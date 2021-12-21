Под аккомпанемент домбры

Сразу два айтыса, подчеркивающие преемственность поколений в сохранении устной народной песенной поэзии, прошли в Туркестане.

Начинающие айтыскеры свое владение домброй и словом демонстрировали на сцене Дворца школьников. Республиканский айтыс школьников приурочили к 30-летию Независимости и 175-летию великого жырши Жамбыла Жабаева. В песенно-музыкальном состязании приняли участие 12 юных айтыскеров из разных регионов страны.

Главная цель аламан айтыса – пропаганда казахского самобытного искусства среди молодежи, сохранение национальной идентичности, приобщение подрастаю­щего поколения к национальному искусству.

По итогам двухчасового айтыса призовое третье место разделили Елсияр Кулахмет (Шымкент), Сапархан Аллажар (Шымкент) и Даниял Болысбек (Отырарский район). Второе мес­то жюри присудило Эльдару Амирхану (Кызылорда) и Танирберды Болату (Туркестан), первое место заняла Айсулу Жунусбек из Тараза. Главный приз достался Акнуру Зинулле из Алматинской области.

Вручая победителям благодарственные письма и ценные подарки, руководитель управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Рахимбек Жолаев отметил важность популяризации народного искусства, берущего начало в древности.

А в туркестанской библиотеке «Farab» состоялся республиканский ретро-айтыс «Маржан-жыр», посвященный 50-летию обладательницы ордена «Құрмет», поэтессы-айтыскера Маржан Есжановой. На церемонии открытия поэтического состязания, организованного управлением культуры Туркестанской области, было объявлено о присвоении ей звания «Почетный гражданин Отырарского района».

В республиканском ретро-айтысе «Маржан-жыр» приняли участие известные в стране айтыскеры – Серик Кусанбаев, Шорабек Айдаров, Аманжол Альтаев, Алтынкуль Касымбекова, Бекарыс Шойбеков, Борибай Оразымбетов, Акмарал Леубаева, Карима Оралова, Абулхаир Сыздыков, Мухтар Ниязов и другие. Ведущий айтыса поэт, двукратный обладатель премии имени Мукагали Макатаева, заслуженный деятель Казахстана Журсин Ерман пригласил также на сцену учеников и последователей Маржан Есжановой, напомнив о значении айтыса среди жителей казахской степи.

Участники айтыса в словес­ных баталиях под домбру воспевали обновленный истори­ческий Туркестан, рассказывали об итогах развития страны за 30 лет суверенитета, в шуточной форме поднимали проблемы социума.

Кульминацией вечера стала презентация книги Маржан Есжановой. Представители интеллигенции и общественные деятели высоко оценили труд поэтессы, пожелав ей дальнейших творческих успехов.