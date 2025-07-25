Это на 2,5% больше, чем годом ранее, передает Kazpravda.kz . Данная статистика приводится за первое полугодие. Наибольший объем жилья введен в городах Костанай, Рудный и Костанайском районе. На их долю приходится более 90%.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целом планом предусмотрено возведение в 2025-ом году 500 тыс. кв.м. жилья. Во второй половине года планируется завершить строительство 47 многоэтажек общей площадью 376 тыс. кв. м. на 4 445 квартир.

На строительство кредитного жилья предусмотрено финансирование в сумме 19,4 миллиарда тенге. На эти деньги будет возведена 41 многоэтажка.

Для обеспечения развития жилищного строительства Костанайской области в районах застройки обустраивается инженерная инфраструктура. На эти цели в текущем году выделено 8,7 млрд тенге. Проводятся работы в микрорайонах Кунай и Береке города Костаная, а также в новых микрорайонах Астана и Байтерек Костанайского района.