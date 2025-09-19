В народе его называют Воскресенский собор, а правильное название – церковь Воскресения Христова. Его золотые купола видны из любого райо­на Семея, а если, находясь возле храма, вы посмотрите ввысь, то кажется, что собор плывет, как громадный корабль. Конечно, можно объяснить это явление с точки зрения физики, но факт в том, что его проект изначально задумывался в форме корабля.

В начале 50-х годов XIX века, проживавший в Семипалатинской станице отставной урядник Митрофан Егорович Казаков возбудил ходатайство – построить на свои средства каменный православный храм во имя Воскресения Христова и снабдить его утварью в достаточном количестве, для этого он приготовил все нужные материалы. Спроектировал здание собора известный в то время архитектор Александр Болботов, для чего переделал и адаптировал проект Мироновского храма Санкт-Петербурга. Проект одобрила Томская строительная комиссия, которая и разрешила начать строительство.

На строительство здания ушло почти три года, и 10 июля 1860 года состоялось освящение главного престола. Митрофан Казаков был избран первым церковным старостой, но уже в сентябре 1861 года был переизбран «за небогоугодные поступки».

– В 30-х годах XX века в Семипалатинске закрываются и разрушаются пять церквей из шести имеющихся. Имущество некоторых закрытых храмов передается в Воскресенскую церковь и там складируется, а большей частью уничтожается, – рассказывает катехизатор Воскресенского собора города Семея Виталий Явкин.

В 1933 или 1934 году церковный колокольный звон последний раз раздался над старинным городом, поздравив семипалатинцев с праздником Пасхи, – это был прощальный звон колоколов Воскресенской церкви, других уже не существовало.

Вместе с уничтожением православных храмов подвергались гонению священники – одних ссылали в лагеря, других расстреливали. В августе 1937 года в области были арестованы 17 священнослужителей, в их числе были и служители Воскресенской церкви: протоиерей Борис Герасимов, священники Виктор Климов, Константин Черепанов, Нестор Панин, Андрей Гладких, Федор Чичканов. Все они обвинялись в контрреволюционной деятельности, и постановлением тройки УНКВД по Восточно-Казахстанской области от 19 ноября 1937 года были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор был приведен в исполнение. Только в 1989 году заключением прокурора области они были реабилитированы.

К 1940 году в городе осталось целым только здание Воскресенской церкви, и то закрытой для верующих. Многочисленные жалобы Воскресенской религиозной общины в различные инстанции об открытии церкви не дали положительных результатов. Второе рождение храма произошло в годы войны, когда правительство, приняв во внимание вклад православной церкви в дело борьбы с фашизмом, решило открыть некоторые церкви на территории государства.

Обратившись в горисполком за разрешением произвести сбор пожертвований для необходимого ремонта, прихожане приступили к восстановлению церкви и в короткий срок сделали ремонт, затратив на эти цели по ценам того времени более ста тысяч рублей. Одновременно со сбором средств на восстановление прихожане стали вносить пожерт­вования на нужды войны. Всего в 1944–1945 годах прихожанами Воскресенского собора внесено в фонд обороны более 80 тыс. рублей и всецерковного сбора семьям воинов Красной армии около 25 тыс. рублей.

Вскоре после восстановления Воскресенский собор принял своих первых прихожан, но колокольный звон все еще был запрещен, хотя один колокол уже имелся в закрытом первом этаже колокольни священного храма.

Есть в соборе музей и иконы с очень интересной двухвековой историей, но об этом расскажем в наших следующих материалах.