Платформа для контактов

Депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК посетили штаб-квартиру Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Делегацию возглавили председатели комитетов по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Андрей Лукин и Мажилиса – Айгуль Куспан.

Генеральный секретарь СВМДА посол Кайрат Сарыбай напомнил парламентариям об истории становления и развития совещания, действующих органах и институтах, рассказал о текущей деятельности Секретариата и процессе трансформации СВМДА в международную организацию.

– Исходя из ключевых идей организации, СВМДА проводит политику, основанную на принципах суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела государств-членов, экономического, социального и культурного сотрудничества для расширения партнерства путем выработки многосторонних подходов к укреплению мира, безопасности и стабильности в Азии, – отметил Кайрат Сарыбай.

Айгуль Куспан подчеркнула важность работы СВМДА, заметив, что инициативе созыва совещания в этом году испол­няется 32 года.

– СВМДА стала не только платформой для широкого сотрудничества, но и эффективным институтом международной дип­ломатии. Мы выражаем свою поддержку инициативам о проведении Министерской конференции СВМДА по проблемам экологии в августе 2024 года в Астане, а также Слета лидеров волонтерских движений под эгидой Молодежного совета СВМДА, – отметила Айгуль Куспан.

Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев, также принявший участие во встрече, проинформировал депутатов об основных достижениях председательства Казахстана в СВМДА с 2020 года. Он подчеркнул, что при поддержке Президента РК Касым-Жомарта Токаева и государств-членов были успешно реализованы инициативы, укрепляющие платформу многостороннего диалога.

В ходе встречи парламентарии поднимали вопросы гармонизации таможенного кон­троля на границах и развития международной торговли, сотрудничества в сфере трансграничных водных ресурсов, взаимодействия специальных органов в борьбе с нелегальным оборотом наркотиков. Обсуждались также вызовы в международной политике, включая обострение палестинско-израильского конфликта, роль СВМДА в решении узловых вопросов азиатской безопасности.

– Уникальность и сила нашей организации заключаются в том, что СВМДА предоставляет возможность находиться за одним столом и вести переговоры государствам, в том числе не имеющим взаимного дипломатического признания, – заметил генеральный секретарь СВМДА.

В завершение встречи Андрей Лукин подтвердил готовность депутатского корпуса и далее оказывать всестороннюю поддерж­ку совещанию во всех его измерениях.