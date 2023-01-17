Побывавший в шахте министр Куантыров высказался о снижении пенсионного возраста для шахтеров

Экономика , Общество , Пенсионные новости
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Диасов Ораз
корреспондент

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров высказался о снижении пенсионного возраста для шахтеров, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: t.me/presseconomy

Алибек Куантыров сообщил, что общался с шахтерами по урегулированию возраста их трудовой деятельности, услышал различные вопросы. Он признал, что люди работают «в весьма непростых условиях».

«Там не хватает воздуха, есть определенный запах, токсичные вопросы есть какие-то…», – рассказал о впечатлениях министр.

На вопрос журналистов о том, будет ли он сторонником изменения пенсионного возраста для шахтеров, министр коротко ответил: «Думаю, да». 

Но в целом, по его словам, зарплата у шахтеров довольно высокая – в среднем более 700 тысяч тенге, некоторые получают и за миллион, в зависимости от уровня сложности и опасности работы.

«Я спускался в Анненскую шахту на глубину 300 метров (это шахта в городе Сатпаеве). Здесь преследовалось несколько целей. Во-первых, Министерство национальной экономики отвечает в целом за региональную политику, а также есть отдельная программа по развитию моногородов. Сатпаев является моногородом, и сейчас у нас основная задача – снижать зависимость моногородов от одного градообразующего предприятия. Когда тот или иной рудник, месторождение полностью выработаны, город умирает. Необходимо дифференцировать экономику моногородов.

У нас есть хороший город Сарань в Карагандинской области. Я в прошлом году посещал его. Там есть отличный пример: производят шины, начинают производить бытовую технику различных брендов, есть литейное производство. То есть город уже отошел от мононаправленности, и такой опыт мы хотим распространить на другие моногорода», – резюмировал министр нацэкономики.

 

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