В столице в рамках национального проекта за год построили образцовую школу

фото Игоря Бургандинова

В столичном районе Байконыр, на пересечении улиц Газеты «Егемен Қазақстан» и Амангельды Иманова, благодаря проекту «Келешек мектептері» в течение года была построена красивая современная школа № 119. Напомним, что это масштабная инициатива Президента страны, которая призвана обеспечить казахстанских детей комфортными школами с безбарьерной средой и инновационным оснащением.

За строительство столичного объекта отвечала компания BSN Group. Как сообщил управляющий директор объекта Талгат Елемесов, школа № 119 рассчитана на 2 тыс. учеников в одну смену. Общая ее площадь – более 19 тыс. кв. м. Здание состоит из восьми блоков, внут­ри которых размещены просторные классы и лаборатории, STEM-кабинет, библиотека, актовый зал, медицинский пункт и столовая. Для занятий спортом предусмотрены четыре современных спортивных зала.

Талгат Елемесов отметил, что строительство школы началось в мае прошлого года на месте снесенного частного дома.

– Сначала здесь трудилось около 70 специалистов, которые заложили фундамент и начали возводить четыре монолитных блока и четыре кирпичных. По мере роста масштабов стройки число работников достигало 250–270 человек. Все работали в одну смену, с утра до вечера – слаженно, четко по плану, – говорит он.

Основная сложность, признался собеседник, возникла во время возведения спортзала с высотой потолков 7–8 м. Они опирались на металлические фермы, и часть работ проходила зимой. Но, несмотря на морозы, строители справились и график выдержали.

– Мы шли блоками: закрыли три корпуса, подключили отопление, чтобы внутри можно было продолжать работы. Весной доделали оставшиеся два спортзала и фасад, – сообщил Талгат Елемесов.

При строительстве подрядчик делал упор на использовании казахстанских материалов: бетонные блоки, кирпич, утеплители, кровельные и отделочные смеси. Все оборудование и мебель поставлялись по госзакупкам под контролем заказчика «Самрук-Казына» и Министерства просвещения.

– Мебель также казахстанского производства, эргономичная и безопасная для детей. Установили современные интерактивные панели, оборудование для STEM-кабинета, спортивный инвентарь, мультимедийные комплексы. На все поставщики дают двухлетнюю гарантию, – пояснил управляющий директор.

Особое внимание уделялось инклюзивной среде. Для детей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные пандусы, кнопки вызова помощи с красной подсветкой, просторные лифты, адаптированные санузлы. Лифты позволяют без труда передвигаться по всем учебным корпусам.

– В школе установлены камеры видеонаблюдения с охватом 360 градусов по всей территории и внутри, что отвечает требованиям. Вход контролируется через службу безопасности с охраной и диспетчерским мониторингом, где на больших экранах круглосуточно ведется наблюдение за порядком, – подчеркнул Талгат Елемесов.

Начальник участка Юрий Трегулов в процессе строительства отвечал за инженерные сети. По его словам, системы вентиляции, водопровода и отопления проведены в соответствии с современными требованиями.

– В школе установлено одиннадцать приточных вентиляционных машин, что больше, чем в других подобных учреждениях, – рассказывает Юрий Александрович. – Это обеспечивает бесперебойный приток и циркуляцию свежего воздуха. Радиаторы – отечественного производства, трубы и арматура – в основном российские.

Мастер отметил, что сейчас проверяются каждая кнопка и датчик, поскольку система безопасности должна работать без сбоев. К примеру, при задымлении автоматически срабатывает пожарная сигнализация, и лифты опускаются на первый этаж.

Ответственный за электрические сети Максим Куклов рассказал, что электропроводка проведена скрытым способом, чтобы предотвратить доступ детей к кабелям. Все электросистемы оснащены средствами защиты: автоматика с пониженным номиналом предотвращает аварийные ситуации, а учителя могут отключить всю нагрузку в классе одним нажатием кнопки.

К моменту нашего прихода в школе велась уборка и последние пусконаладочные работы инженерных систем. Талгат Елемесов заверил, что планируется завершение и передача объекта в августе. По его словам, директор школы уже назначен, кадровый состав учителей сформирован, и уже активно ведется работа по передаче помещений администрации школы.

Уже в сентябре здесь начнется учеба для двух тысяч детей, которым предоставят просторные, комфортные классы, оснащенные интерактивным оборудованием, лаборатории и спортивные залы.

– Для нас самое важное – сделать работу качественно и вовремя сдать объект, – говорит Талгат Елемесов. – Первого сентября дети войдут в светлые и безопасные классы, а школа будет служить им долгие годы.

За время работы на стройках Юрий Трегулов видел немало объектов, но новая школа впечатляет даже его:

– Если сравнить с нашими школьными зданиями, это день и ночь. Оснащение и условия здесь фантастические! Поэтому мы рады, что государство создает такую комфортную среду для наших детей.