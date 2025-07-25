Это на 2,5% больше, чем годом ранее, передает Kazpravda.kz. Данная статистика приводится за первое полугодие. Наибольший объем жилья введен в городах Костанай, Рудный и Костанайском районе. На их долю приходится более 90%.
В целом планом предусмотрено возведение в 2025-ом году 500 тыс. кв.м. жилья. Во второй половине года планируется завершить строительство 47 многоэтажек общей площадью 376 тыс. кв. м. на 4 445 квартир.
На строительство кредитного жилья предусмотрено финансирование в сумме 19,4 миллиарда тенге. На эти деньги будет возведена 41 многоэтажка.
Для обеспечения развития жилищного строительства Костанайской области в районах застройки обустраивается инженерная инфраструктура. На эти цели в текущем году выделено 8,7 млрд тенге. Проводятся работы в микрорайонах Кунай и Береке города Костаная, а также в новых микрорайонах Астана и Байтерек Костанайского района.
- В целях обеспечения жильем очередников местных исполнительных органов запланировано приобретение 578 квартир на общую сумму порядка 10,3 миллиарда тенге в трех городах и 13 районах. Данное жилье будет предоставлено очередникам из числа социально уязвимых слоев населения. Необходимо отметить, что в 2024 году приобретение арендных квартир допускается только на первичном рынке, либо квартир в жилых домах после проведения реконструкции. При этом стоимость жилья составляет от 258 тысяч до 285 тысяч тенге за 1 квадратный метр в районах, а в Костанае доходит до 390 тысяч тенге за 1 квадратный метр, - рассказал руководитель управления строительства акимата Костанайской области Дидар Тлеубаев.