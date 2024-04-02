85 тысяч саженцев тутового дерева привезли из Узбекистана в Туркестанскую область

В Туркестанской области планируется производство шелковой ткани с посадкой тутового дерева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: акимат Туркестанской области

Для этого в область из Узбекистана были поставлены первые 85 тысяч саженцев тутового дерева из 2,5 млн. Сорт шелковицы, листья которого можно собирать четыре раза в год, называется «Андижан Мархамат 2017».

Первые саженцы высажены в Жетысайском районе на площади 25 га в районе села Макталы. А следующая часть саженцев будет высажена в Сарыагашском районе. Автор вышеназванного сорта, доктор сельскохозяйственных наук Абулфаттох Мусырманкулов приехал из Узбекистана, чтобы оказать методическую помощь местным крестьянам.

Желающие сажать шелковицу и производить шелк могут получить финансовую помощь по программе «Ауыл аманаты».

«Туркестанская область разработала концепцию данного пилотного проекта, дорожную карту развития Шелкового кластера на 2024-2026 годы и утвердила программу кредитования крестьян. Предприниматель, посадивший тутовое дерево, может взять отпуск на 20 месяцев до получения первого урожая. Однако процент кредита зависит от условий двух финансовых организаций, его выдающих», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время между Ассоциацией «Қазақ жібек» и ОАО «Узбекипак саноат» Узбекистана заключен контракт и достигнуто агросопровождение на ближайшие 3 года.