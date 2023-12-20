Победа на День Независимости

Статьи
58
Аскар Бейсенбаев

Казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов одержал очередную победу в лучшей бойцовской лиге планеты – UFC.

фото с личной страницы Шавката Рахмонова в FB

Наш знаменитый боец перед поединком в главном карде турнира UFC 296, прошедшего в Лас-Вегасе, имел 17 побед в ММА (смешанные единоборства) и из них пять побед – в UFC, причем все досрочно. А его соперником на пути к титульному бою, который рано или поздно состоится, на этот раз стал известный американский файтер Стивен Томпсон, на тот момент он имел 17 побед и 6 поражений.

Напомним, что 29-летний казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году, а в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В своем последнем поединке на UFC 285 в марте этого года Рахмонов досрочно остановил в третьем раунде американца Джеффа Нила.

Первый раунд боя в Лас-Вегасе, прошедший 16 декабря в США (в Казахстане уже было утро 17-го), не был сильно зрелищным – Шавкат контролировал Стивена, больше работал у сетки и почему-то предпочитал короткие удары коленом, а не длинные забросы в голову. Как стало известно потом, наш земляк, носящий прозвище Номад, травмировал лодыжку за шесть недель до поединка, но не стал об этом распространяться, хотя даже мог сняться с боя.

Во втором раунде Рахмонов снова предпочел сделать упор на борьбу: в одном из эпизодов он вначале едва не сломал руку Томпсону, а потом мог его и придушить, но американец чудом вырвался. Затем Шавкат вновь провел хороший прием, смог обхватить Стивена и придушить в партере, но тот каким-то образом увернулся. И все же со второй попытки Рахмонов окончательно крепко схватил Томпсона – практически задушил его, и тот был вынужден сдаться. Таким образом, Шавкат одержал восемнадцатую победу в своей карьере и шес­тую подряд в UFC.

– Приветствую Казахстан! Вчера у меня на родине был большой праздник – День Независимости, так что я хочу поздравить всю страну! Что касается самого поединка, то Вандербой (спортивное проз­вище Томпсона. – Прим. ред.) – очень жесткий парень. Я рад, что смог победить его. Считаю, что теперь достоин биться за титул, – сказал Шавкат Рахмонов после яркого боя.

#Спорт #победа #Шавкат Рахмонов #День независимости

Популярное

Все
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Через тернии к звездам
Дома на… дне
В Восточно-Казахстанской области всего 13% полигонов ТБО соответствуют экологическим требованиям
По маршруту попутного ветра
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Десятиклассницы области Абай разработали проект под названием «Экобайк»
Невиртуальные медали
Локация с похутукавой
Коллективно к безопасности
Победа на День Независимости
В снежном плену
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Шынгыз-хан и генеалогия
В борьбе за автономию и исконные земли
Лебедя вызволили из ледяного плена в Таразе – видео
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
«Я наполнен тревожными токами века…»
Школьники Астаны снова будут учиться дистанционно
Искусственный интеллект в законодательном процессе
Победа и гимн а капелла
Веками храня единство народа
Новую архитектуру безопасности в Евразии обсудили эксперты
Как шла борьба за независимость
Босса-нова по-казахски
Мергены показали класс
ЗакОСИть не получится
Скот на 20 млн тенге исчез с фермы в области Абай
Вы выиграли автомобиль и… остались без денег
Вера Сидорова: Я была на площади среди студентов
Еще больше народного участия
Убрали лазейки при сдаче экзамена на права
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности

Читайте также

В снежном плену
Локация с похутукавой
Невиртуальные медали
137-ая Пленарная сессия Венецианской комиссии Совета Европы…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]