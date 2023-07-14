Почти 600 неучтенных овощехранилищ обнаружил в стране Комитет торговли

Фото: Kazpravda.kz

По информации Министерства торговли и интеграции РК, озвученной в ходе расширенного заседания коллегии, территориальные департаменты торговли с акиматами выявили 593 объекта для хранения овощей, не учтенных Бюро национальной статистики.

Комитет торговли организовал работу по выявлению дополнительных мощностей для хранения овощей.

«Территориальные департаменты торговли с акиматами выявили 593 объекта для хранения овощей, не учтенных Бюро национальной статистики. Сейчас прорабатываем вопрос об их постановке на учет», – сообщил председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков.

На вопрос корреспондента Kazpravda.kz в пресс-службе Минторговли пояснили, что найденные хранилища овощей работали, а их обнаружение «повлияет на данные по запасам и на понимание, достаточно ли хранилищ в РК, и, соответственно, возможности по хранению производимой продукции».