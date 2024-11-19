Под контролем ли урожай?

О том, что зерно портится и «это не смертельно», заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин высказался не в ходе заседания Комитета по аграрным вопросам в Мажилисе, посвященного этой насущной проблеме, а в интервью журналистам. По его словам, подобная ситуация в стране наблюдается не впервые, и государство «держит над ней контроль».

– Ничего плохого вообще не происходит. Мы держим руку на пульсе всех проблемных моментов. Мы все эти вопросы решим, – позитивно настроен Серик Жумангарин.

По его словам, сегодня в этом вопросе сложилась парадоксальная ситуация, когда фермеры требуют построить новые сооружения для хранения зерна, но при этом не все аграрии готовы сдавать на хранение свой урожай.

– Объем хранения у нас составляет 30 миллионов тонн. Из них примерно 50% – это линейные элеваторы, 50% хранится в частных хозяйствах. Не все хозяйства сдают хорошее свое зерно в общие элеваторы. Не все хотят стоять в очередях либо тащить его далеко. Соответственно, под снегом и остается зерно. Какая-то часть подгнивает, но это не смертельно. Остальная часть сушится и продается, – заверил Серик Жумангарин.

Между тем на самом заседании Комитета по аграрным вопросам в Мажилисе министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров подтвердил, что в этом году Правительство закупит у фермеров более 1,2 млн тонн зерна.

– На форуме работников сельского хозяйства Главой государства дано поручение организовать через НК «Продкорпорация» закуп зерна у фермеров в объе­мах, достаточных для удержания приемлемых цен на рынке. В целях исполнения поручения «Продкорпорацией» сегодня будут объявлены цены закупа. Из резерва Правительства на эти цели планируется выделить 10 миллиардов тенге, за счет которых предполагается приоб­рести первые 155 тысяч тонн, – сказал Сапаров, уточнив, что за реализацию зерна, собранного у фермеров, также будет нести ответственность «Продкорпорация». В ее задачи будут входить поиск и заключение контрактов на поставку зерна.

По его информации, уже заключены пять экспортных конт­рактов на сумму 20 млн долларов. На стадии принятия находятся правила субсидирования затрат на перевозку зерна. Данный вид субсидий позволит снизить расходы на перевозку зерна до портов Черного моря, Прибалтики, Юго-Восточной Азии.

– Тем самым наше зерно станет конкурентоспособным на рынке Европы, Африки, Кавказа и других перспективных рынках, – отметил Айдарбек Сапаров.

По его словам, правила субсидирования расходов фермеров на логистику будут приняты в ближайшее время, министерст­вами этот вопрос согласован. Министр также сообщил, что в МСХ поступили обращения от 199 фермеров на пролонгацию займов на сумму более 5,1 млрд тенге, однако массовой пролонгации не будет.

– Будет индивидуальный подход к каждому фермеру, потому что мы уже третий год их прод­леваем, а деньги бюджетные, их надо возвращать, – подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Он же сообщил, что в будущем, а именно с 2025 года, субсидирование для фермеров будет отменено. Вместо субсидий фермеры смогут получать кредиты под 5% годовых, а система субсидирования будет закрыта. В дальнейшем этим займутся акиматы через общие трансферты. Решение об отказе от субсидий связано с накопившимися долгами и нехваткой бюджета.

На заседании мажилисмены также подняли проблемы, связанные с внедрением системы по цифровизации хранения зерна, субсидированием затрат на транспортировку, созданием региональных логистических хабов, реализацией сахарной свеклы, экспортом подсолнечника и другие.

В заключение глава комитета Серик Егизбаев отметил, что прошедшее расширенное заседание комитета – один из инструментов для доведения до Правительства позиции депутатов, которая складывается из прямых обращений фермеров.

– Будем ждать итогов послезавтрашнего заседания Правительства. Хоть основной темой обсуждения сегодня стали зерновые, мы бы хотели, чтобы весь комплекс вопросов, которые сегодня поднимали депутаты, – и по сахарной свекле, и по подсолнечнику, и по рису, – нашел свое отражение в решении Правительства, – подытожил председатель профильного комитета.