Под аккомпанемент домбры

Любовь Доброта

Сразу два айтыса, подчеркивающие преемственность поколений в сохранении устной народной песенной поэзии, прошли в Туркестане.

Начинающие айтыскеры свое владение домброй и словом демонстрировали на сцене Дворца школьников. Республиканский айтыс школьников приурочили к 30-летию Независимости и 175-летию великого жырши Жамбыла Жабаева. В песенно-музыкальном состязании приняли участие 12 юных айтыскеров из разных регионов страны.

Главная цель аламан айтыса – пропаганда казахского самобытного искусства среди молодежи, сохранение национальной идентичности, приобщение подрастаю­щего поколения к национальному искусству.

По итогам двухчасового айтыса призовое третье место разделили Елсияр Кулахмет (Шымкент), Сапархан Аллажар (Шымкент) и Даниял Болысбек (Отырарский район). Второе мес­то жюри присудило Эльдару Амирхану (Кызылорда) и Танирберды Болату (Туркестан), первое место заняла Айсулу Жунусбек из Тараза. Главный приз достался Акнуру Зинулле из Алматинской области.

Вручая победителям благодарственные письма и ценные подарки, руководитель управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Рахимбек Жолаев отметил важность популяризации народного искусства, берущего начало в древности.

А в туркестанской библиотеке «Farab» состоялся республиканский ретро-айтыс «Маржан-жыр», посвященный 50-летию обладательницы ордена «Құрмет», поэтессы-айтыскера Маржан Есжановой. На церемонии открытия поэтического состязания, организованного управлением культуры Туркестанской области, было объявлено о присвоении ей звания «Почетный гражданин Отырарского района».

В республиканском ретро-айтысе «Маржан-жыр» приняли участие известные в стране айтыскеры – Серик Кусанбаев, Шорабек Айдаров, Аманжол Альтаев, Алтынкуль Касымбекова, Бекарыс Шойбеков, Борибай Оразымбетов, Акмарал Леубаева, Карима Оралова, Абулхаир Сыздыков, Мухтар Ниязов и другие. Ведущий айтыса поэт, двукратный обладатель премии имени Мукагали Макатаева, заслуженный деятель Казахстана Журсин Ерман пригласил также на сцену учеников и последователей Маржан Есжановой, напомнив о значении айтыса среди жителей казахской степи.

Участники айтыса в словес­ных баталиях под домбру воспевали обновленный истори­ческий Туркестан, рассказывали об итогах развития страны за 30 лет суверенитета, в шуточной форме поднимали проблемы социума.

Кульминацией вечера стала презентация книги Маржан Есжановой. Представители интеллигенции и общественные деятели высоко оценили труд поэтессы, пожелав ей дальнейших творческих успехов.

Популярное

Все
Разумная привычка, а не просто тренд
Пора получать из пшеницы не только муку...
Учиться наблюдать
Господдержка доступна для всех
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
«Зеленое сердце» Семея
Когда молчание делает соучастником преступления
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
Встречи регулярные, интерес взаимный
Обеспечивая мониторинг рудничной атмосферы
Инфантино предложил сделку членам ФИФА
Стартовала акция «Дорога в школу»
«Кайрат» сыграет с «Левски»
Бакинский триумф Дияра Аманали
Получена первая энергия от новой газовой электростанции
Витаминный конвейер с пригородных полей
Синергия водосбережения, цифровых решений и модернизации
Павлины украсили дорожную развязку
Введен в строй групповой водопровод «Тама-Тастанбек»
Токаев принял участие в открытии этапа чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
Золото гребли лопатами
Аль-Фараби и геометрия будущего
Гранты на подготовку кадров
Определены новые подходы
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]