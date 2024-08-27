PhD докторов в области дорожного строительства впервые подготовят в Казахстане

Объявлены итоги конкурса на присуждение государственных образовательных грантов для получения степени PhD по направлению «Транспортное строительство», сообщает Kazpravda.kz
По инфомации Минтранспорта, впервые будущих ученых дорожной отрасли будут готовить за счет государственных образовательных грантов.
По итогам конкурса 10 человек поступили в докторантуру по данному направлению.
Напомним, что, согласно ранее проведенному анализу, в дорожной отрасли Казахстана не хватает около 1,5 тыс. дипломированных специалистов.
В 2023 году появились первые два PhD в транспортном строительстве. В результате совместной работы Минтранспорта, Миннауки и АО «КаздорНИИ» для решения одной из системных проблем кадрового дефицита в автодорожной отрасли в этом году было выделено 10 грантов на обучение будущих PhD по направлению «Транспортное строительство».