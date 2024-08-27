PhD докторов в области дорожного строительства впервые подготовят в Казахстане

Объявлены итоги конкурса на присуждение государственных образовательных грантов для получения степени PhD по направлению «Транспортное строительство», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По инфомации Минтранспорта, впервые будущих ученых дорожной отрасли будут готовить за счет государственных образовательных грантов.

По итогам конкурса 10 человек поступили в докторантуру по данному направлению.

Напомним, что, согласно ранее проведенному анализу, в дорожной отрасли Казахстана не хватает около 1,5 тыс. дипломированных специалистов.

В 2023 году появились первые два PhD в транспортном строительстве. В результате совместной работы Минтранспорта, Миннауки и АО «КаздорНИИ» для решения одной из системных проблем кадрового дефицита в автодорожной отрасли в этом году было выделено 10 грантов на обучение будущих PhD по направлению «Транспортное строительство».