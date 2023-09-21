По стопам отца

Любовь к технике у сельчанина с детства. Всегда по возможности просился с отцом в поле. Выходные, летние каникулы, а то и после уроков бежал на тракторный стан, чтобы прокатиться в кабине отцовского «Беларуса».

На этом тракторе глава многодетной семьи не одно десятилетие с утра до вечера проводит в поле: пашет, сеет, собирает и перевозит урожай.

Нурлан Суйеркулов признается: сколько помнит, средний сын всегда рядом. Ключ подать или гайку закрутить – в любом деле готов Илияс подсобить отцу, лишь бы разрешал смотреть, учиться, запоминать. А как тот был рад, когда отец давал порулить на проселочной дороге! В такие минуты парнишка мыс­ленно представлял, как окончит школу и самостоятельно сядет за руль трактора, заменив отца.

После школы у Илияса не было терзаний и сомнений, кем быть. С будущей профессией он определился давно и бесповоротно, решив, что останется жить и работать в сельском хозяйстве в родном ауле Сынтас, что в Карабауском сельском округе Казыгуртского района. Среди механизаторов на тот момент он уже был чуть ли не членом коллектива, которому можно доверить технику любой сложности.

Так что Илиясу не пришлось садиться за руль отцовского «Беларуса». Ему нашли трактор намного мощнее – К-700. С тех пор так и работают сын с отцом почти полтора десятилетия бок о бок в одном хозяйстве. Первое время Суйеркулову-старшему приходилось подсказывать сыну, как лучше выполнить ту или иную работу, как правильно устранить поломку, как смотреть за техникой, чтобы работала без сбоя, и даже как строить отношения в трудовом коллективе.

Илияс говорит, что отец всегда был его главным наставником. Именно он научил многим премудростям профессии механизатора.

– Конечно, когда я начал работать, то пристально присматривался к более опытным коллегам, как они поступают в той или иной ситуации, – говорит Илияс Суйеркул. – И всегда помнил отцовский совет, касающийся бережного отношения к технике. Он не уставал повторять, что свой трактор и комбайн надо любить, относиться к ним как к живым существам, по-хозяйски. Отец много раз предупреждал, еще когда я подростком был, чтобы никогда с места не трогался, если тяги нет. Тогда мне не очень были понятны такие наставления, а сейчас хорошо знаю, о чем идет речь.

Опытный механизатор чуть ли не с закрытыми глазами может разобрать и починить зерно­уборочный комбайн. Знает, как правильно посеять и без потерь собрать урожай. Опыт и умения – лучшие советчики и помощники в поле, особенно, когда рядом нет агронома или механика. Площадь же пашни в хозяйстве огромная, порой весь день можешь пахать, а рядом – ни души.

Илияс может работать на любой сельскохозяйственной технике. Он с готовностью выполняет на тракторе все виды полевых работ, а с началом уборочной страды пересаживается за штурвал комбайна, демонстрируя отличные показатели по уборке зерновых. Впрочем, высоких показателей он добивается на каждом порученном участке, что постоянно отмечает руководство хозяйства. Эта его особенность – все делать с энтузиазмом и на совесть – от отца.

Неудивительно, что два года назад Илияса как лучшего механизатора Казыгуртского района выдвинули для участия в респуб­ликанском конкурсе «Еңбек жолы». И не прогадали. По итогам голосования он вошел в число победителей, заняв третье место.

Такое признание стало хорошей мотивацией для того, чтобы и дальше совершенствовать профессиональное мастерство. Годы работы показали: Илияс унаследовал от отца не только увлеченность техникой, но и крепкую крестьянскую жилку, которая не позволяет относиться к земле небрежно.

– Я не представляю своей жизни без работы в поле, – искренне говорит Илияс Суйеркул. – Мой братишка тоже хочет стать механизатором, как папа и я. Мне кажется, что такой выбор одной профессии прочно связывает разные поколения нашей семьи. У нас общий интерес, собираясь вместе, только и говорим что о технике и видах на урожай. Если мой сын пойдет по моим стопам, я буду только рад, что любовь к земле, крестьянскому труду, взращенная мной и дедом, прорастет крепкими корнями.

С пониманием отнесусь и к выбору любой другой сферы деятельности. К примеру, мой старший брат пошел в военные, и отец не возражал. Главное, чтобы человек нашел дело по душе и на работу шел как на праздник, тогда и результат будет что надо!