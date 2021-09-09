​По следам памяти

Здесь жил Шокан



Собственные корреспонденты газет «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» вместе с журналистами местных СМИ посетили Айыртауский район. Именно там сосредоточено наибольшее число памятников истории и архитектуры. Пусть край этот и небольшой в разрезе страны, но с богатой историей, уходящей в глубину веков. Местные жители бережно хранят все, что связано с объектами, которые стали частью проекта «Сакральная география Казахстана». Ведь силен тот народ, который ценит и помнит свое прошлое. И в ходе экспедиции мы в этом еще раз убедились.

...Путь от областного центра до Саумалколя неблизкий, добирались без малого три часа. В целом дорога неплохая, ехали с комфортом, за окнами автомобиля простиралась лесостепь с плодородными полями, на которых полным ходом сейчас идет уборка урожая. Земледельцы торопятся и ловят каждый погожий день – в это время года погода капризная, в любой момент могут пойти дожди и наступить холода, да и дожди могут подпортить планы.

Ближе к пункту назначения местность становится живопис­нее: березовые колки и сопки, хранящие прохладу в жаркий день, реки и озера, где водится много рыбы. Курганы здесь овеяны красивыми легендами, которые привлекают краеведов и любителей загадок истории.

В райцентре нас встретил аким Айыртауского района Ерболат Бекшенов. Он охотно ответил на вопросы журналистов и поделился планами по развитию инфраструктуры, точнее, ремонту дорог к знаковым местам региона, которые требуют внимания. Ерболат Бекшенов знакомство с достопримечательностями посоветовал начать с Историко-этнографического музея имени Шокана Уалиханова и усадьбы Сырымбета, или, как еще называют ее в народе, «қыстау».

Аким сразу предупредил, что путь туда будет ухабистым, но он намерен решить проблему в следующем году. В областное управление подана заявка на выделение средств по нескольким проектам, в частности, на ремонт дороги от усадьбы дома-музея. Ее протяженность 6,5 км, стоимость проекта – 2 722,8 тыс. тенге. А еще – дороги Саумалколь – Лобаново – Зеренда, стоимость проекта 623 млн тенге.

Музей находится в 30 км от Саумалколя. Это бревенчатое здание, построенное в 1929 году. До 1973 года здесь была сельская школа. Объектом истории и культуры оно стал в 1985-м. Собранные экспонаты в большинстве своем посвящены жизни и деятельности великого казахского ученого, путешественника, этнографа Шокана Уалиханова. Сегодня это памятник республиканского значения.

В музее несколько залов, и в одном из них можно увидеть ковер, сотканный Алматинской текстильной фабрикой им. В. Терешковой. Он изготовлен в единственном экземпляре. На нем изображен портрет прадеда Шокана – великого Абылай-хана.

Уникальным можно смело назвать документ о присвоении отцу ученого, Шынгысу Уалиханову, дворянского звания в 1859 году, а также формулярный список о его службе, ценные фотоснимки торжественной церемонии вступления на престол Александра II. Отдельный зал рассказывает о научно-исследовательской деятельности Шокана.

Один из потомков, Уалихан Кулбаев, посвятил свою жизнь работе по сохранению наследия выдающейся династии. Он здесь живет и работает. С особым волнением и восхищением рассказывает о гении Великой степи.

– Шокан одарен был во всем, такие люди – большая редкость. Он был яркой личностью, оставил нам бесценные труды. Посмотрите на рисунки, которые он сделал в 12 лет, когда поехал учиться в Омский кадетский корпус, – говорит Уалихан Кулбаев, указывая на карандашные пейзажи. – Братья Шокана были также талантливыми людьми.

Уникальные экспонаты хранятся в усадьбе, где Шокан провел детство. Это памятник деревянной архитектуры XIX века. Внешне напоминает русское дворянское поместье. Во времена восстания Кенесары Касымова его сожгли, позже восстановили, но усадьба долгое время было заброшенной и обветшала. В советские годы дома демонтировали, материалы пошли на строительство других зданий, тогда это было повсеместным явлением.

