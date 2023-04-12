По следам степной антилопы

Находить туши стали после начала таяния снега. При этом население выдвигало различные версии их появления: одни винили во всем браконьеров, другие говорили о возможных инфекционных заболеваниях. Но, как отметил руководитель РГУ «Территориальная инс­пекция лесного хозяйства и животного мира по области Улытау» Закария Туралиев, скорее всего, животные погиб­ли зимой по естественным причинам.

– В декабре-январе у сайгаков начинается гон, в это время они собираются в большие стада, которые достигают нескольких сотен, а то и тысяч особей, – рассказал он. – На каждого самца приходится от 20 до 100 самок. Как правило, после спаривания самцы ослабевают и часто погибают по естественным причинам.

С января по март 2023 года в Жанааркинском районе инс­пекторы республиканского государственного казенного предприятия «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов обнаружили и отправили на утилизацию 61 тушу сайги – 41 самца и 20 самок. Все мероприятия проводились с участием сотрудников акиматов сельских округов, ветеринарных врачей и полицейских.

Благодаря видеороликам жителей Жанааркинского района удалось найти еще 63 туши – восьмерых самцов и молодняка. Очевидно, все животные погибли в зимний период, скорее всего, из-за сложностей с пропитанием. Погода стояла суровая – оттепели сменялись морозами.

– Механических повреж­дений, то есть признаков браконь­ерства, не выявлено, – сообщил Закария Туралиев. – По предварительным данным, признаков инфекционных заболеваний, которые могли бы вызвать падеж 124 голов сайги, также нет.

Однако ветеринарными службами все же были отобраны патологические пробы от павших животных для их дальнейшего исследования.

– Из года в год происходит увеличение численности популяции сайги, – отметил руководитель областной инс­пекции. – Естественно, чем больше стадо, тем больше павших животных выявляется весной на пути их миграции в зимнее время. По своему опыту могу сказать: ни разу не видел самца старше пяти-шести лет, а вот самки живут дольше – семь-восемь лет.

Следует отметить, что в Комитете лесного хозяйства и животного мира тоже отреагировали на сообщения о найденных тушах сайги. По информации его сотрудников, естественный отход (падеж) самцов во время гона может составлять от 15 до 30% от численности стада. В числе причин гибели животных названы и природно-климатические условия.

Большое скопление сайги также происходит в окотный период, который начнется в начале мая, причем в определенной местности. В это время самцы окружают стадо и охраняют его.

Согласно трехстороннему приказу МВД, КНБ и Министерства экологии и природных ресурсов, уполномоченные сотрудники совместно с инс­пекторами «Охотзоопрома» в это время организуют усиленные охранные мероприятия в местах окота, чтобы разрешение самок от приплода прошло без проблем.

Поголовье на учете

– В области Улытау мигрирует только бетпакдалинская популяция сайги, – сообщил Закария Туралиев. – Она же обитает на территориях Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Кызыл­ординской областей.

Всего в Казахстане три популяции степной антилопы, общее ее количество – 1 млн 318 тыс. особей. Бетпакдалинская насчитывает 489 тыс. голов, уральская – 801 тыс., устюртская – 28 тыс.

Самая многочисленная, уральская, обитает в основном в Западно-Казахстанской области. После массового падежа в 2010–2011 годах всего за десятилетие численность животных не только восстановилась, но и выросла настолько, что сегодня все чаще говорят о необходимости регулирования их количества. В основном из-за жалоб фермеров, которые утверждают: огромные стада сайгаков наносят ущерб сельскому хозяйству региона.

Численность бетпакдалинской популяции существенно сократилась во время падежа 2015 года – тогда погибло несколько сотен тысяч особей степной антилопы. На данный момент и эта популяция возрож­дается. Поголовье продолжает расти, в том числе благодаря охране краснокнижного животного.

11 апреля 2023 года специа­листы инспекции лесного хозяйства и животного мира по области Улытау и сотрудники АСБК (Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана) приступили к учету сайги на территории области. Как правило, соответствующие мероприятия проводятся с помощью облета территории на вертолетах в течение пяти дней.

Учет численности бетпакдалинской популяции проводится во всех регионах Казахстана, где она мигрирует. При этом стоит отметить, что данный учет не связан с общереспуб­ликанской акцией «Сайга», которая стартует 15 апреля и проводится ежегодно до начала окотного периода. Приплод текущего года учтут только в 2024 году.

Антилопа под охраной

На численность популяции сайги влияют и вылазки браконьеров.

– За несколько месяцев прошлого года нами зафиксировано пять случаев незаконной охоты на сайгу в разных райо­нах области Улытау, – сообщил Закария Туралиев. – Эти данные еще будем уточнять и сверять с департаментами полиции и Комитетом национальной безопасности. Ущерб от уничтожения каждого ценного животного оценивается в миллио­ны тенге.

В 2023 году убийство одной самки или особи молодняка обойдется государству в 5 млн 433 тыс. 750 тенге. Ущерб от убийства самца составит 7 млн 762 тыс. 500 тенге.

В целях борьбы с браконь­ерством регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия по пресечению незаконной охоты. В мероприя­тиях, помимо сотрудников территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира, задействованы полицейские и инспекторы «Охотзоопрома».

– Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира была образована в июле прошлого года, – отметил Закария Туралиев. – В данный момент людей не хватает. К сожалению, в области нет специалистов нашего профиля. Я приехал сюда работать из Уральска, руководитель отдела – из Акмолинской области, главный специалист – из Жанааркинского района.

Пока в штате трое госслужащих, включая руководителя. В ближайшее время будут возобновлены конкурсы на вакантные должности. Кандидаты есть, в основном это жители других областей Казахстана.

Сложность состоит в том, что в Жезказгане сегодня для приезжих сотрудников остро стоит квартирный вопрос. С обретением статуса областного центра жилье в городе подорожало в разы, некоторые вновь прибывшие кандидаты на госслужбу проживают в арендуемых квартирах по два-три человека.

Местные государственные органы обещают решить жилищную проблему. Пока же территориальная инспекция обновляет автопарк для мобильной работы в степи. Автомобиль «Нива-Шевроле» был передан ведомству от Карагандинской инспекции. В декабре Комитет лесного хозяйства и животного мира выделил Улытау две автомашины марки JAC. В этом году ожидается поступление еще двух единиц техники высокой проходимости для более эффективной работы в поле.

Стоит отметить, что в нынешнем году в области Улытау для научных целей будет отоб­рано 200 ягнят. По замыслу Министерства экологии и природных ресурсов, данная мера необходима для сохранения популяции краснокнижного животного.

Сайга – национальное дос­тоя­ние Казахстана, более 90% всех трех популяций обитают именно на территории нашей республики. И хотя ее миграционные пути часто проходят через территории соседних государств – России, Монголии, Узбекистана, она всегда возвращается домой.