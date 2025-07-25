Почти 200 тысяч квадратных метров жилья ввели в Костанайской области

Строительство
261
Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Это на 2,5% больше, чем годом ранее, передает Kazpravda.kz. Данная статистика приводится за первое полугодие. Наибольший объем жилья введен в городах Костанай, Рудный и Костанайском районе. На их долю приходится более 90%.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целом планом предусмотрено возведение в 2025-ом году 500 тыс. кв.м. жилья. Во второй половине года планируется завершить строительство 47 многоэтажек общей площадью 376 тыс. кв. м. на 4 445 квартир.

На строительство кредитного жилья предусмотрено финансирование в сумме 19,4 миллиарда тенге. На эти деньги будет возведена 41 многоэтажка.

Для обеспечения развития жилищного строительства Костанайской области в районах застройки обустраивается инженерная инфраструктура. На эти цели в текущем году выделено 8,7 млрд тенге. Проводятся работы в микрорайонах Кунай и Береке города Костаная, а также в новых микрорайонах Астана и Байтерек Костанайского района.

- В целях обеспечения жильем очередников местных исполнительных органов запланировано приобретение 578 квартир на общую сумму порядка 10,3 миллиарда тенге в трех городах и 13 районах. Данное жилье будет предоставлено очередникам из числа социально уязвимых слоев населения. Необходимо отметить, что в 2024 году приобретение арендных квартир допускается только на первичном рынке, либо квартир в жилых домах после проведения реконструкции. При этом стоимость жилья составляет от 258 тысяч до 285 тысяч тенге за 1 квадратный метр в районах, а в Костанае доходит до 390 тысяч тенге за 1 квадратный метр, - рассказал руководитель управления строительства акимата Костанайской области Дидар Тлеубаев.

#строительство #Костанайская область

Популярное

Все
В краю Шести городов
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Гранты на правовую и социальную помощь
Стартовала уборка озимой пшеницы
Армия вооружилась «цифрой»
На границе появятся грузовые беспилотники
Нарушения привели к трагедии
Монополист не предавал огласке
Главное в приборе – точность
Нападение на врача – это угроза здоровью и безопасности нации
В Долинке все спокойно
Объективная информация из первых уст
Мошенники под видом риелторов обманывали владельцев квартир в Акмолинской области
Это нужно всем
Хвостатая мафия старого парка
Бюджет остается социально ориентированным
Подвиг, о котором нельзя забыть
Песни, рожденные сердцем
Желдірме
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
В Атырау свекла слаще
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Правительство разъяснило бизнесу нормы нового налогового кодекса
Житель Шымкента осужден за пропаганду и разжигание межнациональной розни
Налоговый Кодекс Республики Казахстан
В списке ключевых игроков Евразии
Скутеры вне закона: на Капшагае у нарушителей изъяты гидроциклы
Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс
Металлургам вручили госнаграды от имени Президента Казахстана
Первый урожай арбузов собирают в Жамбылской области
Разъяснительный штаб после пожара на «Big Шанхай» открыли в Астане
В Шымкенте прошел XII Гражданский форум
Александр Бублик вышел в финал турнира в Швейцарии
Казахстан и Чехия укрепляют культурные связи
В Приаралье формируется кластер стройиндустрии
Вдвое увеличилось число туристов в Туркестанской области
В Караганде подорожает проезд в автобусе
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Распоряжение Главы государства о назначении
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки

Читайте также

Новую мечеть строят в Жезказгане
Объездную дорогу построят вокруг Семея
«Келешек мектептері»: будущее строится сегодня
Более 400 объектов строят за счет незаконно выведенных акти…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]