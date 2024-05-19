Elorda Cup: казахстанцы выиграли 14 золотых медалей

Бокс
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В Астане завершился III турнир Elorda Cup по боксу, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

По итогам соревнований определены победители в 24 весовых категориях, 8 боксеров защитили прошлогодние чемпионские титулы.

В шестидневном соревновании ТОП-3 команд по общему числу наград:

Мужчины:

Казахстан - 9 золотых, 8 серебряных, 14 бронзовых медалей;

Узбекистан -1 золото, 2 серебра, 3 бронзы;

Китай - 1 золото, 1 серебряная медаль.

Женщины:

Казахстан - 5 золотых, 5 серебряных, 11 бронзовых медалей;

Китай - 4 золота, 1 бронза;

Индия- 2 золота, 2 серебра, 4 бронзы.

Наши земляки, ставшие чемпионами:

51 кг. Сакен Бибосынов

54 кг. Карим Серкебаев

57 кг. Махмуд Сабырхан

60 кг. Талгат Сырымбетов

67 кг. Нурбек Мурсал

75 кг. Тимур Нурсеитов

86 кг. Нурбек Оралбай

92 кг. Сагындык Тогамбай

+92 кг. Камшыбек Конкабаев

57 кг. Карина Ибрагимова

60 кг. Виктория Графеева

63 кг. Аида Абикеева

70 кг. Мадина Нурышева

+81 кг. Елдана Талипова

Лучшие боксеры:

+92 кг. Камшыбек Конкабаев

54 кг. Юань Чанг

#Спорт #бокс #Elorda Cup

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