Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане

Технологии, В мире
381

В строительстве Аркадага участвовали только строительные компании и архитекторы Туркменистана.

Фото: turkmenistan.gov.tm

В Туркменистане, в 30 километрах от Ашхабада, открылся первый "умный" город – Аркадаг, строительство которого началось в 2019 году. Решение о создании Аркадага принимал экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, он же участвовал в церемонии закладки, и в его день рождения и состоялось открытие нового населенного пункта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bigasia.ru.

Торжественные мероприятия стартовали от художественно-монументального комплекса легендарному туркменскому скакуну Акхану, куда прибыл президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Затем глава республики и гости церемонии направились на главную площадь города Аркадаг, где под звуки государственного гимна страны был поднят флаг.

После концерта и парада, которые состоялись на площади, участники церемонии осмотрели социальные объекты, в том числе Детский оздоровительно-реабилитационный центр им. Гурбангулы Бердымухамедова. Это современное здание, в котором будет использоваться новейшее медицинское оборудование. В "умном" городе уже готовы принимать пациентов и другие медицинские учреждения – всего их шесть. В дальнейшем будет создана широкая сеть больниц, включающая Центр охраны здоровья матери и ребенка.

В числе созданных в первую очередь строительства объектов – государственный архив города, телеканал, газета и футбольный клуб, школы, детские сады, спортивные комплексы, культурно-развлекательные центры и другие здания. Также город обеспечен 25 административными зданиями. Построено 11 культурно-развлекательных центров.

Аркадаг – участник проекта "Развитие устойчивых, зеленых, климатически благоприятных городов с инновационными решениями в регионе ОБСЕ". Строительные материалы, которые использовали при застройке, экологически чистые, при необходимости их можно будет переработать и использовать повторно.

Аркадаг будет первым "умным" городом в стране с экологически чистым транспортом /электробусами и электромобилями/, "умными" парковками, солнечными батареями, ветрогенераторами и т. д.

В городе площадью более 1000 га построено 258 жилых домов, в которых будут проживать свыше 70 000 человек. В рамках первой очереди застройки возведено 336 современных зданий. Все они оснащены "умными" технологиями, которые позволят не только создать комфорт, но и экономить электроэнергию, контролировать расход воды и газа. Каждый дом в Аркадаге с тепловым покрытием, регулирующим температуру внутри в зависимости от времени года.

Поблизости от жилых комплексов имеются школы, детские сады, другие образовательные учреждения, а также спорткомплексы.

В образовательных учреждениях города планируется внедрить IT-решения, в том числе электронную школу, электронную библиотеку и онлайн-систему проведения экзаменов.

Еще одна важная особенность: в строительстве Аркадага участвовали только строительные компании и архитекторы Туркменистана.

 


 

 

#город #технологии #открытие #Туркменистан #церемония #умный

Популярное

Все
Текели – город парадоксов: промышленный и туристический, относительно молодой и с насыщенной историей, малонаселенный и очень перспективный
К сотне приближается число жителей Кентау, для которых посещение популярного в городе фастфуда обернулось проблемами со здоровьем
Аналог Алисы, говорящий на казахском языке, разработали костанайские выпускницы NIS
Все чаще дети получают травмы и увечья на игровых площадках. Кто виноват и что делать, выясняла корреспондент «КП»
Центр тяжести должен сместиться в регионы
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев убедился, что ремонт Петропавловской ТЭЦ-2 в целом идет по графику, но есть детали…
Кто спрятался, я не виноват
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Гала-концерт под открытым небом состоится на сцене амфитеатра в Астане
Головкин начал переговоры по бою в Казахстане
Национальный день печати утвердили в Казахстане
Распоряжение Главы государства
Правительство дает отписки на депутатские запросы – спикер Мажилиса
Слушать, читать, достигать
Путешествие в мир музыки
В WhatsApp добавили ещё одну ключевую функцию Telegram
Летом витамины слаще
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Какие мероприятия пройдут в столице к 25-летию Астаны
Быть ближе друг к другу
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Село городского масштаба
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Страсти вокруг бюджета
Более шестисот ребят прошли «боевое крещение» на военно-патриотическом сборе «Айбын», который состоялся в учебном центре «Спасск» Карагандинской области
Новый документ на жильё появится  в Казахстане
Блогер, популяризатор изучения казахского языка Александра Мыскина мечтает о том, чтобы клубы разговорного языка «Үйде сөйле» появились во всех дворах страны
Госсоветнику рассказали о проблемах Института археологии имени Маргулана
Увеличение взаимной торговли обсудили главы правительств Казахстана и Грузии
Алматинку парализовало после удара мужчины на улице
Яркая звезда по имени Магжан
Видео со спасенным пожарными оленёнком растрогало Казнет
Журналист Думан Мухаметкарим арестован по подозрению в финансировании экстремизма
Инцидент на рынке "Алтын Орда" в Алматинской области прокомментировали в полиции
На 30% повысится зарплата педагогов дошкольного образования в Казахстане
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанцам
Конкурс среди поэтов и писателей объявлен в честь 25-летия Астаны
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Копию Луны за два года построят в Дубае
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области

Читайте также

УЕФА изменил формат проведения матча за Суперкубок
В WhatsApp добавили ещё одну ключевую функцию Telegram
Шесть медалей завоевали казахстанские школьники на междунар…
Объявлены дата боя и следующий соперник Шавката Рахмонова

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]