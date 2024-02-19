«Плохой вечер для Барби»: в Лондоне вручили премии Британской киноакадемии

Культура, В мире
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Самые популярные у зрителей «Барби» и «Солтберн» остались ни с чем

Фото: bbc.com

В Лондоне прошло вручение наград Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на BBC.

Украинский фильм «20 дней в Мариуполе» получил премию в категории «Лучший документальный фильм».

Самый большой успех пришелся на долю блокбастера Кристофера Нолана «Оппенгеймер», который выиграл в общей сложности 7 номинаций, в том числе за лучший фильм, лучшее исполнение мужской роли и лучшего режиссера.

Продюсером «Оппенгеймера» была жена Нолана Эмма Томас. По ее словам, она «и представить себе не могла» такого успеха.

На втором месте с пятью наградами оказались «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун в главной роли. Сама Стоун получила награду за лучшую женскую роль.

Историческая драма «Зона интересов» получила 3 премии BAFTA, в том числе за выдающийся британский фильм.

А наиболее популярные у зрителей «Барби» и «Солтберн» остались ни с чем, несмотря на то, что были номинированы на 10 наград.

«Это был явно плохой вечер для «Барби». Несмотря на присутствие его звезд: Марго Робби и Райана Гослинга, а также режиссера Греты Гервис, самый кассовый фильм прошлого года не вызвал ответной любви у судей. У него было 5 номинаций, но ни одной награды», — отметила корреспондент Би-би-си по вопросам культуры Кейти Раззал.

На церемонии присутствовал и принц Уэльский Уильям, который является президентом Британской киноакадемии.

 

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