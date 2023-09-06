По 90 часов в неделю заставляли работать водителей автобусов в Астане

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«При нормальной продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю у водителей автобусных парков рабочая неделя составляла в среднем около 91 часа, то есть с превышением в 2 раза, – установила прокуратура района Сарыарка. – Это создавало реальную угрозу жизни и здоровью как самих водителей, так и пассажиров».

Надзорный орган собрал руководителей автопарков и разъяснил им нормы законодательства. Виновные должностные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.