​План нации – главная магистраль модернизации

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Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

Институциональный каркас

Встреча политологов была посвящена теме «План нации и переход к новому качеству научно-аналитической работы: проблемы и перспективы». В работе конгресса приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев, депутаты Парламента, представители государственных органов, политических партий, неправительственных организаций, отечественного научно-академического и эксперт­но-аналитического сообществ, а также эксперты из Китая, России и Болгарии.

– Как отметил Глава государства, «100 конкретных шагов» обеспечат такой запас прочности, который позволит нашей стране пройти все сложности и испытания, – отметил, выступая на конгрессе, Баглан Майлыбаев. – План нации является целостной программой практических мер по дальнейшему качественному развитию Казахстана. В условиях кризисных явлений в мировой экономике «100 конкретных шагов» создают институциональные опоры для развития Казахстана.

С докладом на форуме также выступил Александр Шатилов, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

– В Казахстане предпринимаются активные усилия по обеспечению устойчивости экономического развития, а также сохранению инновационной динамики государственного курса Казахстан-2050. Особенно хочу подчеркнуть достижения Казахстана по созданию сбалансированной и эффективной системы государственной службы, жесткой борьбе с коррупцией и, самое главное, по обеспечению мира и согласия в обществе. План нации направлен на внедрение инновационных принципов развития в социально-экономическую жизнь. При этом инновации рассматриваются на основе корпоративной солидарности и концепции «общего дела» всего общества. Это позволяет Казахстану оперативно реагировать на глобальные вызовы, – сказал Александр Шатилов.

В свою очередь экс-посол КНР в РК Яо Пейшэн, выступая на конгрессе, отметил чрезвычайную значимость и актуальность Плана нации «100 конкретных шагов».

Иностранный эксперт подчерк­нул тактическую деловитость и стратегическую дальновидность Президента РК Нурсултана Назарбаева:

– Я считаю, что пять президентских реформ тесно связаны друг с другом, и каждая из них является гарантией осуществления общей программы.

Особое внимание Яо Пейшэн уделил вопросу формирования современного государственного аппарата. В этом контексте он привел опыт Китая, где активно работают «социальные лифты» и продвижение по карьерной лестнице идет поэтапно, начиная с низовых должностей. В частности, нынешний Председатель КНР Си Цзиньпин прошел все ступени государственной службы.

Китайский эксперт отметил достижения Казахстана по формированию за годы независимости надежного кадрового резерва для государственной службы и внедрению на практике принципов меритократии.

В ходе форума было отмечено, что Конгрессом политологов разработан и подготовлен к выпуску учебный комплекс по политологии. Это учебник и хрестоматия, которые отвечают стандартам новой формы и содержания политологического образования в Казахстане на основе современных методов изложения и подачи материала.

Учебный комплекс ориентирован на мировой опыт и традиции политической науки. Все включенные материа­лы опираются на труды и идеи мировых классиков политической мысли, а также выдающихся казахстанских мыслителей и современных политологов.

также казахстанская политология, как констатировали участники форума, поступательно наращивает свой научный багаж. За годы независимости в Казах­стане сформированы профессиональные научные коллективы, исследовательские и экс­пертно-аналитические структуры. На системной основе проводится подготовка политологов, среди которых значительно возросло количество специалистов высшей квалификации: докторов и кандидатов наук, магистров и докторов PhD.

Конгресс политологов как институцио­нальный каркас всей политологической науки, исследований и прогнозирования действует на системной и долгосрочной основе по всем ключевым направлениям. Конгресс имеет разветвленную сеть филиалов во всех регионах Казахстана, объединяя все кафед­ры политологии в стране. Установлены научно-академические связи и творческие контакты между казахстанскими учеными и экспертами-политологами.

Помимо конгресса, традиционным стал Астанинский форум политологов, на базе которого сформировался Клуб друзей Казахстана. Вопросы развития интеграции активно обсуждаются на Евразийском форуме молодых политологов.

При конгрессе также действует Экс­пертный клуб, где проходят дискуссии по актуальным вопросам развития Казахстана.

Участники конгресса отметили, что пять институциональных реформ – это научно обос­нованный проект казах­станской модернизации. И он должен сопровождаться научным анализом на всех этапах. Это является ключевым условием эффективности и качества модернизационного процесса.

По итогам Конгресса политологов в Службе цент­ральных коммуникаций при Президенте РК состоялся брифинг.

– Учебный комплекс, выпущенный в текущем году Конгрессом политологов, соответствует стандартам новой формы и содержания политологического образования в Казахстане, – отметила на брифинге председатель правления, управляющий директор Конгресса политологов Жанаргуль Кусмангалиева. – Пособия будут розданы большим тиражом в вузы для использования в образовательном процессе.

Также она сообщила, что в текущем году впервые разработана новая Политологическая энциклопедия Казахстана, где проведена комплексная систематизация политологической информации. Эта энциклопедия станет центральным обобщающим источником информационно-справочного характера, не имеющим аналогов в Казахстане.

Кроме того, Конгрессом политологов создан специальный веб-сайт, который является агрегатором информации по актуальным вопросам политической науки, банком политологических исследований и экспертных оценок.

На сайте можно ознакомиться с материалами о деятельности Конгресса политологов, здесь размещены материалы всех научно-практических конференций, все выступления, доклады и статьи, касающиеся развития политологии в нашей стране.

На вопросах активного развития аналитики и прогнозирования сделал акцент в своем выступлении замес­титель директора Института общественной политики партии «Нур Отан» Владимир Тельнов.

– Нам все больше и больше надо делать акцент на анализе и, самое главное, прогнозе в целях повышения конкурентоспособности нашего государства. Хотел бы подчеркнуть, что все пять институциональных реформ носят социальный характер. Государственный аппарат реформируется. Повышение независимости судебной системы и оптимизация ее инстанций будут способствовать повышению объективности судебных решений в различных ситуациях. Развитие человеческого капитала обеспечивает новый высокотехнологический экономический рост Казахстана, – считает эксперт.

Как отметила директор РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Наталья Калашникова, на площадке Конгресса политологов происходит продуктивный обмен мнениями. Сегодня к обсуж­дению привлечены лучшие зарубежные эксперты, которые вносят свою лепту и свой багаж знаний в анализ политических ситуаций, сценариев и создание прогнозов.

– Практикоориентированность, предметность в деятельности нашего политологического сообщества должны иметь принципиально важное значение. Нельзя не отметить уникальный опыт Ассамблеи народа Казах­стана. АНК имеет наработанные площадки: Научно-экспертный совет, кафедры АНК и ряд других общественных структур. Благодаря им участие гражданского общества во всех процессах, происходящих в стране, значительно повышается.

Кроме того, на брифинге в СЦК участники Конгресса политологов еще раз отметили, что выполнение пяти институциональных реформ – это научно обоснованный проект казахстанской модернизации.

Как считают политологи, реализация Плана нации «100 конкретных шагов» позволит обеспечить вхождение Казахстана в число 30 наиболее развитых государств.

При этом реализация Плана нации должна сопровож­даться научным анализом на всех этапах его выполнения, что является ключевым условием эффективности и качества модернизационного процесса.

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