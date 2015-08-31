Фото с сайта yulduz.uz

Алишер САЛАХИТДИНОВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Казахстан



Избрав свой собственный путь глубоких реформ во всех сферах, Узбекистан поставил перед собой цель войти в число развитых демократических государств мира, обеспечить народу достойные условия жизни.Основой масштабных и системных преобразований в Узбекистане послужила разработанная Президентом Исламом Каримовым "узбекская модель" реформирования. Реализация пяти основополагающих принципов перехода к социально-ориентированной свободной рыночной экономике в процессе реформирования позволила стране за короткий по историческим меркам период добиться высоких результатов в достижении поставленных задач и обеспечить ежегодный устойчивый экономический рост и повышение уровня благосостояния граждан. Об этом свидетельствуют такие макроэкономические показатели, как увеличение за годы независимости национальной экономики в 5,5 раз, объема валового внутреннего продукта на душу населения по паритету покупательской способности – в 4 раза. Достигнуто исполнение Государственного бюджета с профицитом с 2005 года, что способствует укреплению макроэкономической стабильности.Сформированная инвестиционная среда и меры по стимулированию вложений, гарантии защиты прав инвесторов способствовали росту объема накопленных инвестиций, составившему в эквиваленте $190 млрд, из которых свыше $65 млрд – иностранные инвестиции.В свою очередь, в результате капиталовложений в производственные сектора экономики в стране были созданы совершенно новые отрасли промышленности, такие, как автомобилестроение, нефтегазохимия, нефтегазовое и железнодорожное машиностроение, производство современных строительных материалов, бытовой электроники, фармацевтика, современная пищевая и текстильная промышленность и ряд других. В них производится более 60% от всей производимой в республике промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью, которая конкурентоспособна на мировом рынке.В частности, в автомобилестроительной отрасли республики сегодня работает около 200 предприятий, на которых непосредственно занято более 25 тысяч человек. Среди них успешно функционирует ряд совместных предприятий, созданных при участии таких всемирно известных автомобилестроительных компаний, как General Motors, MAN, Isuzu, Itochu.В рамках реализации программы по обеспечению энергетической независимости и развитию нефтегазоперерабатывающих отраслей в сотрудничестве с зарубежными компаниями построены Бухарский нефтеперерабатывающий завод, Шуртанский газо-химический комплекс, Кунградский содовый завод, Дехканабадский завод калийных удобрений и ряд других высокотехнологичных производств. В настоящее время на базе Сургильского месторождения строится Устюртский газохимический комплекс.Важное место в реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению базовых отраслей экономики, осуществлении эффективной структурной и инвестиционной политики занимает созданный в 2006 году Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан, уставный капитал которого в настоящее время составляет $25 млрд.Активное участие Фонда в подготовке и реализации новых проектов уже обеспечило привлечение cвыше $10 млрд. иностранных инвестиций и кредитов в виде софинансирования из средств Всемирного Банка, Азиатского банка развития, Исламского банка развития, финансовых институтов Японии, Кореи, КНР, других зарубежных банков и инвесторов.В результате реализуемых мер по укреплению экспортного потенциала страны, объем экспорта продукции из Узбекистана увеличился более чем в 30 раз. На протяжении последних 17 лет, несмотря на глобальные кризисные явления, в Узбекистане стабильно обеспечивается положительное сальдо торгового баланса.За годы независимости коренным образом изменилась структура сельскохозяйственного производства. Ключевым, принципиальным фактором реформ в данном секторе стал переход от административной планово-распределительной системы на рыночные отношения.Осуществление мер по обеспечению продовольственной безопасности за годы независимости позволило значительно увеличить объемы и ассортимент производимых внутри страны продовольственных товаров. В результате за годы независимости производство зерновых увеличилось с менее чем 1 млн тонн до свыше 8 млн тонн, превратив страну в экспортера пшеницы. В республике производится около 17,4 млн тонн плодоовощной продукции, в то время как в 1991 году выращивалось порядка 4 млн тонн.Благодаря осуществленным структурным изменениям в аграрном секторе в настоящее время доля хлопка в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства не превышает 9%, при этом доля зерновых составляет около 9%, плодоовощных культур и винограда – 30%, картофеля – 11%, а продукция животноводства превышает 40%.За годы независимости реализованы масштабные проекты по модернизации и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Построены новые железные дороги, в том числе по направлению Навои-Учкудук-Султануиздаг-Нукус протяженностью 342 км с совмещенным мостовым переходом через реку Амударья, по маршруту Ташгузар-Бойсун-Кумкурган протяженностью 223 км, проходящему через горный перевал высотой 1500 метров над уровнем моря.Осуществлена электрификация железнодорожных линий, соединяющих столицу республики с регионами, запущен в эксплуатацию высокоскоростной пассажирский поезд "Афросиёб" на базе современных комфортабельных поездов Talgo-250. Ведется строительство новой электрифицированной железной дороги Ангрен-Пап протяженностью 123 км со строительством тоннеля длиной более 19 км, имеющей важное значение для развития транснационального транспортного коридора.В настоящее время в Узбекистане функционируют более 20 международных транспортных коридоров, из которых 2 крупные международные автомобильные дороги соединяют Западную Европу со странами Восточной Азии.