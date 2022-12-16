Победный дух Казахстана

Спортсмены, которые удивили весь мир

Только в этом, уже уходящем, году наши атлеты подарили очередные значимые победы в большом и настольном теннисе, любительском и профессио­нальном боксе, футболе, коньках, шорт-треке и других видах спорта.

Начнем с самой популярной во всем мире игры – с футбола. Сейчас большинство болельщиков наблюдает за баталиями на первенстве планеты, проходящем в Катаре, но отечественные фанаты прежде всего запомнили 2022 год победой сборной Казах­стана в третьей группе дивизиона С Лиги наций УЕФА, которая нам позволила перейти в дивизион В. Теперь мы вполне можем встретиться с такими сильнейшими дружинами планеты, как Англия, Сербия, Уэльс, Норвегия, Турция, Украина, Чехия и т. д.

Поистине триумфальным стало выступление на одном из старейших теннисных турниров планеты – британском Уимблдоне-2022 – казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной. Наша 23-летняя спортсменка первой в истории страны не только победила на этом турнире, входящем в серию Большого шлема, в финале обыграв вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса со счетом 4:6, 6:2, 6:2, но и стала самой молодой чемпионкой турнира c 2011 года. Помимо прочего, Елена является еще и победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде, участницей Олимпийских игр, а также чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве.

Буквально на днях пришло радостное известие и из мира настольного тенниса. В Тунисе 15-летний казахстанец Алан Курмангалиев также впервые в истории нашей республики стал чемпионом мира среди юношей по настольному теннису в смешанном разряде в паре с Ханой Года (Египет). В финальном матче они сыграли против Тьяго Абио­дана и Марии Берзосы (Португалия⁄Испания) и выиграли со счетом 3:0. Кроме этого, в Тунисе Алан выиграл и бронзовую медаль первенства планеты в одиночном разряде.

Продолжают радовать своими успехами казахстанские конькобежцы и представители шорт-трека. Так, только в этом году на турнире четырех континентов в Квебеке (Канада) Надежда Морозова стала чемпионкой на дистанции 1 500 метров, а Екатерина Айдова в этом же виде программы финишировала второй. Кроме этого, Надежда здесь же взяла и «серебро» (3 000 метров). «Золото» у мужчин на дистанции 5 000 метров завоевал Виталий Щиголев, а Дмитрий Морозов показал второй результат в забеге на 1 500 метров.

Отличные результаты Морозова показывает на первенствах планеты и этапах Кубка мира. Так, в Хамаре (Норвегия) на чемпионате мира по спринтерскому и классическому многоборью На­дежда стала третьей в забеге на 500 мет­ров, а также взяла «сереб­ро» в минувшее воскресенье на этапе Кубка мира в Калгари (Канада) на дистанции 1 500 метров.

Не подводит и подрастающее поколение. Наша Алина Дауранова оформила золотой дубль на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Финляндии, победив на дистанциях 500 метров и 1 000 метров.

В когорту сильнейших команд планеты входит и наша национальная команда по шорт-треку. Благодаря этому Казахстану даже доверили проведение очередных этапов Кубка мира в Алматы. Вмес­те с тем наша мужская команда по шорт-треку в этом сезоне завоевала серебряную медаль на первом этапе Кубка мира в Монреале (Канада) в эстафете на 5 000 метров. Абзал Ажгалиев стал обладателем серебряной награды этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), финишировав вторым на дистанции 500 метров. Здесь же Денис Никиша взял еще одно второе место на 500 метрах, а Адиль Галиахметов финишировал третьим на дистанции 1 000 метров. Также Денис Никиша завоевал «серебро» на этапе Кубка мира в Алматы на своей «коронке» в 500 метров.

Две «бронзы» у нас в декабре принесли представительницы фристайл-акробатики. Лидер команды Казахстана Жанбота Алдабергенова стала третьей на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), а Аяна Жолдас стала третьей в этом же финском городе, но уже на этапе Кубка Европы.

Традиционно есть результаты и в силовых видах спорта – в дзюдо, таэквондо, греко-римской и вольной борьбе, каратэ. Просто блестяще выступила сборная Казахстана по армрестлингу в октябре в Турции, заняв первое общекомандное место на чемпионате мира среди взрослых, кадетов, юношей, молодежи и ветеранов. Наши рукоборцы в общей сложности завоевали 68 золотых, 66 серебряных и 36 бронзовых медалей. В соревнованиях, в которых приняли участие 1 700 спортсменов из 54 стран, честь Казахстана защищали 200 спортсменов, которые удивили весь мир.

Не можем мы не остановиться и на самом любимом виде спорта казахстанцев – боксе. Так, боксер-профессионал Жанибек Алимханулы 13 ноября защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе в бою с британцем Дензелом Бентли в американском Лас-Вегасе. Для казахстанца это была уже 13-я победа в 13 боях в профи.

Ударно завершили чемпионат Азии-2022 и наши боксеры-любители, взявшие первое общекоманд­ное место в Аммане (Иордания). Суммарно боксеры из Казахстана (мужская и женская команды) завоевали 21 медаль – 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Второе место с 13 медалями заняла сборная Узбекистана – 6 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые. Третьей с 12 медалями стала Индия – 4 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых.

Конечно же, мы не можем не отметить и первое «золото» Казахстана в истории чемпионатов мира по легкой атлетике. Парадокс в том, что наши легкоатлеты были победителями первенств планеты в закрытых помещениях и даже на Олимпийских играх, а на открытых больших аренах становились лишь призерами. И вот в этом году на мировом первенстве в Орегоне (США) автором исторического достижения стала казахстанская спортсменка Нора Джеруто, занявшая первое место в забеге на дистанции 3 000 метров с препятствиями. Она преодолела дистанцию за 8 минут 53,02 секунды. Напомним, что Джеруто – уроженка Кении, перебралась в Казахстан в 2017 году, а в 2022 году получила официальное разрешение представлять нашу страну на первенствах мира и сразу же добилась такого успеха.

