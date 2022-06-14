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Победы юных интеллектуалов
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Ученик 10-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Уральска Алмас Сапаров (на снимке) получил золотую медаль в международном конкурсе INFOMATRIX-ASIA за программу ChestXrayAI.

Идея создания экспериментальной разработки для помощи радиологам в диагностировании пневмонии пришла во время пандемии. Для создания программы Алмас использовал набор данных, содержащий более 5 800 рент­геновских снимков, собранных в медицинских центрах, и изучил сверточную нейронную сеть, которая наиболее час­то находит применение для анализа визуальных образов. Это оказалось эффективным в распознавании пневмонии по рентгеновским снимкам. Чтобы достичь наивысшей точности, Алмас послойно менял архитектуру модели, а также экс­периментировал с разными оптимизаторами.

– Программа сейчас определяет наличие пневмонии по рентгеновским снимкам с точностью до 92%. Если на консультацию и диагностику пациента потребуется 15 минут, то программе ChestXrayAI благодаря искусственному интеллекту достаточно нескольких секунд, – сказал научный руководитель Алмаса – учитель школы Борис Зеленов.

Международный конкурс компьютерных проектов INFOMATRIX традиционно объединяет сильнейших студентов со всего мира, изучающих информационные технологии. Мероприятие направлено не только на продвижение профессионального мастерства, но также способствует развитию межкультурных отношений и сотрудничества посредством привлечения студентов и преподавателей из разных стран. Начиная с 2013 года Университет Сулеймана Демиреля (SDU) организует соревнования INFOMATRIX-ASIA в Кас­келене и Алматы. В нынешнем году конкурс прошел в 8-й раз, в разных номинациях приняли участие около 400 студентов из 30 стран. Министерство образования и науки РК признает и высоко оценивает полученные на конкурсе медали и грамоты. Победители пользуются преференциями при поступлении в ведущие университеты мира и Казахстана.

Лучшим назван и проект команды NIS Uralsk на презентации стартапов – Demo Day, объединившей участников нового проекта интеллектуальных школ и международного технопарка IT-стартапов. Презентация прошла впервые параллельно с международным конкурсом стартапов Caspian Startup-2022. Свои проекты представили участники из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана. До этого в течение 3 месяцев ученики NIS проходили онлайн-обучение в Astana HUB, вместе с менторами разрабатывали собственные проекты, авторы самых перспективных приехали в Актау продемонстрировать и защитить свои достижения.

Команда NIS Uralsk представила «NFT-будильник L7RK». С помощью верификации раннего подъема программа начисляет собственные токены. После пользователи смогут конвертировать их в цифровые доллары и дальше уже переводить эти деньги в другие цифровые кошельки.

Победители планируют закончить разработку мобильного приложения и принять участие в соревнованиях стартапов в сфере блокчейн-технологий Astana Hub Blockchain Battle.

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