Проведение структурных преобразований и диверсификации экономики подкрепляется устойчивым ростом ресурсной базы банков, расширением доли долгосрочных источников финансирования и повышением роли коммерческих банков в этих процессах. Если в 1990 году на кредиты сроком свыше трех лет приходилось около 24% совокупного кредитного портфеля, то сегодня их доля составляет 80%.В результате устойчивого роста совокупного капитала коммерческих банков страны и сбалансированной политики по управлению портфелем активов в настоящее время обеспечен показатель уровня достаточности капитала, в три раза превышающий международные стандарты Базельского комитета по банковскому надзору.Международное рейтинговое агентство Moody’s пятый год подряд оценивает перспективы развития банковской системы Узбекистана на уровне "стабильный". На сегодняшний день всем коммерческим банкам республики присвоен рейтинг с прогнозом "стабильный" от ведущих международных рейтинговых компаний Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch Ratings.В последние годы движущей основой экономического роста Узбекистана по праву становится малый бизнес и частное предпринимательство. Если до обретения независимости в стране малый бизнес практически отсутствовал, то в настоящее время свыше 56% валового внутреннего продукта формируется в данном секторе экономики. Сегодня свыше 90% от общего количества всех хозяйствующих субъектов составляют предприятия малого бизнеса.За годы независимости, в результате последовательного снижения налоговых ставок, расширения налоговой базы и либерализации налогового администрирования, совокупная налоговая нагрузка на экономику снизилась с более чем 45% до 19,5%, а ставка единого налогового платежа для малых производственных предприятий снизилась более чем в 3 раза – с 15,2% до 5%.Наиболее перспективной и динамично развивающейся отраслью экономики Узбекистана стала и сфера услуг. Если в начале 1990-х годов доля услуг в экономике составляла около 33%, то в настоящее время за счет этой сферы создается 54% ВВП. При этом появились новые современные виды услуг, доля которых в общем объеме превышает на сегодняшний день 21%. Среди них – цифровые информационно-коммуникационные технологии, услуги мобильной связи, услуги компьютерного программирования, консалтинговые, юридические и аудиторские услуги, риэлтерские и брокерские услуги, частная медицина, автострахование, новые виды финансовых услуг, в том числе лизинг, электронный банкинг и другие.Одним из перспективных направлений данной сферы, подкрепленным огромным потенциалом, является индустрия туризма, развитие которой набирает стремительные обороты. Богатое историческое наследие узбекского народа притягивает все больше внимания зарубежных туристов, так как Узбекистан занимает одно из ведущих мест в мире по количеству исторических достопримечательностей – более 4 тысяч древних архитектурных памятников. Также привлекательны многовековые традиции и культура, тесно переплетающиеся с историей Великого шелкового пути.Сегодня в республике действует сеть комфортабельных отелей международного класса, свыше 490 гостиниц и мотелей, кемпингов более чем на 28 тысяч мест оказывают услуги туристам на уровне международных стандартов. Создано свыше 100 туристических маршрутов по всем регионам Узбекистана, ориентированных на ознакомление с уникальными историческими, архитектурными ансамблями и памятниками, из которых 140 внесены в список исторических объектов, охраняемых ЮНЕСКО.Отрадно отметить, что в реализации своих стратегических внутри-и внешнеполитических приоритетов Узбекистан всегда опирается на активную поддержку своих соседей и партнеров, в первую очередь Республики Казахстан.Узбекистан и Казахстан на протяжении веков связывают крепкие узы дружбы и добрососедства, основанные на близости духовных ценностей, языка, религии, истории, обычаев и традиций.Наряду с целями эффективного достижения национальных интересов, двусторонние отношения Узбекистана и Казахстана строятся также с позиции глубокого осознания исторической роли и ответственности наших стран за судьбу Центрально Азии, укрепления мира, стабильности и безопасности в регионе, обеспечения благополучия и процветания для всех народов.С учетом изложенного Узбекистан и Казахстан оказывают взаимную поддержку друг другу в рамках международных организаций, выступают с единой и согласованной позиции по актуальным вопросам региональной повестки дня, в том числе в отношении развития справедливой системы водопользования в Центральной Азии, предусматривающей решение всех вопросов в водно-энергетической сфере в соответствии с общепризнанными нормами международного права и с учетом интересов всех государств данного региона.За годы эффективного и конструктивного взаимодействия, основанного на принципах равноправия и взаимной выгоды, было подписано около 170 документов, регулирующих взаимоотношения двух государств во всех сферах жизни.Основополагающими из них являются "Договор о вечной дружбе" между Казахстаном и Узбекистаном от 31 октября 1998 года и "Договор о стратегическом партнерстве" двух стран от 14 июня 2013 года.Сегодня Казахстан входит в число важных торговых партнеров Узбекистана, торговля с которым характеризуется динамичным и устойчивым ростом. По итогам 2014 года двусторонний товарооборот превысил 3,5 млрд. долл. США.В условиях продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса интересам двух стран отвечает сохранение динамики и дальнейшее увеличение объемов двустороннего товарооборота.Этому будет способствовать дальнейшее расширение номенклатуры двусторонней торговли на основе сбалансированной системы и результативной работы по поиску товарных групп продукции национальных производителей двух стран, по которым имеется взаимный спрос.