Победа на День Независимости

Наш знаменитый боец перед поединком в главном карде турнира UFC 296, прошедшего в Лас-Вегасе, имел 17 побед в ММА (смешанные единоборства) и из них пять побед – в UFC, причем все досрочно. А его соперником на пути к титульному бою, который рано или поздно состоится, на этот раз стал известный американский файтер Стивен Томпсон, на тот момент он имел 17 побед и 6 поражений.

Напомним, что 29-летний казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году, а в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В своем последнем поединке на UFC 285 в марте этого года Рахмонов досрочно остановил в третьем раунде американца Джеффа Нила.

Первый раунд боя в Лас-Вегасе, прошедший 16 декабря в США (в Казахстане уже было утро 17-го), не был сильно зрелищным – Шавкат контролировал Стивена, больше работал у сетки и почему-то предпочитал короткие удары коленом, а не длинные забросы в голову. Как стало известно потом, наш земляк, носящий прозвище Номад, травмировал лодыжку за шесть недель до поединка, но не стал об этом распространяться, хотя даже мог сняться с боя.

Во втором раунде Рахмонов снова предпочел сделать упор на борьбу: в одном из эпизодов он вначале едва не сломал руку Томпсону, а потом мог его и придушить, но американец чудом вырвался. Затем Шавкат вновь провел хороший прием, смог обхватить Стивена и придушить в партере, но тот каким-то образом увернулся. И все же со второй попытки Рахмонов окончательно крепко схватил Томпсона – практически задушил его, и тот был вынужден сдаться. Таким образом, Шавкат одержал восемнадцатую победу в своей карьере и шес­тую подряд в UFC.

– Приветствую Казахстан! Вчера у меня на родине был большой праздник – День Независимости, так что я хочу поздравить всю страну! Что касается самого поединка, то Вандербой (спортивное проз­вище Томпсона. – Прим. ред.) – очень жесткий парень. Я рад, что смог победить его. Считаю, что теперь достоин биться за титул, – сказал Шавкат Рахмонов после яркого боя.