Почти 1 тыс. га земли возвращены в госсобственность в Мангистауской области

На основании обращения департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области КУЗР МСХ РК провел внеплановую проверку в отношении крестьянского хозяйства, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Установлено, что земельный участок, выделенный для ведения крестьянского хозяйства, длительное время не использовался по целевому назначению. Собственнику было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства.

В связи с неисполнением предписания в течение года, решением суда на собственника наложен административный штраф.

Департамент подал иск о принудительном изъятии земельного участка в государственную собственность. Решением суда требования департамента удовлетворены полностью.