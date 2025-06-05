Большинство из нас видит только успех человека, не ведая, как он к нему шел, а между тем зачастую данный путь далеко не из легких, порой непредсказуемый, но поучи­тельный. Все вышесказанное вполне применимо к строителю и плотницких дел мастеру из Кордая Даулетбеку Джаркимбаеву. Тонкости своей профессии он постигал на практике. При этом полученные за многие годы знания и навыки со временем позволили ему встать у руля собственной компании.

– На мой взгляд, строитель – профессия самая созидательная. Лично я получаю огромное удовольствие от того, что моя работа приносит вполне ощутимые плоды. Вижу, как люди заселяются в дома, которые нами построены, и искренне радуюсь за новоселов, – признается Даулетбек Джаркимбаев.

Следует подчеркнуть, что в главную для себя профессию уроженец села Сулутор Кордайского района пришел не сразу. Средний из пяти сыновей, выросший в простой сельской многодетной казахско-балкарской семье чабана Мырзабека и домохозяйки Келимат, Даулетбек в детстве мечтал стать… воздушным гимнастом и даже занялся акробатикой.

Отслужив срочную службу, парень в 1974 году поступил в эстрадно-цирковую студию при Казахском гастрольном концерт­ном объединении. На экзамене члены жюри высоко оценили его акробатические и физи­ческие данные и даже предрекли успешную артистическую карьеру. Однако этим прогнозам не суждено было сбыться. Когда умерла мать Даулетбека, ему пришлось вернуться в родной аул, чтобы помогать отцу с обеспечением и содержанием младших братьев. Пас овец, участвовал в их стрижке.

Спустя какое-то время Даулетбек женился на Мендигуль, первой красавице на селе.

– Тогда я как раз устроился работать помощником к плотнику Ваховскому в колхоз «Крас­ный Октябрь». К сожалению, имя мас­тера запамятовал, да и в ауле все к нему обращались в основном по фамилии. Он на­учил меня многому – делать окна, двери, даже мебель для кухни... Самое главное, я взял на вооружение его жизненный принцип, который он применял в работе, следуя старой народной пословице: «Семь раз отмерь – один раз отрежь». Ведь в плотницком деле, как, кстати, и в акробатике, важны не только точность и верный глазомер, но и умение сосредоточиться, грамотно распределить время и силы.

Эти принципы и сегодня являются одними из основополагающих правил жизненного кредо Даулетбека Джаркимбаева. По воспоминаниям ветерана, когда у него стали получаться первые изделия из дерева, интерес к плотницкому делу возрос в разы. Все больше времени он стал уделять этому ремеслу, которое полюбил по-настоящему.

Так постепенно сельский парень стал умелым плотником-профессионалом, и перед ним открылся мир других возможнос­тей. Как признался Даулетбек, он не сразу осознал, что плотницкое дело станет для него путевкой в строительную отрасль. За почти 50 лет в профессии сельчанин построил не одно здание и ввел в строй не один объект. Но самым запоминающимся из них, безусловно, был первый.

– Начинать в любом деле всегда непросто. Но мы справились. Это было строительство водопровода в селе Ворошилов (ныне аул Коктобе). Помнится, прокладка труб уже кем-то была начата, но дело застопорилось. Нам выпала задача довести до конца монтаж и сдать водопровод в эксплуатацию.

Большую помощь тогда нам оказала Кордайская передвижная механизированная колонна (ПМК) № 48. Когда объект был, наконец, завершен, я услышал немало слов благодарности от местных жителей. В тот момент мое сердце наполнилось радос­тью и по-настоящему ликовало, – рассказал ветеран. – Этот трубопровод и по сей день обеспечивает население чистой питьевой водой.

Позже у Даулетбека и основанной им строительной компании были проекты по возведению домов – для механизаторов, чабанов, доярок. Кроме того, со своими работниками Джаркимбаев на территории колхоза построил современную теплицу, отвечающую всем техническим требованиям, а также откормочную площадку на 5 тыс. голов скота, колбасный цех и цех по отжиму сафлорового масла. Но прежде чем основать свой бизнес, сельчанину, который не имел профильного образования, пришлось параллельно с работой заниматься учебой.

За что бы Даулетбек ни брался, у него всегда возникало огромное желание познать все тонкости дела. Так случилось и со строительством. Благодаря упорству и стремлению учиться он смог успешно пройти сложный путь от помощника плотника до начальника строительного цеха. Кстати, на этом пути уроженец Кордайского района даже успел побывать главой крестьянского хозяйства.

– Как раз тогда навыки, приоб­ретенные за годы работы в колхозе, очень пригодились, но я все время скучал по строительному, плотницкому делу, – признался Даулетбек.

Спустя какое-то время кордаец вернулся на стройку. И первым объектом после перерыва стало восстановление ветхого здания для районного ЦОНа.

– Следующим объектом стало здание для кредитного товарищества, затем строительство пекарни и жилых домов. Именно тогда появилась возможность возвести новый просторный дом и для своей семьи, – поделился воспоминаниями аксакал.

В 2011 году Даулетбек Мырзабекович расширил географию своей деятельности, решив поработать в Алматы в должности начальника участка субподрядной организации. В его ведении находилось строительство шес­ти девятиэтажных домов ЖК «Наурыз».

– Мы начали работу зимой, а весной следующего года уже завершили проект. В месяц подни­мали по три этажа. Другим масштабным проектом было строительство ЖК «Асыл арман» в селе Иргели. Там нами было сдано под ключ пять домов. Были и другие проекты, – рассказал ветеран сельского строительства.

В 2017 году, уже будучи на пенсии, Даулетбек Джаркимбаев заинтересовался концепцией «теплого дома». Изучив все тонкости дела, приобрел необходимое оборудование и учредил компанию, занимающуюся по заказам утеплением полов, стен, кровли. При этом, если в самом начале ему помогали зять и сыновья, то теперь семейный бизнес перешел к старшему внуку Темирлану Аманбеку.

Нынче аксакал отошел от дел, но может в любой момент нагрянуть на объект. Недостатки и изъяны он видит сразу. Вот что значит профессионал!

Примечательно, что сыновья Даулетбека Джаркимбаева тоже стали строителями. Старший сын Ернар основал собственную строительную фирму в Алматы, компания младшего сына Дамира оказывает услуги по ремонту коммерческих объектов.

– Стройку надо любить. Если начнешь вникать, то навсегда останешься в профессии, – авторитетно заключил ветеран труда.