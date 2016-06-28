Статьи Плодотворное сотрудничество с ЕБРР Досжан НУРГАЛИЕВ

В рамках заседания руководители ряда ми­нистерств выступили с докладами об инвести­ционных возможностях Казахстана в сфере энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Спикерами была презентована обширная информация о ходе реализации программы приватизации и перспективах функционирования Международного финансового центра «Астана».



В свою очередь представители ЕБРР отметили успешное взаимодействие банка с Правительством Казахстана по ключевым вопросам экономической политики. При этом они выразили уверенность в расширении стратегического партнерства с Казахстаном в таких направлениях, как формирование благоприятного инвестиционного климата, инфраструктура и регулирование тарифов, приватизация активов квазигосударственного сектора, «зеленая» экономика, внутренний финансовый сектор и корпоративное управление.



Члены совета директоров ЕБРР положительно отозвались о реализуемых в Казахстане экономических реформах, подчеркнув при этом, что ЕБРР является ведущим инвестором в РК. После подписания соглашения о расширенном партнерстве с Правительством Казахстана банк увеличил русло кредитования в стране до 700 млн евро в год. На сегодня банк инвестировал в свыше 215 проектов национальной экономики более 6,7 млрд евро.

Как отметил в связи с этим член совета директоров ЕБРР Рафаэль Бело, у ЕБРР очень много различных инструментов сотрудничества и совместных проектов, которые предстоит реализовать в Казахстане.



В рамках мероприятия были подписаны соглашения, по которым планируется выделение кредитов ЕБРР на реализацию проектов в двух регионах республики. Согласно предварительным договоренностям, ЕБРР рассмотрит возможность предоставления кредита АО «Аэропорт Коркыт-Ата» (г. Кызылорда) в размере до 1,7 млрд тенге на строительство нового пассажирского терминала и модернизацию инфраструктуры аэропорта. Проект будет реализован на основе софинансирования Правительством РК и акиматом Кызылординской области.

Говоря о важности данного события для экономики региона, аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев отметил, что подписание соглашения с ЕБРР на сумму 14,5 млн евро дает реальную возможность для строительства нового пассажирского терминала и модернизации инфраструктуры аэропорта.



– На сегодня через воздушное пространство Кызылординской области проходит очень много международных авиалиний. В связи с этим постановлением Правительства региональный аэропорт города Кызылорды получил официальный статус международного значения. С учетом этого строительство нового терминала экстра-класса будет способствовать увеличению количества авиарейсов в регионе, в том числе туристических, а также повысит статус Казахстана как крупнейшей транзитной гавани Центральной Азии, – отметил аким.



Также ЕБРР рассмотрит возможность предоставления кредита в сумме до 10 млн евро на модернизацию централизованного теплоснабжения областного центра ЗКО.

Как сообщил журналистам аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов, также были обсуждены перспективы сотрудничества региона с ЕБРР в сфере модернизации системы пассажирских перевозок, освещения путем применения энергосберегающих технологий, а также созданию экологического комплекса по сбору, утилизации и переработке твердых бытовых отходов.