Второе рождение резиденция прямых потомков великого хана получила в 1993 году. Тогда по постановлению Правительства комп­лекс реконструировали, точнее, отстроили заново по эскизам Шокана.

– На этом месте нашли фун­дамент пяти домов. В главном здании, как оказалось, изначально было 12 комнат, но как фрагмент памятника истории восстановили шесть. Семья была большая, и дом такой же. Некоторые личные вещи семьи, которые здесь можно увидеть, нашли во время археологических раскопок, отдельные экспонаты передали потомки. В 30-х годах прошлого века в этих местах жил потомок Садуакас. Покидая родину из-за гонений, он взял с собой некоторые вещи и сохранил. В 1985 году его дети передали их нам. В частности, редкой работы китайский шкафчик, – рассказывает экскурсовод Дамир Тулеув.

На строительство усадьбы для кочевья Ногай-Караульской орды и его убранство по указу Российского императора Александра I потратили внушительную сумму по тем временам – 5 тыс. рублей (овцу или барана тогда можно купить примерно за 50 копеек). В усадьбе бабушки Шокана Айганым были и персидские ковры, и шелковые портьеры, и китайские фарфоровые вазы, и хрусталь. Осталось мало вещей, к сожалению. И их важно сохранить для других поколений.

Здесь регулярно проводят реставрационные работы. В этом году идет восстановление зданий. Главный дом уже готов к посещению, остальные постройки пока не доступны, но даже при внешнем осмотре они производят впечатление, будто переносишься на столетия назад. Красивая деревянная мечеть, медресе, баня, а чуть поодаль за оградой стоит ветряная мельница. Находясь на территории поместья, невозможно не почувствовать связь времен. Все здесь создано с особой любовью и заботой.

После смерти Шокана это мес­то посещал его друг Григорий Потанин и написал статью «В юрте последнего киргизского царевича». Там он описывает усадьбу и, в частности, большую баню, построенную для гостей. В радушном доме частенько гостили известные тогда акыны Орынбай, Арыстанбай, Жанак. Известно, что именно со слов Жанака шестилетний Шокан записал поэму «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу».

Сюда с удовольствием сегодня приходят местные жители – и представители старшего поколения, и дети. Ребята знают, что здесь жили великие люди, и неосознанно тянутся к этому месту силы.

– Когда мне было 10 лет, друзья рассказали, что у нас в селе есть такое особенное место, что это наша гордость. Здесь был аул, и в нем жили потомки ханов – Шокан Уалиханов и его бабушка Айганым, – рассказывает 12-летняя Аяжан Файзулина.

О Шокане и выдающейся ханше Айганым школьница узнает больше на уроках истории. Пока же ей просто нравится сюда приходить, чтобы поиграть с друзьями…

Карасай и Агынтай

В Айыртауском районе 4 памятника истории и культуры респуб­ликанского значения, а всего в области их 8. Здесь расположены поселение Ботай и мемориальный комплекс «Агынтай и Карасай батырлар». Последний находится в 4 километрах от аула Карасай, и сюда едут паломники из всех регионов страны. Издревле места захоронения великих батыров считались святыми, люди просили и просят у духов предков защиты и благословения. Рядом с курганом покоятся и другие воины, их останки обнаружили во время раскопок.

Даже издали мемориальный комплекс выглядит величественно. Композиционно он развивает традиции древнетюркских ставок каганов. Главной осью сооружение направлено на Мекку, отметил местный шыракшы Самеддин Омаров, он же директор комплекса. В выходные дни здесь бывает до 100 гостей, для паломников есть гостиница.

Самеддин Омаров для участников нашей экспедиции провел экскурсию по территории комплекса и прочитал молитву у надгробий батыров в мавзолеях. Он делает это всегда, когда встречает новых посетителей.

