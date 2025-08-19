Первый казахско-узбекский форум научно-творческой интеллигенции прошел в Астане

Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев и председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева выступили на первом казахско-узбекском форуме научно-творческой интеллигенции, который состоялся в Астане в рамках ее официального визита в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Сенат РК

Представители научных и культурных кругов двух стран обсудили актуальные вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, развития народной дипломатии и сохранения традиций, а также обозначили перспективы расширения контактов по ряду направлений.

В ходе своего выступления Маулен Ашимбаев подчеркнул, что первый Форум научно-творческой интеллигенции Казахстана и Узбекистана проводится по прямому поручению Главы государства. Президент страны уделяет большое внимание взаимодействию научно-творческой интеллигенции двух стран. Эта площадка открывает новые горизонты гуманитарного сотрудничества братских народов.

«Под руководством Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева казахско-узбекские отношения в последние годы вышли на беспрецедентно высокий уровень. При этом сотрудничество в культурно- гуманитарной сфере является одним из приоритетов. Культура, искусство, образование – это те мосты, которые не разрушат никакие политические ветры. Они держатся на общей истории, уважении и искреннем интересе друг к другу. Уверен, что и сегодняшняя встреча научных и творческих кругов станет площадкой для обмена идеями, мыслями и планами, где мы услышим друг друга и сделаем еще один шаг к общему будущему», – сказал спикер Сената, обращаясь к участникам форума.

В современных условиях, по мнению Маулена Ашимбаева, особую ценность имеют также человеческие контакты, которые формируют и укрепляют дружбу между народами Казахстана и Узбекистана. В этом контексте ключевая роль отводится молодежи, поэтому и важно расширять совместные программы в сферах образования, науки, культуры, проводить совместные исследования, обмены, реализовывать креативные и IT-проекты.

«Радует, что все чаще в центре общего внимания наших стран оказывается наука. Так, прошлогодний Форум историков Центральной Азии в Астане показал, насколько необходимо профессиональное переосмысление нашей общей истории. Требуются совместные исследования, доступ к архивам, развитие межвузовских научных связей. Наши культура, образование и наука могут быть не параллельными тропами, а стать одной общей дорогой», – акцентировал внимание председатель палаты Парламента.

В свою очередь Танзила Нарбаева выразила признательность и поддержку идеям форума, подчеркнув актуальность его проведения и особое значение в дальнейшем расширении культурно-гуманитарных контактов.

С идеями и предложениями по расширению взаимодействия и реализации проектов, направленных на укрепление казахско-узбекских связей, выступили народный писатель Казахстана Толен Абдик, председатель Академии художеств Узбекистана Акмал Нуридинов, президент Национальной Академии наук при Президенте РК Ахылбек Куришбаев, вице-президент Академии наук Республики Узбекистан Бахром Абдухалимов, председатель правления АО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы, председатель Союза писателей Узбекистана Сирожиддин Саидов, депутаты Сената Парламента Казахстана, представители научной и творческой интеллигенции и экспертного сообщества.

В этот же день председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан встретилась с членами Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан. На повестке были обсуждены вопросы гендерного равенства, состоялся обмен мнениями касательно проектов по расширению экономических возможностей женщин на пути устойчивого развития региона, а также выработаны совместные инициативы по ключевым направлениям. Танзила Нарбаева подчеркнула важность обсуждения вопросов расширения прав и возможностей женщин, укрепления институциональной поддержки гендерного равенства и обмена опытом.

