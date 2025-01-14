По-новому будут назначать АСП в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане вступают в силу новые подходы к назначению адресной социальной помощи (АСП), передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Как пояснили в госоргане, это сделает процесс более прозрачным и доступным для нуждающихся граждан.

При расчете АСП учитываются все виды доходов семьи за квартал, предшествующий месяцу обращения. Это могут быть заработная плата, социальные выплаты, алименты и другие доходы.

Сумма АСП назначается на текущий квартал и выплачивается ежемесячно на основании заключений участковых комиссий, созданных при районных акиматах города Астаны.

«С 2025 года вводится дополнительная выплата на каждого ребенка в возрасте от одного до шести лет в размере 5 898 тенге (1,5 МРП), которая добавляется к назначенной сумме АСП. Также запускается пилотный проект по стране: граждане смогут передавать данные о своих банковских счетах через Межбанковскую систему обмена информацией с использованием открытых программных интерфейсов (Open API). Это ускорит процесс назначения помощи», – рассказали в акимате.

Для предварительного расчета АСП необходимо обратиться в Карьерный центр акимата города Астаны по адресу: ул. Бейбитшилик, 9, кабинет 137. График работы с 09:00 до 18:00 (перерыв на обед: с 13:30 до 14:30).