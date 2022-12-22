Под крышей дома своего

Как мы уже сообщали, представители местных властей и «Отбасы банка» объявили о запуске проекта «Алатау жастары», который даст возможность молодым семьям получить льготные займы для покупки жилья. Претенденты на участие в новой жилищной программе должны иметь трудовой стаж не менее года, подтвержденный пенсионными отчислениями. В числе других обязательных условий – возраст до 35 лет, постоянная местная прописка, отсутствие недвижимости у кандидата и членов его семьи.

Прием заявок стартовал 1 ноября текущего года и продлился ровно месяц, после чего специальная комиссия областного акимата отобрала претендентов согласно набранным ими баллам. Количество последних зависит от профессии кандидата, его семейного и трудового стажа, наличия детей. Максимальная сумма банковского займа – 10 млн тенге. Если приобретаемая квартира или дом стоит дороже, то разницу можно оплатить из собственных средств.

Примечательно, что если участник программы покупает первичное жилье у застройщика (оно должно быть введено в экс­плуатацию), то он освобождается от уплаты первоначального взноса. Если же недвижимость приобретается на вторичном рынке, первоначальный взнос составит 10% от стоимости покупаемой квартиры или дома. Ставка по банковскому кредиту – 5% годовых, максимальный срок займа – 19 лет.

Изначально по линии «Отбасы банка» на реализацию молодежной жилищной программы было выделено 600 млн тенге. Этих средств хватает на покупку 60 квартир. Между тем для участия в новом проекте в управление внутренней политики акимата Алматинской области поступило 1 374 заявки. То есть претендентов на льготное жилье оказалось намного больше, что, впрочем, и ожидалось.

Поэтому по решению акимата области финансирование прог­раммы «Алатау жастары» увеличат в новом году до 3,6 млрд тенге, что позволит молодым приобрести на рынке жилья дополнительно 200 квартир. Такую хорошую новость на церемонии вручения молодежной премии «Заңғар» сообщил глава региона Марат Султангазиев. По его словам, льготная жилищная программа «Алатау жастары» запущена впервые в истории Алматинской области. Она должна стать катализатором для переезда молодых специалистов в город Конаев.

Совсем скоро в областном центре появится академический городок с научно-образовательным комплексом, и тогда Алматинская область станет регионом с самым большим чис­лом студентов по стране.

Вручив премии молодым специалистам, добившимся успехов в различных отраслях экономики, культуры, спорта, социальной сферы, аким области выразил им искреннюю признательность за активную жизненную позицию.