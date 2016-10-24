​Под крылом alma mater

Свежий выпуск
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Инеш БЕРЖАНОВА

Мероприятие приурочили к 20-летию первого выпуска вуза и юбилейному году со дня обретения Независимости РК. По мнению организаторов, это хороший повод, чтобы подвести итоги. Ведь большинство выпускников КАЗГЮУ добилось больших высот и внесло существенный вклад в развитие отечественной правовой сферы.

Так, по словам заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующего секретариатом АНК Администрации Президента, экс-декана факультета международного права КАЗГЮУ Ералы Тугжанова, его бывшие ученики проявили себя не только в сфере права, но и в области экономики, внешней и внутренней политики государства. Именно им выпала честь стоять у истоков становления правового, демократического государства.

К слову, и сам вуз открыли тогда с этой целью. Многие непрофильные университеты «брались» за воспитание специалис­тов юридической сферы. И просто назрела необходимость создать специализированный вуз, где бы готовились профессиональные кадры для построения правового государства.

Вспоминая первые годы работы в КАЗГЮУ, почетные гости говорили о трудностях того периода, когда не было даже нормальных аудиторий для проведения лекций. Но, возможно, именно это и «закалило» бывших студентов – нынешних прокуроров, судей, министров, директоров департаментов и управлений...

– У нас тогда не было ничего, кроме названия, – сказал, обращаясь к выпускникам, первый ректор университета, президент Ассоциации юристов Казахстана Еркеш Нурпеисов. – Но мы справились. И я рад, что сегодня и вы активно участвуете в жизни вуза, создали Ассоциацию выпускников.

КАЗГЮУ по-прежнему сохраняет лидирующие позиции ведущего юридического вуза Казахстана. За 22 года сущест­вования университет подготовил свыше 30 тыс. выпускников, обеспечивая запросы государственных и частных работодателей в специалистах высокого профиля. В их числе Министерство юстиции, МВД, Верховный суд, Генеральная прокуратура, ДВД, суды разной инстанции, где на сегодня трудится 25% от общего количества выпускников вуза.

Среди особо успешных выпускников – министр юстиции Марат Бекетаев, председатель правления НАК «Казатомпром» Аскар Жумагалиев, председатель совета директоров АО «Казкоммерцбанк» Кенес Ракишев, посол РК в Египте, Алжире, Тунисе по совместительству Берик Арын, известный казахстанский кинопродюсер Алия Назарбаева, председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Нурлан Утешев и другие. 

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