Почти 1 тыс. га земли возвращены в госсобственность в Мангистауской области

Сельское хозяйство
17

На основании обращения департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области КУЗР МСХ РК провел внеплановую проверку в отношении крестьянского хозяйства, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Установлено, что земельный участок, выделенный для ведения крестьянского хозяйства, длительное время не использовался по целевому назначению. Собственнику было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства.

В связи с неисполнением предписания в течение года, решением суда на собственника наложен административный штраф.

Департамент подал иск о принудительном изъятии земельного участка в государственную собственность. Решением суда требования департамента удовлетворены полностью.

#сельское хозяйство #Мангистауская область #земельные ресурсы

Популярное

Все
Городок достроят со второй попытки
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Качаться можно и в сарае?
К паводкам готовимся заранее
Сорвали сроки сдачи
Высокая честь – готовить кадры системы национальной безопасности
Что значит оставаться человеком?
Знакомые с детства мелодии
Ели съедят олени
Несушки – немецкие, лизинг – казахстанский
Благодарность за спасение ребенка
В столице чествовали народных любимцев
Где родился, там и пригодился
Был верен своему слову
Чтобы разгрузить дорожный трафик
Пожар на стадионе: обошлось без жертв
Качество подготовки кадров – главная задача
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Чтобы не потерять себя
Триумф на родине Болливуда
Разработка старшеклассника поможет диагностировать кожные заболевания
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Суд Нью-Йорка приговорил Трампа по делу Сторми Дэниэлс
Очередной сезон обучения в Школе аналитики стартовал в Сенате
Умная система будет вычислять «зайцев» в столичных автобусах
Закон Республики Казахстан
Минсельхоз опроверг слухи о манипуляциях с данными об урожае зерновых
В Костанае половина проектов по программе «Бюджет народного участия» в 2024-м не реализована
Анастасия Городко – двукратная чемпионка мира среди юниоров
«Сигнальные» штрафы
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Проект по производству дронов запустят в Алматинской области
Систему учета сельхозтехники внедрят в единую цифровую плат…
С фермеров Кызылординской области взыскали 30 млн тенге
Более 1,8 млн штук молоди рыб спасли в Атырауской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]