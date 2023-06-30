Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане

Фото: turkmenistan.gov.tm

В Туркменистане, в 30 километрах от Ашхабада, открылся первый "умный" город – Аркадаг, строительство которого началось в 2019 году. Решение о создании Аркадага принимал экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, он же участвовал в церемонии закладки, и в его день рождения и состоялось открытие нового населенного пункта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bigasia.ru.

Торжественные мероприятия стартовали от художественно-монументального комплекса легендарному туркменскому скакуну Акхану, куда прибыл президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Затем глава республики и гости церемонии направились на главную площадь города Аркадаг, где под звуки государственного гимна страны был поднят флаг.

После концерта и парада, которые состоялись на площади, участники церемонии осмотрели социальные объекты, в том числе Детский оздоровительно-реабилитационный центр им. Гурбангулы Бердымухамедова. Это современное здание, в котором будет использоваться новейшее медицинское оборудование. В "умном" городе уже готовы принимать пациентов и другие медицинские учреждения – всего их шесть. В дальнейшем будет создана широкая сеть больниц, включающая Центр охраны здоровья матери и ребенка.

В числе созданных в первую очередь строительства объектов – государственный архив города, телеканал, газета и футбольный клуб, школы, детские сады, спортивные комплексы, культурно-развлекательные центры и другие здания. Также город обеспечен 25 административными зданиями. Построено 11 культурно-развлекательных центров.

Аркадаг – участник проекта "Развитие устойчивых, зеленых, климатически благоприятных городов с инновационными решениями в регионе ОБСЕ". Строительные материалы, которые использовали при застройке, экологически чистые, при необходимости их можно будет переработать и использовать повторно.

Аркадаг будет первым "умным" городом в стране с экологически чистым транспортом /электробусами и электромобилями/, "умными" парковками, солнечными батареями, ветрогенераторами и т. д.

В городе площадью более 1000 га построено 258 жилых домов, в которых будут проживать свыше 70 000 человек. В рамках первой очереди застройки возведено 336 современных зданий. Все они оснащены "умными" технологиями, которые позволят не только создать комфорт, но и экономить электроэнергию, контролировать расход воды и газа. Каждый дом в Аркадаге с тепловым покрытием, регулирующим температуру внутри в зависимости от времени года.

Поблизости от жилых комплексов имеются школы, детские сады, другие образовательные учреждения, а также спорткомплексы.

В образовательных учреждениях города планируется внедрить IT-решения, в том числе электронную школу, электронную библиотеку и онлайн-систему проведения экзаменов.

Еще одна важная особенность: в строительстве Аркадага участвовали только строительные компании и архитекторы Туркменистана.



