Как отметили в Мажилисе, бюджет в течение 2024 года корректировался рекордное количество – 12 раз, что свидетельствует о низком качестве планирования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева в ходе рассмотрения в Мажилисе отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета 2024 года констатировала, что исполнение главного финансового документа страны оставляет желать лучшего, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Дания Еспаева отметила, что республиканский бюджет за 2024 год исполнен, его исполнение осуществлялось в сложнейших экономических условиях.

«В нашем понимании основная задача Правительства – это качественное формирование, эффективное исполнение и администрирование бюджета. Но, как показывает практика, реализация бюджета не всегда сопровождается его эффективным исполнением», - сказала она.

Так, отметила вице-спикер, значительный объем дефицита повлек покрытие за счет трансфертов из Нацфонда, а не за счет доходной части бюджета.

«Во-вторых, увеличение размера государственного долга. И 2024 год не исключение. Госдолг вырос на 17,2% по сравнению с данными за 2023 год. В-третьих, сохраняется высокий уровень средств, использованных неэффективно. По данным Высшей аудиторской палаты, в 2024 году объемы неэффективного использования бюджетных средств и активов выросли почти в 2 раза (в 2023 году - 250,2 млрд тенге, в 2024 году - 475 млрд тенге), а общий объем установленных нарушений составил 862 млрд тенге (в 2023 году – 523 млрд тенге), - озвучила данные Еспаева.

Кроме того, отметила она, бюджет в течение 2024 года корректировался рекордное количество – 12 раз, что свидетельствует о низком качестве планирования.

«Сохраняются системные проблемы в деятельности квазигоссектора, такие как зависимость от бюджета, значительные долговые обязательства и так далее. Также по итогам 2024 года неосвоено порядка 92 млрд тенге. Наибольшее неосвоение в этом году допустили министерства финансов, труда и социальной защиты населения, транспорта, которые не освоили более 20 млрд тенге каждый», - констатировала депутат.

Кроме того, по ее словам, согласно отчету Высшей аудиторской палаты, в структуре расходов в 2024 году значительную часть занимают: социальная поддержка населения, обслуживание государственного долга и финансовая помощь регионам.