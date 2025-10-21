Фото: пресс-служба Минпросвещения

В школьном пространстве Казахстана появляются новые краски – около 100 школ уже преобразились в соответствии с единым дизайн-кодом программы «Адал азамат», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Теперь оформление учебных заведений не просто визуально обновлено, а несёт в себе воспитательную миссию и отражает дух национальных ценностей.

«Новый дизайн-код — это не просто оформление интерьера, а эффективный инструмент воспитания. В нём объединены элементы национального орнамента и современные художественные приёмы. Стены школ украшают муралы с изображениями природных пейзажей Казахстана, выдающихся личностей и цитатами мыслителей. Единая система шрифтов, цветовых акцентов и навигации формирует целостное визуальное пространство, которое вдохновляет и направляет учащихся», – сказано в публикации ведомства.

Дизайн разработан с учётом возрастных особенностей: в начальных классах преобладают образы, воспитывающие доброту и патриотизм, в средней и старшей школе — элементы, стимулирующие исследовательскую активность и интерес к знаниям.

Он сначала будет внедрён в «Келешек мектептері», а затем — в 1300 школах, где проводится капитальное обновление по программе реновации.