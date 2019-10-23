Почему в Казахстане снизился урожай зерна – мнение эксперта

Генеральный директор ТОО "Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И.Бараева" Кенже Абдуллаев прокомментировал снижение урожая зерна в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Костанайская область в этом году потеряла большой урожай. Почему это произошло? Потому что регион был ориентирован на сорта российской селекции, которые подходят для более увлажненных участков, а Казахстан является зоной рискованного земледелия", – сказал Абдуллаев в кулуарах международной выставки "KazAgro/KazFarm-2019" в Нур-Султане.
Он отметил, что еще одним фактором снижения урожая стала засуха.
"Там (Костанайская область – прим. автора) все было ориентировано на российские сорта. У нас должен быть сухостепной экотип. Вообще везде необходимо держать свои ориентиры и пропорции. Например, 30-40 процентов – засухоустойчивые сорта, 30 процентов – среднеспелый сорт. Там они были ориентированы на влажность – это лесостепные сорта, и к тому же пропорции не держали", – объяснил эксперт.
Кроме того, Абдуллаев добавил, что в этом году казахстанские сорта показали, что являются пластичными и адаптивными сортами, а также дают хороший урожай.
В заключение эксперт поделился мнением о том, как не допустить потерю урожая в стране.
"Надо соблюдать технологию. Это основная причина, которая приводит к снижению урожайности. Президент, выступая в Петропавловске, тоже поднял данный вопрос. Есть защитная система земледелия, где предусмотрены влагосберегающие технологии. Надо соблюдать технологию, соблюдать севообороты и диверсификацию посевов. Вот эти три вопроса, за счет которых можно достичь хорошей продуктивности", – заключил Абдуллаев.
Напомним, аномальная жара
негативно отразилась на состоянии посевов в Костанайской и Актюбинской областях.
Ранее министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства отметил, что по предварительным расчетам в текущем году урожай зерновых и зернобобовых может составить почти 19 миллионов тонн в бункерном весе, что на 2 миллиона тонн меньше
урожая 2018 года.
Напомним, в столичном выставочном центре "Корме" проходят международные выставки "KazAgro-2019" и "KazFarm-2019". Выставки проводятся уже в 10 раз и за эти годы они зарекомендовали себя как самый масштабный международный форум предприятий аграрного сектора в нашей стране.
Выставочная площадь в 14 000 тысяч кв.м. объединит более 300 компаний из Австрии, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Индии, Ирана, Испании, Италии, Канады, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Нидерландов, России, Словакии, Турции, Украины, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.
Помимо традиционного стенда "Сделано в Германии" с достижениями своих стран и регионов ознакомят гостей выставки коллективные стенды Испании, Италии и ряда регионов России.