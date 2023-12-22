Победителей молодежной премии «Дарын» наградили в Астане

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В столице состоялась церемония награждения обладателей государственной молодежной премии «Дарын», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В церемении приняли участие глава МКИ Аида Балаева, депутаты Мажилиса Парламента, общественные деятели, лауреаты премии.

В своем выступлении министр подчеркнула, что «Дарын» является самой главной наградой для молодежи. 

"Премию «Дарын» всегда отличала требовательность в отношении молодых талантов, где ценится не просто творческий, научный, спортивный успех человека, а его высокий интеллектуально-гражданский дух, его устремленность к изменению окружающего мира к лучшему. Именно поэтому глава государства, всецело поддерживая талантливую молодежь, всегда уделяет внимание новому качеству нации. Нации, способной занять достойное место в большой семье человечества и показать миру свои достижения.

Но самое важное – президент убежден, что в основе такого общества должны стоять интеллектуалы: молодые ученые, прагматичные бизнесмены, деятели культуры, талантливые спортсмены. Причем, речь идет не только о профессиональном успехе. Внутренняя интеллигентность и культура, стремление учиться и развиваться, не бояться постигать новое, создавать и хранить традиции предков – вот главные качества, о которых говорит глава государства. Стать целостной личностью можно только достигнув этих качеств, и соблюдая эти вроде бы очевидные и понятные всем постулаты», - отметила Аида Балаева в своей приветственной речи. 

По словам министра, премия дала путевку в жизнь сотням казахстанских талантливых молодых людей. В их числе деятели культуры Димаш Кудайберген, группа «Муз АРТ», спортсмены Ольга Шишигина, Денис Тен, молодые ученые Максим Здоровец, Максат Жабагин, журналисты Макпал Жумабай, Ирина Тен.

«На примере Димаша Кудайбергена мы видим патриота, прославляющего своим искусством Казахстан, культуру и язык нашей страны на весь мир, человека с богатым внутренним миром, доброй душой. Димаш - пример для подражания. Без сомнения, его путь служит ориентиром для молодежи», – сказала Аида Балаева.

Министр считает, что такие яркие представители молодежи должны служить примером для следующих поколений и пропагандировать такие ценности как добросовестный труд, взаимное уважение, здоровый образ жизни, соблюдение общественной культуры, саморазвитие и позитивный настрой в среде своих ровесников, заражать их положительным примером.

«Все масштабные реформы, инициативы и программы президента, которые внедряются в нашу жизнь последние годы – это мощный фундамент для будущих поколений. Они нужны сегодня, чтобы завтрашнее общество, которое поведете вы, не сталкивалось с барьерами и сосредоточилось на более глобальных миссиях. Как видите, государство создает все условия для развития молодежи, а президент всегда поддерживает ее и призывает к самосовершенствованию», – добавила Аида Балаева, акцентировав внимание присутствующих на необходимости популяризации и распространения этих постулатов.

Министр вручила 19-ти лауреатам госпремии «Дарын» дипломы, нагрудные знаки и денежные премии.

Отмечается, что госорганами и общественными объединениями в этом году на соискание премии было представлено более 340 кандидатур, что на 50% больше, чем в прошлом году.

В том числе 110 - в номинации «Наука», 21 – «Дизайн и изобразительное искусство», 27 – «Спорт», 49 – «Театр и кино», 12 – «Эстрада», 10 – «Журналистика», 28 – «Народное творчество», 32 – «Креативные инициативы», 28 – «Литература», 30 – «Классическая музыка».

В результате конкурсного отбора было определено 19 победителей в 10 номинациях.

#награда #премия #молодежь #талант #Дарын #Аида Балаева

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