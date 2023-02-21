Почему выборы так важны

Пропаганда многих автократических режимов часто говорит нам о том, что «западные политики живут от выборов к выборам, приходя на волне общественного запроса, они не думают об интересах государственных», и это действительно интересный для анализа тезис.

С одной стороны, он означает, что любой политический актор может обеспечить себе победу на волне использования «модной» на тот момент повестки. С другой стороны, это конечно же спекуляция, нивелирующая фактор реального запроса общества на содержание и качество политики их страны, а главное – влияния общества и реального права политического выбора.

Ровно поэтому Казахстан сегодня – действительно уникальный кейс. И уникальность эту, хотя бы на уровне профессионального сообщества, определять правильно. Признавая ошибочность подхода «сначала экономика, потом политика» на фоне многомерного кризиса в мировой политике, архитектуре мировой безопасности, экономике и торговле, мы выбрали курс на укрепление политических институтов.

Почему важны институты? Стратегически – ввиду отсутствия их связанности с отдельными политическими фигурами. Политические институты – это то, что было сотни лет назад и будет сотни лет спустя. И с точки зрения институтов и процедур, для нас архиважно иметь легитимный политический институт, чья деятельность будет отражать и реализовывать общественный запрос.

В конечном счете в этом и заключалась суть конституционной реформы в рамках референдума по поправкам в Конституцию республики. Ровно с этой целью инициированы выборы в Мажилис Парламента 19 марта.

Как человек, чьей специализацией является сравнительная демократизация (comparative democratization studies), могу уверенно сказать: участие – в миллионы раз лучше политической инертности и жизни «вне политики». Впрочем, мудрый народ нашей страны наблюдает примеры такой инертности и ее последствий в самых разных уголках мира каждый день в режиме онлайн.

Именно поэтому выборы, вне зависимости от политических взглядов, важны для нас как нации и общества.