Славные десятилетия

Но нынешние достижения невозможны без побед, состоявшихся ранее. И потому вспомним наиболее яркие выступления казахстанских атлетов на международных аренах с момента обретения нашей страной независимости.

Казахстан занял свое достойное место как в олимпийском движении, так и в профессиональном спорте. Об этом говорят не только победы спортсменов, но и то, что наша страна на высоком уровне провела Азиатские игры 2011 года и зимнюю Универсиаду 2017 года. Кроме того, в республике были проведены многочисленные первенства континентов и мира по различным видам спорта, которые заслуживают только самых высоких оценок.

Наиболее значимы для нас успехи на олимпиадах. Казахстан уже 16 раз принимал участие в главных стартах четырехлетия (а еще два раза – летом и зимой – в 1992 году в испанской Барселоне и во французском Альбервиле в составе объединенной команды СНГ). На летних играх нашими атлетами было завоевано 72 медали, а на зимних – 8.

Первым олимпийским чемпио­ном независимого Казахстана стал выдающийся лыжник Владимир Смирнов. Случилось это знаменательное событие 27 февраля 1994 года в Лиллехаммере. Смирнов вначале выиграл сереб­ряную медаль в гонке на 10 километров, потом стал вторым на 15 километрах. А вот свой спортивный подвиг он совершил в заключительный день игр в гонке на 50 километров, на «королевской» марафонской дистанции, где и взял долгожданное «золото».

Кстати, в 1998 году Владимир Смирнов взял еще и «бронзу» на японской Олимпиаде в Нагано и теперь наряду с другой выдающейся спортсменкой, легкоатлеткой Ольгой Рыпаковой имеет поистине уникальное достижение: они единственные казах­станские спортсмены, в копилке которых есть полный комплект олимпийских наград – «золото», «серебро» и «бронза». Стоит отметить и тот факт, что из восьми олимпийских наград, завоеванных казахстанцами на зимних олимпиадах, ровно половина принадлежит именно Смирнову.

Что касается первой золотой медали олимпиад, но уже в летних видах спорта, то нам ее принес в 1996 году в американской Атланте борец греко-римского стиля Юрий Мельниченко (весовая категория до 57 кг), победивший в финале хозяина состязаний Денниса Холла. Здесь же, в США, еще два «золота» нам принесли боксер Василий Жиров и неожиданно для всех выстреливший пятиборец Александр Парыгин.

Кстати, немного о боксе. За все годы независимости визитной карточкой спортивных достижений Казахстана несомненно был бокс. Чемпионский путь Василия Жирова далее продолжили Ермахан Ибраимов, Бекзат Саттарханов, Бахтияр Артаев, Бакыт Сарсекбаев, Серик Сапиев и Данияр Елеусинов. Причем Жиров, Артаев и Сапиев становились обладателями Кубка Вэла Баркера – то есть лучшими боксерами олимпийских игр. За всю историю олимпиад такого звания пять раз добивались файтеры из США (которые в играх участвуют аж с 1896 года), на втором месте располагается Казахстан, а третью позицию делят Италия и Куба.

Безусловно, ярким представителем выдающихся боксеров со­временности является наш соотечественник Геннадий Головкин, который начинал свою карьеру в любителях, а потом громко заявил о себе и в профессионалах. В 2016 году Гена вошел в Книгу рекордов Гиннесса, став чемпионом мира с самым высоким процентом побед нокаутом – 91,67%. Его выходы на ринг в национальном казахском чапане стали традицией, а аббревиатура GGG – всемирно известным брендом.

За годы независимости нашей стране удалось преуспеть в состязаниях по легкой атлетике, борьбе, плаванию, биатлону, тяжелой атлетике, велоспорту и фигурному катанию. Особо стоит отметить развитие тяжелой атлетики, взрас­тившей большое количество тяжелоатлетов-чемпионов, где дебютантом стал Анатолий Храпатый. Он принес Казахстану первое «золото» на чемпионате мира в 1996 году. Еще одним первооткрывателем, но уже в велоспорте, следует отметить казахстанского велогонщика Александра Винокурова, который в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне завоевал первое место. На следующих летних Олимпийских играх уже в состязаниях по плаванию победный путь открыл Дмитрий Баландин. На олимпийском пьедестале по фигурному катанию Казахстан впервые оказался в 2014 году, когда Денис Тен завоевал бронзовую медаль. К сожалению, трагические события, произошедшие в 2018 году, унесли жизнь молодого фигуриста, не дав шанса в полной мере реализовать свой потенциал. Поистине триумфальным в 2000 году в австралийском Сиднее стало и выступление легкоатлетки Ольги Шишигиной, которая взяла «золото» в беге на 100 метров с барьерами.

Историю успехов казахстанских атлетов можно перечислять очень долго. Мы не раз становились победителями олимпиад, чемпионатов мира, многочис­ленных первенств Азии и Европы. При этом потенциал наших спортсменов еще не полностью раскрыт, о чем говорится в пос­леднее время. Государство вновь обращает пристальное внимание на спорт, которому и так всегда выделялись немалые средства и время, чтобы наши атлеты стали еще более конкурентоспособными на мировых аренах и приносили заслуженную славу стране, при этом став примером для подражания подрастающему поколению. Уверен, что нас впереди ждут еще большие победы, которые добавят новые яркие страницы в историю Казахстана.