О батырах, защитниках родной земли, в народе сложено немало легенд. Приведу лишь две.

Как известно, казахи часто кочевали. Чтобы прокормить несметные стада домашнего скота и табуны лошадей, надол­го оставляя обжитые места. Однаж­ды они ушли на запад к Азову, а вернувшись, увидели, что территорию заняли чужаки-джунгары. Мирно они бы не ушли, и хан Есим бросил клич: «Кто из батыров отважится первым войти в Калмыцкую орду?». Вызвался 17-летний Карасай. Ворвавшись на территорию врага, он ринулся к шатру со знаменем и вырвал его. И тут с кличем «Карасай!» казахи кинулись ему на помощь и освободили родную землю. Тогда его признали батыром, а его имя стало боевым кличем.

Немалую отвагу проявил и его друг Агынтай в одном из крупных сражений на берегу Каспийского моря, которое длилось 83 дня. Первые 45 дней сражались батыры по принципу жекпе-жек (схватка один на один). Агынтай бился 7 дней кряду.

Как гласит предание, в последний день против него вышел батыр ростом более двух метров. Первым же ударом он расколол щит Агынтая, а потом и меч. Но отважный воин не растерялся: поднырнув под руку противника, мощным ударом кулака в грудь сокрушил его. С тех пор его прозвали «Ағынтай жұдырығы», то есть «кулак Агынтая».

Карасай и Агынтай всегда были вместе. В течение 48 лет они более 200 раз участвовали в боях, защищая родную землю. Народ помнит славных батыров, и непрекращающийся поток желающих прикоснуться к святыне – яркое тому подтверждение.

Древний Ботай

Айыртауская земля хранит и другие свидетельства древней и богатой культуры казахов, которые в свое время стали сенсацией в научном мире. Речь идет о «Поселении Ботай».

Памятник эпохи энеолита (IV–III тыс. до н. э.) расположен в полутора километрах от села Никольское на правом берегу реки Иман-Бурлук. Традиции наших предков стали весомым вкладом в сокровищницу мировой цивилизации. Сегодня это неоспоримый факт. Площадь поселения почти 40 га. На поверхности видны впадины от многочисленных жилищ. Архео­логи, которые сейчас работают на объекте, подробно рассказали о своих находках.

– Мы проводим реконструкционные и археологические раскопки. Строим ботайское жилище. Начали в 2019 году, сейчас дорабатываем, идет отделка внутри помещения. Готовим также экс­понаты – копья, дротики, лук и стрелы… Древесину используем современную, но строим по технологиям той эпохи, – рассказывает старший научный сотрудник Государственного историко-культурного музея-заповедника «Ботай» Куаныш Абильмаликов. – Строим демонстрационное жилище за территорией поселения, чтобы не нарушать сам исторический памятник. На примере этого жилища туристы могут увидеть, как жили древние люди. Нас финансирует Министерство культуры и спорта.

В проекте участвуют 6 ученых из разных городов страны. Руководитель программы – доктор исторических наук, профессор Виктор Зайберт. Именно он открыл Ботай в 1980 году.

Здесь было построено не менее 250 жилищ, изучено порядка 100. Выявлено более 300 тыс. артефактов и много сотен костей, 99% которых принадлежат лошадям. Исследования показали, что они не принадлежат ни одному из известных ранее видов. И ученые пришли к выводу, что 6 тыс. лет назад на территории Казахстана впервые была одомашнена лошадь. Нашли и керамическую посуду с остатками кисломолочной продукции. Анализ, проведенный в лаборатории Великобритании и Германии, показал, что это кумыс.

Установлено, что лошадь была для ботайцев не только источником пищи, средством передвижения, но и объектом поклонения. Они, например, украшали подпяточники лошадей орнаментом.

