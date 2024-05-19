Elorda Cup: казахстанцы выиграли 14 золотых медалей

В Астане завершился III турнир Elorda Cup по боксу, передает Kazpravda.kz
По итогам соревнований определены победители в 24 весовых категориях, 8 боксеров защитили прошлогодние чемпионские титулы.
В шестидневном соревновании ТОП-3 команд по общему числу наград:
Мужчины:
Казахстан - 9 золотых, 8 серебряных, 14 бронзовых медалей;
Узбекистан -1 золото, 2 серебра, 3 бронзы;
Китай - 1 золото, 1 серебряная медаль.
Женщины:
Казахстан - 5 золотых, 5 серебряных, 11 бронзовых медалей;
Китай - 4 золота, 1 бронза;
Индия- 2 золота, 2 серебра, 4 бронзы.
Наши земляки, ставшие чемпионами:
51 кг. Сакен Бибосынов
54 кг. Карим Серкебаев
57 кг. Махмуд Сабырхан
60 кг. Талгат Сырымбетов
67 кг. Нурбек Мурсал
75 кг. Тимур Нурсеитов
86 кг. Нурбек Оралбай
92 кг. Сагындык Тогамбай
+92 кг. Камшыбек Конкабаев
57 кг. Карина Ибрагимова
60 кг. Виктория Графеева
63 кг. Аида Абикеева
70 кг. Мадина Нурышева
+81 кг. Елдана Талипова
Лучшие боксеры:
+92 кг. Камшыбек Конкабаев
54 кг. Юань Чанг