По смешанной системе
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Жанар Санхаева, ведущий научный сотрудник КИСИ при Президенте РК
19 марта 2023 года состоятся выборы депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты. Отличительной особенностью нынешних выборов является проведение и организация их по смешанной избирательной системе. В Казахстане последние выборы по одномандатным округам проходили в 2004 году, что актуализирует вопрос усиления информационной поддержки выборов, то есть разъяснения особенностей голосования и самой пропорционально-мажоритарной системы выборов.