «Астаны»?
В области Улытау лабораторно подтверждены 25 случаев заболевания корью.
Коклюш гонится за корью
Не был бизнесменом – время начинать!
Мимо полуфинала
Более ста тысяч нарушений допустили поставщики медуслуг в Кызылординской области
Общими усилиями
О генерале Жукене Марденове
В фокусе – армейские будни
Пора на работу
В контексте новых задач
Коль работать, так на совесть
Найти свою дорогу
Первые жители G4 city
От города осталось одно название
Женское дело
О климате, парниковых газах и экономике
Хороший табун выигрывает качеством, а не числом голов
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
В Астане состоялся международный турнир по фигурному катанию памяти Дениса Тена
Композитор Рахат-Би Абдысагин: «Есть ощущение, что кто-то водит моей рукой…»
Больше, чем цифры
В столице завершился чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодежи
Кубок Казахстана – у «Тобола»
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Астана становится центром развития сотрудничества между глобальными Востоком и Западом
«Барыс» не в шутку лихорадит
Почти 800 млрд тенге составят инвестиции в экономику Карагандинской области по итогам 2023 года
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Семь тонн наркотиков нашли на свиноферме в Бразилии
Шесть человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Войлок – дело тонкое
Курс на децентрализацию
Переход на новый уровень
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Нетаньяху отказывается вводить режим прекращения огня
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах …
Минздрав Газы заявил о более 10,8 тыс. погибших с начала эс…
Около 300 медработников погибли в Газе с 7 октября

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]