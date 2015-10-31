​План нации – главная магистраль модернизации

Институциональный каркас
Встреча политологов была посвящена теме «План нации и переход к новому качеству научно-аналитической работы: проблемы и перспективы». В работе конгресса приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев, депутаты Парламента, представители государственных органов, политических партий, неправительственных организаций, отечественного научно-академического и экспертно-аналитического сообществ, а также эксперты из Китая, России и Болгарии.
– Как отметил Глава государства, «100 конкретных шагов» обеспечат такой запас прочности, который позволит нашей стране пройти все сложности и испытания, – отметил, выступая на конгрессе, Баглан Майлыбаев. – План нации является целостной программой практических мер по дальнейшему качественному развитию Казахстана. В условиях кризисных явлений в мировой экономике «100 конкретных шагов» создают институциональные опоры для развития Казахстана.
С докладом на форуме также выступил Александр Шатилов, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации.
– В Казахстане предпринимаются активные усилия по обеспечению устойчивости экономического развития, а также сохранению инновационной динамики государственного курса Казахстан-2050. Особенно хочу подчеркнуть достижения Казахстана по созданию сбалансированной и эффективной системы государственной службы, жесткой борьбе с коррупцией и, самое главное, по обеспечению мира и согласия в обществе. План нации направлен на внедрение инновационных принципов развития в социально-экономическую жизнь. При этом инновации рассматриваются на основе корпоративной солидарности и концепции «общего дела» всего общества. Это позволяет Казахстану оперативно реагировать на глобальные вызовы, – сказал Александр Шатилов.
В свою очередь экс-посол КНР в РК Яо Пейшэн, выступая на конгрессе, отметил чрезвычайную значимость и актуальность Плана нации «100 конкретных шагов».
Иностранный эксперт подчеркнул тактическую деловитость и стратегическую дальновидность Президента РК Нурсултана Назарбаева:
– Я считаю, что пять президентских реформ тесно связаны друг с другом, и каждая из них является гарантией осуществления общей программы.
Особое внимание Яо Пейшэн уделил вопросу формирования современного государственного аппарата. В этом контексте он привел опыт Китая, где активно работают «социальные лифты» и продвижение по карьерной лестнице идет поэтапно, начиная с низовых должностей. В частности, нынешний Председатель КНР Си Цзиньпин прошел все ступени государственной службы.
Китайский эксперт отметил достижения Казахстана по формированию за годы независимости надежного кадрового резерва для государственной службы и внедрению на практике принципов меритократии.
В ходе форума было отмечено, что Конгрессом политологов разработан и подготовлен к выпуску учебный комплекс по политологии. Это учебник и хрестоматия, которые отвечают стандартам новой формы и содержания политологического образования в Казахстане на основе современных методов изложения и подачи материала.
Учебный комплекс ориентирован на мировой опыт и традиции политической науки. Все включенные материалы опираются на труды и идеи мировых классиков политической мысли, а также выдающихся казахстанских мыслителей и современных политологов.
также казахстанская политология, как констатировали участники форума, поступательно наращивает свой научный багаж. За годы независимости в Казахстане сформированы профессиональные научные коллективы, исследовательские и экспертно-аналитические структуры. На системной основе проводится подготовка политологов, среди которых значительно возросло количество специалистов высшей квалификации: докторов и кандидатов наук, магистров и докторов PhD.
Конгресс политологов как институциональный каркас всей политологической науки, исследований и прогнозирования действует на системной и долгосрочной основе по всем ключевым направлениям. Конгресс имеет разветвленную сеть филиалов во всех регионах Казахстана, объединяя все кафедры политологии в стране. Установлены научно-академические связи и творческие контакты между казахстанскими учеными и экспертами-политологами.
Помимо конгресса, традиционным стал Астанинский форум политологов, на базе которого сформировался Клуб друзей Казахстана. Вопросы развития интеграции активно обсуждаются на Евразийском форуме молодых политологов.
При конгрессе также действует Экспертный клуб, где проходят дискуссии по актуальным вопросам развития Казахстана.
Участники конгресса отметили, что пять институциональных реформ – это научно обоснованный проект казахстанской модернизации. И он должен сопровождаться научным анализом на всех этапах. Это является ключевым условием эффективности и качества модернизационного процесса.
По итогам Конгресса политологов в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялся брифинг.
– Учебный комплекс, выпущенный в текущем году Конгрессом политологов, соответствует стандартам новой формы и содержания политологического образования в Казахстане, – отметила на брифинге председатель правления, управляющий директор Конгресса политологов Жанаргуль Кусмангалиева. – Пособия будут розданы большим тиражом в вузы для использования в образовательном процессе.
Также она сообщила, что в текущем году впервые разработана новая Политологическая энциклопедия Казахстана, где проведена комплексная систематизация политологической информации. Эта энциклопедия станет центральным обобщающим источником информационно-справочного характера, не имеющим аналогов в Казахстане.
Кроме того, Конгрессом политологов создан специальный веб-сайт, который является агрегатором информации по актуальным вопросам политической науки, банком политологических исследований и экспертных оценок.
На сайте можно ознакомиться с материалами о деятельности Конгресса политологов, здесь размещены материалы всех научно-практических конференций, все выступления, доклады и статьи, касающиеся развития политологии в нашей стране.
На вопросах активного развития аналитики и прогнозирования сделал акцент в своем выступлении заместитель директора Института общественной политики партии «Нур Отан» Владимир Тельнов.
– Нам все больше и больше надо делать акцент на анализе и, самое главное, прогнозе в целях повышения конкурентоспособности нашего государства. Хотел бы подчеркнуть, что все пять институциональных реформ носят социальный характер. Государственный аппарат реформируется. Повышение независимости судебной системы и оптимизация ее инстанций будут способствовать повышению объективности судебных решений в различных ситуациях. Развитие человеческого капитала обеспечивает новый высокотехнологический экономический рост Казахстана, – считает эксперт.
Как отметила директор РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Наталья Калашникова, на площадке Конгресса политологов происходит продуктивный обмен мнениями. Сегодня к обсуждению привлечены лучшие зарубежные эксперты, которые вносят свою лепту и свой багаж знаний в анализ политических ситуаций, сценариев и создание прогнозов.
– Практикоориентированность, предметность в деятельности нашего политологического сообщества должны иметь принципиально важное значение. Нельзя не отметить уникальный опыт Ассамблеи народа Казахстана. АНК имеет наработанные площадки: Научно-экспертный совет, кафедры АНК и ряд других общественных структур. Благодаря им участие гражданского общества во всех процессах, происходящих в стране, значительно повышается.
Кроме того, на брифинге в СЦК участники Конгресса политологов еще раз отметили, что выполнение пяти институциональных реформ – это научно обоснованный проект казахстанской модернизации.
Как считают политологи, реализация Плана нации «100 конкретных шагов» позволит обеспечить вхождение Казахстана в число 30 наиболее развитых государств.
При этом реализация Плана нации должна сопровождаться научным анализом на всех этапах его выполнения, что является ключевым условием эффективности и качества модернизационного процесса.