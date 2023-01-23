По смешанной системе

Необходимо отметить, что по результатам прошлых выборов была реализована норма о 30-процентной квоте для женщин и молодежи в партийных списках, а также внед­рен институт парламентской оппозиции. Избирательная кампания этого года будет ознаменована также новыми электоральными условиями. К ним относится снижение количества членов для регистрации политических партий, что в действительности предоставило возможности для новых партийных движений. К примеру, к моменту объявления выборов зарегистрированы две новые партии – «Байтақ» и «Respublika». Помимо новых процедур создания партий снижен и пороговый барьер для прохождения партий в Парламент.

Новый электоральный запал будет задан и кампаниями кандидатов по одномандатному избирательному округу. Кандидаты-одномандатники поборются за 29 депутатских кресел в Мажилисе.

Также ожидается достаточно активная электоральная кампания и на региональном уровне. Депутаты маслихатов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента будут избраны как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. В то время как депутаты районных мас­лихатов – полностью по одномандатным округам.