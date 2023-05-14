Под видом санитарно-оздоровительной чистки в Актобе вырубили больше двухсот здоровых деревьев

Ущерб от незаконной вырубки леса превысил 15 млн тенге, передает Кazpravda.kz со ссылкой на 24.kz .

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В Актобе прокуроры выявили факт массовой вырубки здоровых деревьев под видом санитарно-оздоровительных мероприятий.

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники организации, которые должны были провести выборочную санитарную рубку лесополосы, вместо сухих и повреждённых деревьев спилили здоровые зелёные насаждения.

Причем, прежде чем приступить к работе, специалистам необходимо было провести предварительное лесопатологическое обследование, но этого сделано не было.

В результате ущерб, причиненный окружающей среде превысил 15 млн тенге. По данному факту проводится досудебное расследование.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР прокуратуры г. Актобе по ч.1 ст. 362 Уголовного Кодекса. Данная статья - это превышение власти или должностных полномочий, наказывается штрафом до 3000 МРП либо исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов либо ограничением свободы на срок до трех лет", - сообщила старший прокурор отдела прокуратуры г. Актобе Земфира Кирбасова.