Найден и такой уникальный артефакт, как утюжок. Он извес­тен с периода мезолита и распространялся постепенно по разным культурам. Когда женщина приходила в другую семью, она брала в качестве приданного такой предмет. Об него точили наконечники стрел и дротиков, с его помощью можно было плес­ти веревки, шерсть. Утюжок был многофункциональным орудием.

– Это поселение уникальное, и еще многое о нем предстоит выяснить, – подчеркнул Куаныш Абильмаликов. – Работы для исследователей хватит на многие десятилетия.

Так, археологи еще не нашли место, где ботайцы хоронили своих сородичей. Пока имеются единичные, случайные находки. В настоящее время исследовано только 30% поселения, и в будущем имеется возможность выяснить все аспекты жизни древних людей.

Место силы

Едем дальше. Сопки изобилуют реликтовыми сосновыми борами, самые известные – Острая, Котелок, Обозрение. Степные озера особенно чисты, и некоторые даже считаются целебными. В районе их более 20, наиболее крупные – Шалкар, Имантау и Лобаново. Природа здесь действительно живописная и особенно щедро одарила своим богатством земли, на которых расположены села Шалкар и Имантау.

Сейчас эта зона не только часть сакральной карты региона, она считается туристским объектом, который в этом году только за один месяц лета посетили более 11,5 тыс. туристов. Особенно много было отдыхающих из столицы и Костаная, говорят жители Имантау.

Гостям они обязательно рассказывают легенду о кладе Колчака, который спрятан в местных горах. Эта история времен Гражданской войны о том, как адмирал, отступая под напором Красной армии, оставил в этих местах сокровища Российской империи. Историки относятся к этому скептически, но любители приключений верят, что золото зарыто на Аксоране – труднодос­тупной горе, покрытой лесом.

Есть и предание, связанное с названием села. Старожилы говорят, что населенный пункт назвали в честь бая Имана, который был известен в народе как целитель. А еще его уважали за мудрость и мужество.

– Буркутбай-ага поведал мне, что эти места принадлежали Иману – человеку благонравному и щедрому. Он был ханских кровей, защищал земли от нашествия джунгар, – рассказывает председатель совета ветеранов села Имантау Раиса Аширова. – После смерти его стали считать святым. Он был похоронен вопреки обычаям у подножия сопки, и там через год забил родник. Так и прозвали сопку Имантау. В конце XIX – начале ХХ века туда приходили за целебной водой. Мы с детьми из местной школы нашли этот родник и очистили его. Возили воду на анализ, и он показал большое содержание серебра. Про святого тоже не забыли: в 2015 году у подножия установили могильную плиту, территорию благоустроили. Местные жители и турис­ты сюда приходят помолиться и попросить благословения у духа предка.

Есть и другая версия происхождения названия Имантау. Но ее, по словам потомка семьи первых переселенцев Инны Кулишевой, поддерживает меньшинство.

– Эту историю записал российский историк Словцов, который приезжал сюда во второй половине XIX века. Он утверждал, что «корни» названия сопки уходят к дубу, который рос в этом месте. Это дерево считается священным. Кочевники, поднявшись на сопку, увидели дуб и решили, что гора святая. С тех пор и говорили о ней – «Имантау» («Святая гора»). Этот дуб они спилили и разделили. Жители показывали ученому фрагмен­ты дерева, которые хранили в своих юртах как священный талисман, – поясняет Инна Кулишева.

А про бая Имана она знает со слов старших еще одно предание. В 90-е годы аксакалы села предсказывали, что когда забытый родник очистят, и он вновь забьет ключом, жизнь в Имантау станет лучше. Так и случилось, уверена Инна. Есть работа, есть все условия для нормальной жизни, тут добросердечные и трудолюбивые люди, потому и уезжать никто не хочет. А еще людей держит земля, наполненная особой энергетикой. Инна Кулишева мечтает, что ее дети также выберут Имантау как свое место, как это сделали она и ее предки.