Почему в Казахстане стало невыгодно применять процедуры реабилитации предприятий вместо банкротства

Как отметили в НПП, проблемы института банкротства и реабилитации, включая недостатки организационной и правовой регламентации, отсутствие адекватных механизмов защиты интересов как кредиторов, так и должников, а также проблемы правоприменительной практики, требуют корректировки существующей системы регулирования этой сферы.

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В Национальной палате предпринимателей РК "Атамекен" рассказали, почему в Казахстане стало невыгодно применять реабилитацию предприятий вместо банкротства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметили в Нацпалате, более 60% производств о банкротстве в республике возбуждаются по заявлениям органов государственных доходов и банков второго уровня, которым принадлежит решающий голос на собрании кредиторов. При этом налоговые службы не заинтересованы в применении реабилитационных процедур к предприятиям, поскольку это приостанавливает выполнение их основной задачи - пополнение бюджета.

Такие проблемные вопросы, связанные с защитой прав бизнеса при проведении процедур банкротства и финансового оздоровления предприятий, обсуждались на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции под председательством Каирбека Сулейменова. В нем приняли участие представители государственных органов и бизнеса.

Как отметил Каирбек Сулейменов, в Законе "О реабилитации и банкротстве" предусмотрены инструменты финансового оздоровления предприятий, однако их применение сведено к минимуму.

Кроме этого, исключение у государства функций мониторинга неплатежеспособности должников, отсутствие стратегического плана и единой системы применения оздоровительных процедур, а также отсутствие доступа местных исполнительных органов к участию в финансовой реабилитации должников не позволяют оказывать в полном объеме предусмотренные законодательством меры финансового оздоровления предпринимателей.

Внутри системы органов государственных доходов имеет место конфликт интересов между статусами "кредитор" и "контролирующий орган", что влечет ущемление интересов других участников рынка и является условием для коррупционных рисков.

Данные противоречия позволяют необоснованно воздействовать на банкротного (реабилитационного) управляющего и ставить государственные органы в привилегированное положение перед частными кредиторами.

"Ненадлежащая организация работы департаментов государственных доходов, отсутствие ответственности их сотрудников за невыполнение закрепленных законом и актами министерства функций, позволяет налоговым службам субъективно принимать решение о выплате выделенных средств за фактически выполненные работы по реструктуризации задолженности, проведение реабилитационных процедур и признание должника банкротом", – отметил Каирбек Сулейменов.

Сложившаяся ситуация оказывает негативное влияние на профессиональную деятельность субъектов процесса банкротства и реабилитации, наносит им имущественный вред и ограничивает право свободного выбора направлений и сфер в этой деятельности.

За последние 3 года задолженность органов государственных доходов за выполненные работы временными и банкротными управляющими по делам о признании банкротами должников, не имеющих активов, составила свыше 265 млн тенге.

Система государственного регулирования процессов банкротства и реабилитации не оказывает влияния на повышение качества предоставляемых услуг в этой сфере.

Внедрение системы саморегулирования сферы банкротства и реабилитации без вмешательства государства повысит качество оказываемых профессиональных услуг и сократит условия для коррупционных рисков.

"Таким образом, проблемы института банкротства и реабилитации, включая недостатки организационной и правовой регламентации, отсутствие адекватных механизмов защиты интересов как кредиторов, так и должников, а также проблемы правоприменительной практики, требуют корректировки существующей системы регулирования этой сферы", – подытожил Каирбек Сулейменов.

В ходе заседания были озвучены рекомендации государственным органам.

В частности, министерству национальной экономики рекомендовано рассмотреть необходимость принятия комплексного плана развития сферы реабилитации и банкротства, предусматривающего отдельный блок по применению превентивных мер риска несостоятельности, оздоровления субъектов бизнеса и финансового оздоровления предприятий.

Агентству по противодействию коррупции рекомендовано проанализировать деятельность должностных лиц территориальных департаментов Комитета государственных доходов о нарушении по фактам не выплаты основного вознаграждения реабилитационным, временным и банкротным управляющим и наличии в их действиях коррупционных правонарушений.

Материалы заседания совета будут направлены в Администрацию президента и Генеральную прокуратуру для сведения, добавили в НПП.