Первую в мире пересадку целого глаза провели в Америке

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Врачи в США провели первую в истории пересадку человеку целого глаза, сообщил медицинский центр Нью-Йоркского университета.

"Команда хирургов медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете провела первую в мире пересадку целого глаза и части лица 46-летнему военному ветерану из Арканзаса, перенесшему на работе поражение электрическим током высокого напряжения", - сообщил медцентр в пресс-релизе.

Согласно релизу, пациент потерял левый глаз, нос, губы, передние зубы, часть левой щеки и подбородок до кости после случайного соприкосновения с проводом под напряжением. Отмечается, что операция, которая была проведена 27 мая 2023 года, длилась около 21 часа, в ней принимали участие более 140 хирургов, медсестер и других медработников.

В релизе также отмечается, что на данный момент неизвестно, сможет ли пациент видеть новым глазом, но трансплантированный орган с момента операции демонстрирует "удивительные признаки здоровья". Утверждается, что это достижение хирургов "открывает новые возможности для будущего прогресса в лечении зрения".