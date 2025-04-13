В Алматы проходит заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, передает Kazpravda.kz

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В расширенном формате по вопросу учреждения Форума выступила вице-министр культуры и информации РК Айзада Курманова.

Вопрос учреждения Форума волонтеров СНГ внесен Советом по делам молодежи государств – участников СНГ, который поддержал предложение Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, высказанного в октябре 2023 года на заседании Совета глав государств СНГ.

«Проведение в 2024 году в СНГ Года волонтерского движения показало высокую востребованность и своевременность учреждения такого Форума, также убедительно продемонстрировало значительный потенциал волонтерства как реального инструмента эффективного межкультурного взаимодействия между нашими странами» - подчеркнула Айзада Курманова.

Предполагается, что Форум станет ежегодным мероприятием, направленным на обмен опытом, развитие волонтерского движения и укрепление международного сотрудничества. Данная площадка будет организовываться странами СНГ поочередно.

Казахстан обладает значительным опытом проведения международных мероприятий в сфере волонтерства. Одним из ярких примеров является проведение Международного форума волонтеров в Астане в 2023 году.

В октябре прошлого года, в Астане прошел Слет волонтеров СВМДА. В этой связи, Республика Казахстан выражает готовность провести в 2026 году Первый Форум волонтеров Содружества Независимых Государств. Совет по делам молодежи поддержал эту инициативу Казахстана.