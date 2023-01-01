Под занавес года

С 1 января 2023 года в Казах­стане начинает работу Конституционный суд. В связи с этим председатель палаты Ерлан Кошанов выдвинул кандидатуры Каната Мусина, Еркина Онгарбаева, Сергея Ударцева.

Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Арман Кожахметов отметил, что выдвинутые кандидаты являются квалифицированными специалистами, которые имеют большой опыт в юридической сфере.

– Вы хорошо знаете Каната Мусина, он много лет работал в органах правовой защиты и юстиции, был депутатом Мажилиса, председателем комитета. В настоящее время он является минист­ром юстиции страны, – рассказал Арман Кожахметов.

Мажилисмен также сообщил, что профильный комитет принял положительное заключение по итогам рассмотрения кандидатур. Он попросил коллег поддержать назначение. Депутаты проголосовали «за».

Спикер палаты поздравил новых судей Конституционного суда с назначением и пожелал им удачи в дальнейшей работе.

Кроме того, Ерлан Кошанов подвел итоги года в деятельности Мажилиса. Он отметил, что 2022 год был поистине конструктивным и историческим периодом, и не будет преувеличением сказать, что события минувшего года коренным образом изменили государство и общество.

– Январские события в начале года стали тяжелым испытанием и уроком для всех нас. В ответ на эти испытания Глава государства провел в стране масштабные и смелые политические реформы. Мы все стали свидетелями того, как народ активно поддержал эти позитивные изменения на республиканском референдуме, – отметил спикер.

Он подчеркнул, что честная, чистая и безоговорочная победа Касым-Жомарта Токаева на президентских выборах стала наглядным тому доказательством.

– Это потому, что все общество всем сердцем чувствует, что эти изменения необходимы. Сейчас у граждан страны просыпается надежда на будущее, растет их уверенность. Самое главное – мы не должны потерять эту веру, – сказал Ерлан Кошанов.

В уходящем году Мажилис проделал большую работу. В первую очередь принят блок конституцион­ных поправок, была своевременно и качественно обеспечена законодательная поддержка масштабным инициа­тивам Главы государства. Принят ряд законов, имеющих большую социальную значимость: законы по защите прав ребенка, улучшению качества жизни лиц с инвалиднос­тью, противодейст­вию финансовым пирамидам, амнистии и другие. В целом в работе Мажилиса в текущем году находилось 154 проекта. Рассмотрено и направлено в Сенат 93 законопроекта, 75 из них подписаны Президентом.

Кроме того, в уходящем году была запущена работа Общественной прием­ной и Общественной палаты при Мажилисе.

– Все это говорит о прозрачности в работе Мажилиса. Мы впервые открыто выслушали предварительные итоги расследования январских событий в стенах Парламента. Анализ и обсуждение подробностей кровавых событий, ставших одной из самых печальных страниц в истории независимого Казах­стана, будут продолжены. Этот важный вопрос всегда находится в центре внимания депутатов. На одном из первых заседаний в новом году мы вернемся к нему снова, – пообещал спикер.

В следующем году, отметил Ерлан Кошанов, Мажилис Парламента приступит к работе на новых конституционных условиях. Мажилис будет принимать законы самостоятельно, предстоят выборы в Мажилис.

– В открытой конкурентной борьбе мы должны иметь поддержку граждан. Поэтому важно продолжать активно работать, не сбавляя темпов. Пусть 2023 год будет полон новых достижений и успехов для нашей страны, – сказал спикер Мажилиса.